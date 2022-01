Gaat steeds beter

De Duits-Koreaanse filosoof Byung-Chul Han schrijft in zijn boek Psychopolitiek dat we in deze neoliberale wereld ‘absolute knechten’ van onze eindeloze mogelijkheden zijn geworden. Zelfs zonder dwingende meesters buiten we onszelf vrijwillig uit. Denk aan zzp’ers die zich als eigen baas burn-outs in werken voor een droom, de kapitalistische valstrik van meer meer is meer beter. Echt genieten kunnen we niet, relaties gaan we alleen nog aan als er iets uit te halen valt, we investeren in niets dan het gevoel van individueel geluk of vrijheid, begrippen die gecorrumpeerd zijn geraakt door een systeem dat ons isoleert en uitbuit.

Opbeurende woorden.

Ik woon om de hoek van een winkel die ‘All The Luck In The World’ heet. Je kunt er dure tweedehands meubels, kinderkleding, accessoires en antiek servies kopen. Blijkbaar is dat geluk: gebruikte kristallen schaaltjes en rompertjes. Het punt is natuurlijk dat het concept bizar aantrekkelijk is: als een gouden kettinkje met mijn sterrenbeeld erop zou helpen gelukkiger te worden, kocht ik er direct zes. Daar heb ik dan ook niemand voor nodig. Sterker nog: ik heb er een gekocht en ik ervoer de eerste tien minuten na mijn aankoop een hoop fijne gevoelens – mijn geheimpje, lekker voor mezelf.

Vorige zomer tekende essayist Barrett Swanson in het tijdschrift Harper’s een portret van TikTok-influencers in de longread The Anxiety of Influencers. Swanson volgde een groep huisgenoten, woonachtig in een ‘TikTok-mansion’ of ‘collab house’: een grote villa in LA waar beroemde influencers mogen verblijven in ruil voor het posten van filmpjes gesponsord door kiprestaurantketens en sportmerken. De gemiddelde leeftijd is achttien jaar, er wordt gezopen en gefeest, de tieners verdienen tienduizenden euro’s per post en hebben fans over de hele wereld. Een jongen kwam op de radar van de organisatie terecht doordat hij naam had gemaakt via een livestream-app waar gemiddeld twintigduizend leeftijdsgenoten toekeken hoe hij dutjes deed. Het influencerschap, en dus roem, en dus geld, en dus wat wij met geluk en vrijheid associëren, draagt de belofte in zich dat iedereen miljonair kan worden. Een van de managers vergeleek de influencer-marketingindustrie met de gold rush: iedereen kan zijn geluk beproeven.

Natuurlijk blijkt aan het einde van het essay dat de jongeren, losgesneden van de werkelijkheid, kampen met aandachtsproblemen en paniekaanvallen, dat ze hun middelbare school vaak niet af hebben gemaakt, en veelal college dropouts zijn die meestal na een jaar uitgerangeerd zijn. Ik kan mijn kettinkje ook niet meer vinden, denk er tijdens het schrijven van dit stuk pas weer aan. Het is, natuurlijk, allemaal afleiding.

In het begin van zijn essay loopt Swanson de idyllische achtertuin van de villa in, waar de tieners voor ringlampen en telefooncamera’s ronddartelen in shorts en bikini’s. In de bergen achter het huis woeden bosbranden, corona heeft het land nog steeds in haar greep. Ongemakkelijk gemaakt door de asregen die over hen neerdaalt, vraagt Swanson een stel jongens of ze zich zorgen maken over de staat van hun land. Ze kijken verward op. „Nah, man”, zegt er een terwijl hij over zijn neus wrijft: „Things are getting better every single year.”

Simone Atangana is dichter en schrijver en vervangt Frits Abrahams tijdens zijn vakantie.