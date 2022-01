Journalist Bas Haan maakt overstap van Nieuwsuur naar NRC

Journalist en verslaggever Bas Haan gaat per 1 maart aan de slag bij NRC. Hij maakt de overstap van actualiteitenprogramma Nieuwsuur. Bij NRC versterkt de 48-jarige Haan de onderzoeksredactie, die momenteel verder uitgebreid wordt.

Haan werkte sinds 2000 als verslaggever en onderzoeksjournalist bij actualiteitenprogramma’s van verschillende omroepen, de laatste vijftien jaar voor Nieuwsuur en voorloper NOVA. In 2015 kreeg hij de titel ‘Journalist van het Jaar’ voor zijn berichtgeving over de bonnetjesaffaire, die draaide om een geheime schikking met een drugscrimineel. Naar aanleiding van de berichtgeving traden staatssecretaris Fred Teeven, minister Ivo Opstelten en Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg af - in 2017 gevolgd door Ard van der Steur. Haans onthullingen werden bekroond met diverse prijzen, waaronder meerdere Tegels.

In 2017 publiceerde Haan het boek De rekening voor Rutte over de bonnetjesaffaire, waarmee hij de Brusseprijs voor beste Nederlandse journalistieke boek won. In 2009 schreef hij al een boek over De Deventer Moordzaak, dat eind 2020 opnieuw werd uitgebracht omdat het verfilmd werd. In september 2021 ging de bioscoopfilm De Veroordeling in première, met acteur Fedja van Huêt in de rol van Haan als doorgravende journalist.

‘De mooiste en best denkbare plek’

Haan is, zo zegt hij, op een punt gekomen in zijn carrière waarop hij „graag een nieuwe stap als onderzoeksjournalist” maakt. NRC noemt hij daarvoor „de mooiste en best denkbare plek”. De krant investeert met de groei als digitaal medium verder in onderzoeksjournalistiek. Volgens hoofdredacteur René Moerland wil NRC „voorop lopen” in onthullingen over „de snelle transformaties die de wereld doormaakt”.

De redactie van NRC werd onlangs al uitgebreid met de komst van Stefan Vermeulen, economisch journalist bij Follow The Money, die onder meer onthullingen deed over de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden. Bij NRC gaat hij op de economieredactie werken. Ook datajournalist Winny de Jong maakt de overstap naar NRC, zij komt van de NOS en begint dit voorjaar bij de krant.