‘Iedere generatie heeft haar eigen rampen’

De vraag was of de coronacrisis gevolgen heeft voor het dagelijks leven van ouderen. „Wat denkt u zelf?”, vraagt hoogleraar ouderengeneeskunde Rudi Westendorp enigszins verontwaardigd. „Dat is toch logisch?” Ouderen worden volgens hem dubbel gepakt; niet alleen zijn ouderen zoals iedereen slachtoffer van de vele beperkende maatregelen in de afgelopen bijna twee jaar. Maar bovendien dragen ouderen een last die jongere generaties niet dragen: het risico op overlijden. Westendorp: „We moeten generaties niet laten concurreren over wie het meest lijdt. Maar het verschil tussen ouderen en jongeren is dat de ouderen er dood aan gaan en de anderen niet.”

Het is lastig, zo niet onmogelijk, te bepalen hoe een complete groep Nederlanders, de senioren, zich voelt in coronatijd. Wel kan je langere tijd met min of meer willekeurig gekozen ouderen erover praten. Dat hebben we gedaan; we hebben drie echtparen en twee alleenstaande ouderen van verschillende leeftijden thuis opgezocht en hebben over de coronatijd van gedachten gewisseld. Waar ze hetzelfde over denken, is dat corona een schaduw over hun leven heeft geworpen. Maar ze verschillen van mening over de mate waarin hun leven erdoor wordt ontwricht, en hoe je als oudere met de dreiging van corona omgaat.

Samen afvallen

In het voordeel zijn de ouderen die samen zijn en elkaar de winter door helpen. Dat geldt voor Wim en Maria Jans uit het Oost-Brabantse dorp Neerkant. Samen wandelen ze veel, ze fietsen regelmatig of rijden naar een van hun drie kinderen en acht kleinkinderen. Wat ze missen, zijn de verjaardagen en feesten van de talrijke familieleden. Veel activiteiten zijn afgelast; van carnaval tot jeu de boules. Maar verder? „We zijn niet bij de pakken gaan neerzitten”, zegt Maria (77), gepensioneerd onderwijzeres.

Angst voor corona hebben ze niet en ze zijn gevaccineerd en wel alle lockdowns en avondklokken goed doorgekomen, met inachtneming van alle regels. Ze is altijd blijven kaarten. Een zoon is eigenaar van een fitnesscentrum dat regelmatig de deuren moest sluiten. „We mochten daar als gezinslid als enigen sporten. We zijn fitter geworden.” Ze zijn gezonder gaan eten en allebei twaalf kilo afgevallen. „Minder eten. Niet snoepen. Meer bewegen”, zegt gepensioneerd bankdirecteur Wim (79). „En samen afvallen is gemakkelijker dan alleen.”

Ze zijn 53 jaar getrouwd. „Wij kennen geen eenzaamheid”, zegt Maria. Aan de muur hangt een enorme foto van alle acht kleinkinderen. Voor hen vinden ze de coronacrisis het ergste. „Ze zitten in de mooiste tijd van hun leven”, zegt Wim. „Die halen ze niet meer in. Die trein komt maar één keer langs.” Schoollessen vallen uit, uitgaan kan niet meer. Maria: „Wij lijden zelf niks onder corona. Maar over onze kleinkinderen maken wij ons zorgen. Hoe moeten ze ooit een vriendinnetje of een vriendje krijgen?”

Er werd vorige maand nog verwoed gestreden aan de biljarttafels van sociëteit De Oase. Foto Merlin Daleman

Represailles

Tot de categorie ouderen voor wie de corona niet zwaar telt, behoren Bep en Elias Niehot, „echte Hagenezen” maar al decennia lang woonachtig in Roosendaal. Liever gezegd: ze vinden dat we er niet over moeten zeuren. Natuurlijk, zoals de meeste ouderen zijn ook zij voorzichtig. „Zodra er geprikt wordt, staan wij vooraan”, zegt Elias (87), voormalig calculator bij de Bijenkorf, trambestuurder, vakbondsman en sinds zijn pensionering vrijwilliger bij ouderenbond ANBO. Bep (90): „Ik kan me best voorstellen dat sommige mensen heel bang voor corona zijn.” Maar dat ouderen echt ongelukkig zijn? Elias: „Ik geloof er geen barst van.”

Zelf gaan ze regelmatig bij hun kinderen op bezoek. En dat ouderen niet meer buiten de deur kunnen eten? „Ach.” Ook alleenstaande ouderen hebben het tot de laatste lockdown heus niet zo zwaar gehad. „Ze gingen biljarten. Of naar de gym. Klaverjassen. Of naar het winkelcentrum.” Ouderen passen zich vrij gemakkelijk aan, en dat vermogen missen veel jonge mensen.

„Wij hebben geleerd met tegenslagen om te gaan. Wij zijn in de armoede opgegroeid maar we hadden plezier.” Bep: „Ik denk wel eens: waar klagen de mensen nou toch over? Wij hebben de oorlog meegemaakt. Die duurde vijf jaar.” Elias: „Ik stond als jongen van tien bij de gaarkeuken op de Hoefkade. We werden door vijf Duitse soldaten naar de Parallelweg gebracht om te kijken hoe er als represaille mensen werden doodgeschoten. Ik heb het meegemaakt. Ik leef toch ook door?”

Biljarten op afstand

Het is waar: tijdens de verschillende perioden van beperkende overheidsmaatregelen zijn vrijwel alle grotere evenementen van seniorenverenigingen afgelast: kerstvieringen, recepties, concerten en wat al niet. Maar kleinere evenementen bleven tot de laatste lockdown mogelijk: een middagje kaarten of samen handwerken en wandelen, een ochtend biljarten. Zoals in sociëteit De Oase in het Brabantse Rijen. Voorzitter Truus Noij van de seniorenvereniging Rijen: „De Oase is zo lang mogelijk iedere dag open gebleven. Als mensen afstand houden, moet dat kunnen. Biljarten is vooral voor mannen belangrijk; ik hoor vaak dat vrouwen hun clubjes hebben, maar dat mannen minder gemakkelijk contacten leggen als ze alleen komen te staan. Sommige mannen zien zonder biljarten een week lang niemand.”

Er werd vorige maand nog verwoed gestreden aan de biljarttafels, op gepaste afstand van elkaar. Truus Noij (76) kent vrouwen die niet meer mee kunnen doen met spelletjes als koersballen, omdat ze in coronatijd fysiek „hard achteruit” zijn gegaan. „Dat zijn mensen die veel thuis hebben gezeten. Ze komen laat uit bed. Ze kleden zich soms niet aan. Ze bewegen minder.”

De vergaderingen van het bestuur gaan door, als het niet anders kan per computer. Noij is gepensioneerd diëtiste en zorgmanager, en alleenstaand. Ook zij is laconiek over het effect van corona op het leven van ouderen. Ja, ouderen hebben meer reden om er bang voor te zijn, maar: „Aan de griep gaan ook mensen dood.” En voor jongeren is een lockdown niet minder hinderlijk. „Je zal maar in een vreemde stad gaan studeren en niet naar college mogen en naar een studentenvereniging. Dan zit je alleen op je kamer. Dan vereenzaam je.”

Het is eigenlijk voor iedereen lastig. „Ik hoorde laatst dat iemand onderweg was naar een sinterklaasviering en vlak voor aankomst te horen kreeg dat iemand positief was getest. Toen is ze weer omgedraaid.”

Nog een paar jaar

Enig onbegrip over de ophef over corona valt te bespeuren bij Frans Kolder (91), een voormalig analist bij laboratoria van Shell en oud-leraar natuur- en scheikunde uit Breda. Met zijn rollator schuifelt hij een restaurant binnen en zegt zich te verbazen over de „overmaat” aan informatie over corona in de media. Op een zaterdag schreef onlangs NRC vijftien pagina’s lang over corona. „Dat is toch veel te veel? Alsof er geen ander belangrijk nieuws is, uit Afrika of Oost-Europa.”

Ook hij heeft als zelfstandig wonende weduwnaar zeker last van corona. Hij krijgt minder bezoek dan gebruikelijk; een buurvrouw doet zijn boodschappen. „Er zijn zo veel mensen die me willen helpen.” Hij is op zijn hoede voor het virus. „Ik kijk tegen m’n plafond aan. Ik wil niet voortijdig doodgaan. Ik wil nog een paar jaar leven.” Maar wat hem meer beperkt dan corona is dat hij sinds een opname in het ziekenhuis enkele maanden geleden minder mobiel is. „Ik kan met mijn rollator niet zomaar even naar de bioscoop of een museum of de boekhandel. En ik ga met mijn auto niet meer op de grote weg.”

Kolder is geboren en getogen in Amsterdam. „Ik heb de crisistijd, de oorlog en de hongerwinter meegemaakt. Dan denk je: waar zeuren ze toch over? De jeugd klaagt dat ze niet naar het café kan gaan. Wij hadden geen geld om naar een café te gaan. Het is toch van de gekke dat mensen boos zijn dat ze niet op wintersport kunnen? Mensen zijn verwend.”

Hij vindt verder dat corona verkeerd wordt benaderd. „Alsof het een vijand is die je moet bestrijden. Dat is niet zo. Een virus gaat z’n eigen gang. Eindeloze mutaties, dat is een natuurlijk proces. Wij mensen denken dat wij alles kunnen regelen. Maar de natuur is machtiger dan wij. De natuur is zo mooi en ingewikkeld. Ik heb vertrouwen in de wetenschap, maar we moeten niet denken dat we voor alles een oplossing hebben.”

Ten slotte zijn er ouderen die ronduit bevreesd zijn voor corona, die zich zelf aan alle regels en adviezen van de overheid houden, en zich ergeren aan mensen die dat niet doen. Te meer omdat ze liefst zo snel mogelijk weer terugkeren naar het normale leven. Zo vinden Piet en Ali Delhaas uit Breda het leven „vreselijk saai” geworden. „We lijden niet. Wij zijn bovendien samen dus we hebben makkelijk lullen. Maar het leven gaat wel aan ons voorbij”, zegt voormalig wijnimporteur Piet Delhaas (82), sinds zijn pensionering actief bij de ouderenvereniging KBO-Brabant. Ze wandelen in het bos, maken een ritje in de auto, en tot voor kort winkelde Ali. „Heerlijk.” Maar veel reizen is er niet meer bij, verjaardagen van hun drie kinderen zijn afgezegd, en zingen in het koor van hun kerk doen ze niet meer.

Ali (81): „Je mag niks, je kan niks. We zien mensen alleen op afstand. Mijn man zegt de hele dag: wat is het saai, wat is het saai. Wat ik het ergste vind, is dat we bijvoorbeeld met Kerstmis niet met alle kinderen en kleinkinderen bij elkaar konden zijn.” Ze houden zich keurig aan de regels en de adviezen. Piet: „We hebben onlangs de begrafenis van de moeder van onze schoonzoon afgezegd, omdat er geen coronamaatregelen waren getroffen. Ik zeg tegen mijn vrouw: dat gaan wij dus niet doen, dat is veel te link.” Dat andere mensen zich niet laten vaccineren of zich niet aan andere coronaregels houden, irriteert hem mateloos. „Dat is triest. Het maakt me boos. Waar zijn hun normen en waarden?”

Biljarters, voor de lockdown, bij sociëteit de Oase in Rijen. „Sommige mannen zien zonder biljarten een week lang niemand.” Foto Merlin Daleman

Niet naar de disco

Terug naar de hoogleraar ouderengeneeskunde. Die onderscheidt twee typen ouderen. Ten eerste de mensen die hoe dan ook willen leven en zich nu ten diepste bedreigd voelen door corona. „Die zijn nu heel angstig”, zegt Rudi Westendorp vanuit Kopenhagen, waar hij werkt. Het andere type oudere „calculeert” vooral onder welke omstandigheden het leven waard is geleefd te worden. Westendorp: „Zij willen kwaliteit van leven en willen daarvoor kwantiteit inleveren. En ze zeggen: als dit het leven moet worden, ga ik liever dood. Ik citeer mijn 92-jarige tante die tijdens de eerste lockdown zei: Rudi, dit was erger dan de oorlog, dit wil ik nooit meer. als dit de prijs moet zijn om te leven, dan was ik er liever in gebleven.’‘ De eenzaamheid, de emotionele gevangenis, zijn voor sommige ouderen te zwaar.”

Westendorp is „boos” dat het debat in Nederland vooral gaat over het aantal bedden op de intensive care en niet over de sterfte thuis en in verpleeghuizen. „We dreigen het werkelijke probleem uit het oog te verliezen: dat ouderen er dood aan kunnen gaan. Dat is een vorm van ouderendiscriminatie.” Je zou een appèl kunnen doen op solidariteit, ofwel „intergenerationele reciprociteit”, aldus Westendorp.

Dat scholen veelal open zijn gebleven is logisch omdat de schade voor kinderen als gevolg van langdurige sluiting onherstelbaar groot is. Maar de disco? „Het is een kwestie van proportionaliteit. Sommige jongeren redeneren: waarom mag ik niet meer naar de disco terwijl ouderen vroeger ook naar de disco zijn gegaan? Dat is aantoonbaar onjuist. Ouderen zijn vaak helemaal niet naar de disco geweest. In de jaren vijftig was er vrijwel niets. Iedere generatie heeft haar eigen rampen.”

De aanpak van de coronacrisis wordt volgens Westendorp onvoldoende gevoeld als een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. „Je moet de lasten intergenerationeel verdelen.”

Over deze serie Hoe heeft de coronacrisis de levens van verschillende generaties veranderd? NRC onderzocht dat voor vijf leeftijdsgroepen. Vijfde en laatste deel van een serie. 1. Kleuters 2. Tieners 3. Veertigers & vijftigers 4. Dertigers 5. Ouderen