Janneke Slokkers: ‘Festivals zullen elkaar in de zomer kapotconcurreren’

Janneke Slokkers begon in augustus als directeur van het Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht, dat traditioneel plaatsvindt tussen Kerst en Oud en Nieuw. De organisatie kon met slim matineeprogrammeren de ijsberg van de avondlockdown nog ontwijken, maar met de onverwachte totale sluiting van podia strandde haar festival voor het tweede jaar op rij met vol zicht op de haven. Één concert ging zonder publiek door en is op Radio4.nl terug te luisteren.

Hoe gaat het met je?

„Met de statistieken een paar weken geleden leken we het te gaan redden. Wat is dat snel veranderd. Het lukt me ook nu weer om positief te blijven, maar ik denk dat het annuleren gewoon nog niet tot me is doorgedrongen. Monter blijven naar de anderen moet ik ook wel, dat is mijn taak als directeur. Maar dat betekent niet dat ik geen traantje moest laten tijdens de persconferentie.”

Wat gaat er wel goed, wat niet?

„Wat goed gaat, is de onwaarschijnlijk grote saamhorigheid in onze sector, ondanks alle klappen. Ook de afgelopen dagen kreeg ik weer veel lieve berichtjes van collega’s uit het veld. Dat geeft energie. We zitten hier samen in.

„En het festival. Eigenlijk was het af. We kunnen het alleen aan niemand laten zien.

„Maar het water staat aan de lippen van musici, dat gaat echt niet goed. Als artiest is je werk wie je bent. Het werk stopzetten betekent jóú stopzetten. Dat is mentaal heel zwaar. Daarnaast kon ik moeilijk goede producenten vinden, want velen hebben zich al laten omscholen. Ook op die manier wordt de sector uitgehold.”

Wat is je grootste zorg?

„Wanneer moet ik de volgende editie plannen? Ik wil de komende tijd geen festival meer in december. Na twee jaar cancelen geloof ik niet dat alles het volgende griepseizoen is opgelost. We zullen een festival moeten plannen tussen april en oktober. Maar dat willen natuurlijk alle organisaties. Gaat iedereen verschuiven? Is daar ruimte voor? Culturele activiteiten zullen elkaar in de zomer kapotconcurreren. De eenzame wintermaanden zullen alleen maar meer verschralen.”

Wat heb je nodig om te zorgen dat 2022 beter wordt dan 2021?

„Zolang we armere landen niet vaccineren, blijven we hier mutanten van het virus krijgen. In de zomer zullen we vast wel weer wat kunnen, maar de herfst en winter van 2022 gaan vermoedelijk niet beter worden dan dit jaar.

„Ik probeer er ondanks alles toch het maximale uit te halen. Ik ben over filosofie gaan lezen. Het stoïcisme interesseert me: ik heb geen controle op de pandemie, maar waar heb ik wel invloed op? Op hoe ik ermee omga. Ik zie daarom de uren die ik besteed heb aan het festival niet als verloren. Wat ik daarin geleerd heb, neem ik mee naar het volgende festival.”