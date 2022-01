Applaus had ik misschien niet verwacht, maar in ieder geval toch wel een lach. Het bleef echter uiterst stil toen ik een scheet liet bij het opzwaaien van mijn honkbalknuppel. Een ongelukje in het vrije veld, maar uit ervaring wist ik dat een veel geforceerder exemplaar in een bedompt klaslokaal op luidruchtige bijval kon rekenen van de jongens van mijn klas. Tijdens een saai proefwerk, bij het binnenkomen, als antwoord op een vraag van een leraar: een kleine explosie leek een onfeilbaar recept voor vrolijkheid.

Mijn publiek op het honkbalveld was nog steeds stil. Ik draaide me half om en zag dat mijn bijdrage aan de frisse lucht een waterscheiding had aangeb>racht in mijn toehoorders: de meisjes hadden unaniem een blik van medeleven voor me, de uitdrukking van de jongens was er een van onverholen afgrijzen.

Over deze serie

Vrouwen stuiten voortdurend op maatschappelijke barrières, lijkt het wel. Dit mag je wel doen, dat doe je juist niet. Alsof voor hen meer en andere regels gelden dan voor mannen. In deze serie gaat Josephine Rombouts ‘de tien geboden voor de vrouw’ langs. Vandaag: ‘gij zult geen scheten laten’.

„Gij zult geen scheten laten.” Misschien niet het eerste maar wel een grote op het lijstje van verboden voor vrouwen. Nette mannen laten natuurlijk ook geen scheten. Als ze volwassen zijn. Als ze in een gezelschap met vrouwen zijn. Zijn ze jong, dan brengt het in mijn ervaring grote hilariteit teweeg. Alleen niet als de bijdrage van een meisje komt, dat leerde ik die dag op de harde manier. Vrouwen die scheten laten, zijn niet grappig, kameraadschappelijk of stoer. Ze zijn iets veel ergers: onvrouwelijk.

David Tennant, de Britse acteur die moeiteloos van Hamlet naar gevallen engel in de serie Good Omens overschakelt, geeft ruiterlijk toe dat hij scheten liet op de set van Dr. Who. (Een BBC-serie met cultstatus, die net als het broodbeleg Marmite niet echt overdraagbaar is op andere smaakpapillen dan de Britse.) „We worden bijna competitief”, vertelt de knappe beroemdheid enthousiast over de non-verbale humor van hem en een mede-acteur. „Ik denk dat het goed is om alles eruit te laten”, grapt hij verder. „Het maakt je klaar voor het creatieve proces”. Overtuigend gelach van publiek en interviewer. „Onze mede-actrice vond het niet grappig”, informeert hij ons nog. „Dat moedigde ons natuurlijk alleen maar aan.”

Het plezier dat de vrouwelijke collega had kunnen ondervinden van de auditieve humor werd misschien getemperd door het feit dat haar gender haar diskwalificeerde om deel te nemen aan de wedstrijd. Zelfs als ze zich niet had laten afschrikken door kracht en volume was ze er al snel achtergekomen dat er geen vrouwenklassement was.

In een diepe stilte sloeg ik een homerun. Dat dan weer wel, maar de lol was ervan af. Ik rende met mijn billen bij elkaar van honk naar honk en verstopte me tussen mijn vrouwelijke teamleden. Niet grappig. Stuitend.

Als een man hoorbare bijval toont, is dat op zich niet onverwacht genoeg om grappig te zijn

De anatomie van humor is ingewikkeld, maar dat een handeling of opmerking onverwacht of ongerijmd is, helpt meestal. Scheten komen om voor de hand liggende redenen weinig in de literatuur voor, maar met de opkomst van audioboeken zou daar zomaar verandering in kunnen komen.

In film worden ze ook niet vaak gebruikt. Als een man hoorbare bijval toont, is dat op zich niet onverwacht genoeg om grappig te zijn. In Rain Man zit een beroemde scène in een telefooncel, die enkel draait op het gegeven dat het ongerijmd is: de autistische broer die van zich laat ruiken in de veel te dichte nabijheid van zijn keurige broer. De scène had het waarschijnlijk niet gered als het iemand anders dan Tom Cruise was geweest: alles in zijn buurt dat niet een razendsnelle, hoogst interessante missie is, lijkt sowieso lachwekkend ongerijmd. De man die onmogelijke opdrachten mogelijk maakt door zich aan alle geboden en codes te houden.

Het duurde meer dan dertig jaar voor een tegenhanger van deze scène werd opgenomen. Maar in 2019 kwam het ervan in de BBC-serie Fleabag, waar de ene zus een litanie houdt over noodzakelijk gedrag van vrouwen die me tamelijk uitputtend leek. „Praat niet te veel, doe niet alsof je iets weet, wees niet grappig, of slim, probeer niet om in het middelpunt van de aandacht te staan.” En als ze heeft afgesloten met: „Wees niet jezelf”, laat de bloedmooie, langbenige, roodlippige Phoebe Waller-Bridge een klinkende scheet.

Ik vond het heel grappig. En ik niet alleen. De serie won een Emmy voor beste comedyserie, beste vrouwelijke hoofdrol, beste regie en beste scenario. En de goedkeuring van Barack Obama. Niet alleen om die scheet natuurlijk, maar hij heeft wel geholpen. Een kleine maar niet onopgemerkt gebleven bijdrage aan gendergelijkheid.

Zie je wel, ik was wel grappig, toen, op het honkbalveld. De wereld was er alleen nog niet klaar voor.