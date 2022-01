In het ziekenhuisje weet iedereen dat het Myanmarese leger eraan komt

Oorlog lijkt ver weg bij het kleine ziekenhuis in de Karen-staat in Oost-Myanmar. De rivier die in de diepte slingert, heeft de kleur van smaragd. Vanuit de fluwelig beboste heuvels klinken vogels en cicaden.

De fotogenieke aanblik is bedrieglijk. „Veiligheid bestaat niet”, zegt de 24-jarige arts Saw Htet. Enkele dagen geleden zag hij drones van het leger van de junta die op een verkenningsvlucht waren. „We kunnen elk moment door helikopters en gevechtsvliegtuigen worden aangevallen.” De schuilplaatsen die hij aanwijst, zijn niet meer dan een paar loopgraven in de helling naast de kliniek. Hij kucht even nerveus en vervolgt dan: „We denken niet te veel aan het gevaar en werken door. Daarvoor zijn we hier.”

Een vrouw haast zich het lage stenen gebouwtje in, even buiten het dorp. Naast enkele malariapatiënten met infusen ligt haar echtgenoot, in diepe slaap. Zijn broze benen steken uit een longyi (een Birmese sarong) en zijn gezicht is wasbleek. Vanwege cerebrale malaria balanceerde hij dagen op het randje van de dood en het is nog niet duidelijk of hij volledig zal herstellen van het hersenletsel. Toch wil zijn vrouw hem nu weghalen uit het ziekenhuis. „Ik ben bang dat dat straks niet meer kan”, zegt ze.

Verder naar het zuiden wordt al enige weken gevochten tussen de troepen van de junta en het guerrillaleger van de etnische minderheid de Karen, een bergstam, en het conflict breidt zich uit. Het regime neemt dorpen onder vuur met artillerie en bombardeert met helikopters en gevechtsvliegtuigen. De afgelopen week gingen de aanvallen vaak ’s nachts door. De inslagen zijn ook in buurland Thailand duidelijk te horen. Soms dreunt de grond. Naar schatting vijftienduizend burgers zijn ontheemd geraakt. Enkele duizenden hebben Thailand weten te bereiken.

Officieel geldt er nog altijd een staakt-het-vuren dat enkele jaren geleden werd gesloten. Dat bestand werd regelmatig geschonden, maar niet eerder begon het leger van Myanmar zo’n zwaar offensief in de Karen-staat.

In het belaagde gebied bevinden zich namelijk ook activisten uit de steden die hier na de coup zijn ondergedoken om aan arrestatie te ontkomen. Leden van nieuw geformeerde burgermilities die sinds een aantal maanden vechten tegen het regime, houden zich er eveneens schuil. De junta beschouwt hen als terroristen en gebruikt hun aanwezigheid in het Karen-gebied als voorwendsel om aan te vallen. Volgens recente berichten bereidt het Karen-leger een tegenoffensief voor.

Ondanks zijn zorgen over de veiligheid lacht de jonge arts Saw Htet, en hij beweegt zich nonchalant, gekleed in een zwart sweatshirt en een zwarte broek met wijde zakken. Het is niet moeilijk voorstelbaar dat hij tot voor kort een zorgeloos studentenleven leidde. Amper een maand voor de staatsgreep van 1 februari deed hij zijn laatste examen. Met vrienden nam hij deel aan de protesten en als nieuwbakken arts stond hij gewonden bij. „Ik zag met eigen ogen hoe sommigen hun broers, zussen of zelfs kinderen verloren.”

Toen de junta met steeds grover geweld reageerde op de overwegend vreedzame protesten, verruilde hij zijn stadsleven voor het bestaan in het gebied van de Karen in Oost-Myanmar. Een wereld van hout en bamboe, met af en toe de luxe van rijst met kip en een gekoeld blikje frisdrank bij een restaurantje met een afdak van bladeren. De uitbaters zijn gevluchte activisten uit Centraal-Myanmar.

De omgeving van het ziekenhuis.

Naar de jungle

Het ziekenhuisje telt tien artsen die net als Saw Htet de afgelopen maanden naar de jungle zijn gekomen. De 29-jarige dokter Shine was een van de eersten die uit protest tegen de coup het ziekenhuis van de overheid in Centraal-Myanmar verliet. Hij kiest zijn woorden zorgvuldig als hij vertelt over de keuzes die zijn leven zo drastisch veranderden: „Arts zijn zit in mijn bloed, mijn aderen en in mijn hart, maar ik wilde niet onder de junta werken.”

Met enkele collega’s opende hij na de staatsgreep een kliniek om de medische zorg voort te zetten. Die werd na enkele weken door het regime gesloten. Hij belandde op de lijst van gezochten en toen zijn foto en naam op de staatstelevisie verschenen, besloot hij naar de jungle te vertrekken. „Ik beschouwde het als een stap zonder weg terug. Voor jaren, en misschien zelfs voor de rest van mijn leven.”

Zijn ouders zijn simpele boeren die zich niet met politiek inlaten, maar ze waren het eens met zijn beslissing. „Wees dapper”, zeiden ze ten afscheid. Om geen verdenking te wekken bij de militaire controleposten pakte hij het minimale aan kleding in een tasje. Het enige aandenken dat hij van thuis meenam was het horloge dat hij van zijn eerste salaris kocht. Hij trekt de mouw van zijn T-shirt omhoog en spant de spieren van zijn bovenarm om de tatoeage te laten zien die hij daar na de staatsgreep liet zetten: Lente revolutie, staat er in het krullerige Myanmarese schrift.

Patiënten in het ziekenhuis in het Karen-gebied in Oost-Myanmar. Foto Jeanne Marie Hallacy

Bonte mix

Ter voorbereiding op een aanval heeft het ziekenhuisje extra voorraden medicijnen en andere benodigdheden aangelegd voor eventuele gewonden, maar vooralsnog worden vooral patienten met malaria, tuberculose en infectieziekten behandeld.

De zieken vormen een bonte mix. Sommigen zijn bewoners uit de omliggende Karen-dorpen. Zoals een jongetje van nog geen drie jaar dat aan een zwaar ontstoken been geopereerd werd. Anderen zijn nieuwkomers uit Centraal-Myanmar. Zoals een jonge vrouw die wordt behandeld voor malaria. Ze kwam naar de jungle met haar echtgenoot, een bekende musicus. Net als tientallen andere sterren uit de film- en muziekwereld neemt hij deel aan de militaire training in een kamp dat dieper in de jungle ligt.

Onder een afdakje voor de ingang van het ziekenhuis delen twee chirurgen hun gedachten terwijl ze wachten tot hun patiënt klaar is voor de operatie. „Het is onze missie om levens te redden, maar het regime ziet ons als de vijand”, zegt de jongste van de twee. Nu ze hier zijn, steunen ze de gewapende strijd, al betekent dit dat er nog veel meer doden zullen vallen. „We hebben geen keuze. De gewapende groepen doen hun werk en wij doen het onze”, zegt dokter Han, een orthopedisch chirurg van in de veertig.

Ervaren mensenrechtenactivisten uit Myanmar maken zich zorgen over de manier waarop de honderden nieuw opgezette burgermilities in Centraal-Myanmar te werk gaan. In eerste instantie worden militaire doelen en overheidsgebouwen aangevallen, maar de zucht naar wraak neemt toe. Met burgers die als informant van de junta gezien worden, wordt regelmatig zonder genade afgerekend. De junta heeft verreweg het merendeel van de doden en gewonden op zijn geweten. Volgens AAPP, een organisatie die al jarenlang schendingen van mensenrechten vastlegt, zijn er 1.382 burgers vermoord sinds de staatsgreep van februari. Maar informatie is moeilijk te verkrijgen en het is aannemelijk dat het werkelijke aantal doden hoger ligt.

Het team in het ziekenhuis beschouwt de strijd tegen de junta als een revolutie die een kans van slagen heeft, nu grote delen van Centraal-Myanmar zich tegen het bewind verzetten met demonstraties, stakingen en aanslagen. Maar de Karen met wie zij samenwerken, houden slagen om de arm, net als veel anderen afkomstig uit de etnische minderheden. Na decennia van strijd voor meer autonomie en gelijke rechten kennen ze de wreedheid van oorlog als geen ander. Dokter Gyi Gyi, de 63-jarige Karen die het ziekenhuis bestuurt, wiegt nadenkend in zijn houten schommelstoel en zegt: „Iedereen in het land haat dit regime. Maar waar het heen gaat? Ik weet het werkelijk niet.” Wel duidelijk is dat burgers zoals altijd de prijs van dit conflict zullen betalen, verzucht de oudere Karen.

’s Avonds wordt de hemel een waaier van fonkelende sterren. Bij een klein kampvuur zingt een negentienjarige ex-economiestudente die de kliniek bij de verwerking van data assisteert, een lied dat ‘Sterren’ heet. Het is een eerbetoon aan jongeren die de afgelopen maanden in hun verzet tegen de junta het leven verloren. Saw Htet raakt ontroerd door haar ijle verlegen stem. Hij blikt omhoog en fluistert: „Ik moet mijn patiënten een glimlach tonen.” Hij wijst op zijn hart en zegt: „Maar hierbinnen zit verdriet.”