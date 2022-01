Het is bijna voorbij met de ‘Atomstrom’

De Duitse krant Die Welt publiceerde vorig jaar herfst een open brief aan alle Duitsers over kernenergie. De brief was ondertekend door tientallen internationale energie- en klimaatexperts: van de bekende Amerikaanse klimaatwetenschapper James Hansen tot Myrto Tripathi, de oprichter van organisatie Voix du Nucléaire, die pleit voor de erkenning van kernenergie als koolstofarme energiebron, en de Britse klimaatactivist Mark Lynas.

De strekking van de brief: laat alsjeblieft de Duitse kerncentrales open, nu Europa steeds meer moeite heeft de elektriciteitsvoorziening op peil te houden, nu energieprijzen stijgen en de uitstoot van broeikasgassen niet snel genoeg daalt – ook in Duitsland zelf niet.

De briefschrijvers vroegen zich af hoe het kan dat Duitsland zijn kerncentrales sluit, „uitgerekend in een tijd waarin het koolstofvrij maken van de elektriciteitsvoorziening de belangrijkste strategie is om tot een energiesysteem te komen met netto-nul uitstoot”.

Zij waren niet de enigen die het voorbije jaar hebben geprobeerd de Duitse regering op andere gedachten te brengen. Volkswagen-topman Herbert Diess pleitte onlangs nog voor langer openhouden, net als Jürgen Hambrecht, de voormalige baas van chemieconcern BASF. Ook Microsoft-oprichter Bill Gates, die zich in zijn boek Hoe we een klimaatramp kunnen vermijden een groot pleitbezorger toont van kernenergie, bemoeide zich ermee. Gates vreest dat het zonder kernenergie moeilijker wordt de leveringszekerheid van elektriciteit tegen een redelijke prijs te garanderen.

De smeekbedes hebben niet geholpen. Op 31 december zijn de reactoren Brokdorf, Grohnde en Gundremmingen-C definitief uitgeschakeld. De drie laatste kerncentrales – Isar 2, Emsland en Neckarwestheim II – sluiten eind 2022.

Terwijl in de EU – onder aanvoering van Frankrijk en Oost-Europese lidstaten – wordt overwogen kernenergie van een ‘groen’ label te voorzien, en het kabinet-Rutte IV de mogelijkheid wil onderzoeken voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales, voltooit Duitsland daarmee zijn Atomausstieg. Het besloot hiertoe na de kernramp in Fukushima van 2011. Van de zeventien Duitse kerncentrales die begin deze eeuw nog draaiden, is er volgend jaar niet één meer actief.

Dat Duitsland zijn laatste kerncentrales langer open zou houden, was eigenlijk al uitgesloten toen de Groenen deel gingen uitmaken van de in november gevormde nieuwe regering – zelfs al had dit betekend dat de zwaar vervuilende kolencentrales hierdoor eerder dicht konden. Maar ook de eigenaren van de kernreactoren – energiemaatschappijen Eon, RWE en EnBW – voelden weinig voor uitstel van sluiting.

Jarenlang hebben die bedrijven geprocedeerd tegen vroegtijdige sluiting – eerst uit protest, later vooral om schadevergoeding en gunstige voorwaarden te bedingen voor de kostbare ontmanteling van de centrales. Die fase is nu afgesloten. Om dan „kort voor het uitschakelen in Duitsland ineens weer een debat te beginnen over de vraag of kerncentrales een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het klimaatbeleid, is vreemd”, zei Eon-topman Leonhard Birnbaum tegen het Duitse Handelsblatt. „Daarvoor is het nu te laat.”

Ook voor RWE is „het hoofdstuk kernenergie […] gesloten”. Hetzelfde geldt voor het energiebedrijf EnBW uit Baden-Württemberg: na de politieke en maatschappelijke consensus die in 2011 was bereikt over de Atomausstieg en de wettelijke afspraken die zijn gemaakt, „behoort kernenergie voor elektriciteitsproductie in Duitsland nu tot het verleden”.

Meer kolen en gas

Desondanks becijferden de auteurs van de open brief dat het openhouden van de huidige kerncentrales in Duitsland – nog steeds goed voor ongeveer 12 procent van de elektriciteit – jaarlijks 60 miljoen ton aan CO 2 -uitstoot kan besparen.

Vanuit klimaatperspectief was het voortijdig sluiten van de kerncentrales altijd al „twijfelachtig”, erkent Hanns Koenig van het Duitse onderzoeksinstituut Aurora Energy Research tegenover nieuwswebsite Bloomberg. „Het was vanaf het begin duidelijk dat het uitfaseren van kernenergie zou leiden tot meer steenkool- en aardgascentrales, met beduidend meer uitstoot als gevolg.” Maar dat is nooit reden geweest om het besluit te herzien.

Christoph Podewils, schrijver van het boek Deutschland unter Strom, unsere Antwort auf die Klimakrise, vindt dat terecht. „Duitsland heeft besloten al zijn kerncentrales voor eind 2022 te sluiten. De operators zijn al jaren bezig met de planning. Ze willen dat nu ook zelf, en er bestaat geen enkel politiek draagvlak om dat nog te veranderen”, stelt hij. Het is dus inmiddels onmogelijk om de bestaande Duitse kerncentrales nog langer open te houden.

Volgens Podewils vormt de discussie over kernenergie in Europa een belemmering voor het klimaatbeleid. Hij wijst erop dat Frankrijk, het Europese land met veruit de meeste kerncentrales, op dit moment veel stroom moet invoeren omdat veel van die centrales gesloten zijn voor onderhoud. Bovendien betaalt de Franse consument veel geld voor zijn atoomstroom. Dat gebeurt alleen niet via de elektriciteitsrekening; omdat Frankrijk zijn kerncentrales fors subsidieert, gaat het rechtstreeks via de belasting.

Nieuwe kerncentrales, zoals Nederland nu dus overweegt, zijn volgens Podewils geen optie voor duurzame energie. Dit nog los van de vraag of energie uit een eindige bron als uranium wel echt duurzaam is – ook al veroorzaakt een kerncentrale zelf vrijwel geen CO 2 -uitstoot.

„Een kerncentrale bouwen duurt tientallen jaren en is ongelooflijk duur”, aldus Podewils. „Daarnaast zijn er vragen over de veiligheid, over verzekeringen, gebrek aan bouwers en problemen met de brandstoftoevoer. En je hebt heel veel centrales nodig om voldoende CO 2 -vrije stroom te produceren. Die tijd en dat geld kunnen we beter besteden aan wind- en zonne-energie met back-up van fossiele centrales. Dat gaat sneller en is veel goedkoper.”

Wisselende standpunten

Volgens de meeste onderzoeken is atoomstroom duurder dan elektriciteit uit wind en zon. Maar de conclusies zijn soms afhankelijk van het standpunt van de onderzoeker over kernenergie. Zo stelde ENCO, een onafhankelijk adviesbureau dat is opgericht door oud-medewerkers van het Internationaal Atoomenergie Agentschap, dat atoomstroom in de Nederlandse energiemix een aantrekkelijke optie was: niet duurder dan stroom uit wind en zon.

Maar Kalavasta, een consultancy voor klimaatneutrale strategieën, concludeerde juist dat elektriciteit uit kernenergie altijd duurder is, behalve „de variant waarin nucleaire centrales altijd kunnen draaien – wat niet kan in de huidige elektriciteitsmarkt – en een lage maatschappelijke rente wordt gerekend, die gegarandeerd wordt door de overheid”.

Bij deze rapporten gaat het vooral over nieuwe kerncentrales. Voor bestaande ligt de prijs per geproduceerde kilowattuur een stuk lager. Maar ook voor kort uitstel van de sluiting van kernreactoren, bijvoorbeeld om voorrang te geven aan sluiting van kolencentrales, voelt Podewils niets. „De nieuwe coalitie is sowieso van plan om voor 2030 een einde te maken aan het gebruik van steenkool”, aldus Podewils.

Dat is acht jaar eerder dan het moment dat de regering-Merkel een paar jaar geleden koos. Podewils: „Om leveringszekerheid te garanderen, worden in Duitsland de komende jaren veel gascentrales gebouwd, die maar weinig gebruikt hoeven worden omdat de meeste elektriciteit met zon en wind kan worden opgewekt. In het begin zullen die centrales op aardgas draaien, op termijn ook op waterstof.”

Dat Duitsland zich hiermee afhankelijk kan maken van Russisch gas, ziet Podewils wel als probleem. Maar het is volgens hem vooral reden om haast te maken met duurzame energie. „Rusland levert op dit moment beduidend minder gas dan het zou kunnen. Dat laat zien dat het verstandig is voor de energievoorziening niet terecht te komen in afhankelijkheden. Het uitbouwen van energie uit wind en zon kan ons daartegen beschermen.”