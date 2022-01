Het vloeibare landschap van de Nederlandse kust

„Als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is.” Met deze observatie typeerde dichter K. Schippers onze wereld. Alles is kleur: dat geldt ook voor de hedendaagse fotografie, van professioneel tot selfie. Hierdoor vergeet je weleens hoeveel zeggingskracht zwart-witfoto’s kunnen hebben.

Het fotoboek Time and Tide wait for no man van Siebe Swart vormt een uitzondering op die hegemonie van kleur. Langs de kustlijnen van ons land fotografeerde Swart (1957) getijdengebieden en overgangslandschappen in intens diepzwart en contrasterend zilverwit zonlicht. Het boek vormt een tweeluik met de gelijknamige expositie in Museum Panorama Mesdag in Den Haag (nu gesloten wegens corona). Leegte, ruimte, eindeloosheid en wat je zichtbare stilte zou kunnen noemen, vormen de sleutelwoorden.

Nederland, Zeeland, Walcheren, 09-04-2018; Zoutelande, paalhoofden. Foto Siebe Swart

Het boek is niet zomaar een bijbehorende uitgave, het is een zelfstandig kunstwerk. Het wat ruwe papier voelt aan alsof je met je hand over strandzand gaat. De foto’s staan op uitvouwbare bladzijden van soms 135 centimeter in de breedte, wat een bijzonder effect sorteert, alsof de panoramische weidsheid van het landschap zich voor je ogen opent. Zelf omschrijft Swart de serie als „een persoonlijke ontdekkingsreis langs de Nederlandse kust, weerslag van omzwervingen langs de kustlijn bij storm, eb en vloed, bij nacht en ontij, invallende duisternis of opkomende zon”.

Nederland, Noord-Holland, Camperduin, 03-01-2018; Laguna en strand bij hoog water en storm. Gigapanorama (montage). Foto Siebe Swart

Schoonheid en dreiging

In deze woorden zit ook iets van de dreiging verscholen die van getijden uitgaat: dit vloeibare landschap van de Noordzee, Waddenzee en voormalige Zuiderzee trekt zich niets aan van de mens, zoals Hans Steketee, redacteur van deze krant, in het begeleidende essay beschrijft. Ook de recente film en het fotoboek Silence of the Tides van cineast Pieter-Rim de Kroon tonen de schoonheid en dreiging van het wisselend tij in het waddengebied.

Nederland, Zeeland, Cadzand-Bad, 19-03-2019; Het Zwin. Gigapanorama (montage). Foto Siebe Swart

Swart werkt op locaties als Uithuizerwad, Punt van Reide, Het Zwin en Zoutelande met meerdere camera’s, waarvan hij de beelden aan elkaar monteerde. Fascinerend is telkens weer de strakke grens van de horizon, met soms een fel oplichtende zon erboven en de voorgrond van strand, duin of kwelder donker en duister.

Er is meer aan de hand: de foto’s verbeelden niet alleen de getijden, ook zien we de invallende duisternis of het ochtendgloren in alle denkbare schakeringen. Als je goed kijkt, zie je de ‘kleuren’ van de zwart-witfotografie.

Time & Tide van Siebe Swart is (na de lockdown) t/m 27/2 te zien in Museum Panorama Mesdag in Den Haag. Inl: panorama-mesdag.nl

Fotografie Siebe Swart: Time and Tide wait for no man. Uitg. Komma (eigen beheer), 212 blz. € 74,50; € 115 met print in gelimiteerde oplage. Inl: timeandtide.nl ●●●●●