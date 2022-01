‘Het leven als een wonder zien, dat kleurt alles voor mij’

‘De Brabantse klei en zenfilosofie hebben mij gevormd. Mijn moeder komt uit een gezin van tien kinderen in West-Brabant. Mijn opa en oma leefden in een hechte dorpsgemeenschap van kleine boeren. Ze werkten van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat, met een vanzelfsprekende aandacht voor de mensen om hen heen, voor het land dat ze bewerkten, voor de dieren. Wie hulp nodig had, kreeg hulp, zonder aarzeling, zonder grote woorden.

„Hun liefde voor de kinderen was onvoorwaardelijk, ook toen zij de kerk de rug toekeerden, ook toen ze linkse krakers werden. Toen een dochter thuiskwam met een Marokkaanse moslimman was hij meteen welkom. Opa en oma zijn in het vliegtuig gestapt voor de bruiloft in Marokko. Van hen heb ik meegekregen dat ieder mens respect verdient, ongeacht wie je bent, of waar je vandaan komt. De pastoor, de apotheker – we zijn allemaal mensen, en de een staat niet boven de ander.

Misha Beliën (1986) werkt onder andere voor Zen Centrum Nijmegen. Hij is filosoof en documentairemaker. Zijn documentaires maken deel uit van de reeks De Boeddhistische Blik van KRO-NCRV.

„Mijn ouders hebben ruim twee jaar sociaal werk gedaan in het noordoosten van Marokko. Tussen mijn tiende en dertiende hebben we daar in een afgelegen gebied gewoond. Toen ik in Nederland terugkwam, besefte ik hoe immens de verschillen zijn tussen het leven daar en hier. Vanaf dat moment ben ik me gaan afvragen: wat is normaal? Waar leef je voor? Op de middelbare school was filosofie een van mijn examenvakken. In Nijmegen ben ik filosofie gaan studeren. Zo kwam zenboeddhisme op mijn pad.

‘In het afgelopen jaar ben ik tot zenmonnik gewijd. Dat word je na jarenlange training in concentratie en meditatie. Zo ben ik onder andere voor een langere periode in een zenklooster in Zuid-Korea geweest.

„Ik heb de bodhisattva-gelofte afgelegd. Strikt genomen betekent dit uitstel van je eigen verlichting, om je leven in dienst te stellen van je medemens en alles wat leeft op aarde. Mij leert dit dat de ontwikkeling van je spiritualiteit geen pad is dat je alleen aflegt. Juist vanuit een intieme verbondenheid met al het leven wil ik zorg dragen voor de wereld. Het leven als een wonder zien, dat kleurt alles voor mij, dat ervaar ik als bevrijdend. En misschien is het ook simpelweg wat ik van mijn opa en oma, en van mijn ouders heb meegekregen.

Bodhisattva is een begrip uit het Mahayana-boeddhisme. Wie haar/zijn leven op aarde in dienst stelt van medemensen en dieren kan zichzelf een bodhisattva noemen.

„Mijn gevoel van bevrijding wil ik graag delen met zoveel mogelijk anderen. Dat is de reden waarom ik onlangs nog de lerarenopleiding filosofie heb gedaan, meditatietrainingen geef en documentaires over het boeddhisme maak. Tegelijk besef ik dat het ook riskant kan zijn om anderen te willen bevrijden. Alleen zachtheid helpt daarbij, géén dwang, géén beter weten.

„En, laat ik eerlijk zijn: dat intense gevoel van verwondering en liefde voor het leven kan er natuurlijk niet voortdurend zijn. Allerlei dingen vragen om aandacht: dingen die moeten, die opeens op je pad komen. Mijn vriendin zei net nog: het begint hier in huis rommelig te worden. Zo dadelijk zal ik de badkamer eens gaan schoonmaken. Ook dat moet af en toe gebeuren.”