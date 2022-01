Mijn buurman, die mij af en toe helpt met klussen, is een gelovig mens. Hij gelooft echt dat God de wereld heeft geschapen in zes dagen zoals beschreven in de Bijbel. Ik geloof zelf niet en vertel hem dat ik heb geleerd dat de wereld is ontstaan door een grote knal in het heelal. Hij zit even na te denken, kijkt mij dan aan en zegt: „Siem, van een grote knal is nog nooit iets goeds gekomen.”

