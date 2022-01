‘Haïtiaanse premier Henry overleeft moordaanslag’

De Haïtiaanse premier Ariel Henry heeft afgelopen zaterdag een moordaanslag overleefd, zo bevestigt zijn kantoor maandag tegenover persbureau AP na mediaberichten afgelopen weekeinde. Zaterdag werd Henry in de noordelijke stad Gonaïves bij het verlaten van een kerkelijke ceremonie ter gelegenheid van de viering van de Haïtiaanse onafhankelijkheid onder vuur genomen, aldus een woordvoerder tegen AP. Bij het vuurgevecht dat uitbrak tussen de beveiligers van Henry en de groep die de premier onder vuur nam, kwam volgens lokale media tenminste een persoon om het leven.

Op videobeelden op sociale media is te zien hoe Henry en zijn beveiligers zich uit de voeten maken richting hun konvooi terwijl ze onder vuur genomen worden. De premier ontvluchtte de stad vervolgens zonder dat hij zijn geplande toespraak in de Saint-Charles-Borromée kathedraal kon houden. In een tweet bedankte de premier de bisschop van Gonaïves voor het door laten gaan van de ceremonie „ondanks de gespannen situatie in de stad”. Volgens het kantoor van de premier zijn er arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen de „bandieten en terroristen” die ervan verdacht worden de premier onder vuur te hebben genomen.

Lees ook: Gedode president van Haïti had vijanden in elke hoek

Precair moment

De aanslag op Henry komt op een precair moment voor het Caraïbische land. In juli 2021 kwam president Jovenel Moïse om het leven bij een aanslag. Hij zag in 2020 nog af van een trip naar Gonaïves vanwege bedreigingen. Ariel Henry werd kort na de moord op Moïse aangesteld als premier en niet lang daarna door door de hoogste openbaar aanklager van het land beschuldigd van betrokkenheid bij de moord op Moïse. Henry werd uiteindelijk niet ondervraagd, omdat de president daar toestemming voor moet geven. Maar na de moord op Moïse zit Haïti zonder president en een datum voor nieuwe verkiezingen is er nog niet.

Henry slaagt er als premier ondertussen maar moeizaam in de grote armoede en het toenemende bendegeweld in Haïti het hoofd te bieden. Volgens de autoriteiten zijn bendes verantwoordelijk voor het blokkeren van gasdistributieterminals, wat de afgelopen maanden tot grote brandstoftekorten leidde. Criminele organisaties zijn grotendeels verantwoordelijk voor het goederenverkeer in Haïti. Vrachtwagenchauffeurs die de brandstof moeten vervoeren vrezen te worden gekidnapt, waardoor brandstofvoorraden vaak lang in de havens blijven liggen.