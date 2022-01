Fietskoeriers van Gorillas gaan flitsbezorgen voor Jumbo

Naast het vertrouwde winkelpubliek dat met wagentjes door de gangpaden slalomt, krijgt supermarktketen Jumbo er binnenkort een nieuw soort klant bij: flitsbezorger Gorillas. Het Brabantse concern kondigde maandag als eerste Nederlandse supermarkt aan boodschappen razendsnel aan huis te gaan bezorgen. Daarvoor gaat Jumbo een samenwerking aan met de Duitse bezorgdienst, dat met fietskoeriers nu al in elf Nederlandse steden boodschappen vanuit eigen magazijnen bezorgt.

Jumbo (9,9 miljard euro omzet, 100.000 werknemers) vervult daarbij in eerste instantie alleen de functie van groothandel, zo legt financieel topman Ton van Veen in een telefonische toelichting uit. Gorillas blijft voorlopig vanuit de eigen locaties bezorgen, alleen krijgt het vanaf dit voorjaar een groot deel van zijn assortiment geleverd door het supermarktbedrijf. Dat zullen producten van A-merken zijn, maar ook van het Jumbo-huismerk of van La Place, de restaurantformule van het familiebedrijf uit Veghel.

Waar in de eerste maanden bestellen alleen kan via de Gorillas-app, zal vanaf de tweede helft van het jaar de optie om razendsnel te laten bezorgen ook te vinden zijn in de app en op de website van Jumbo. Van Veen: „Gorillas vervult dan” – tegen een vergoeding – „de bezorgfunctie voor Jumbo-klanten. Daar is iets meer voorbereidingstijd voor nodig, vooral in de IT. We moeten ons systeem en dat van Gorillas goed op elkaar laten aansluiten.”

Op welke plekken Jumbo die dienst zal aanbieden, is afhankelijk van de Duitse boodschappenbezorger. Gorillas is nu actief in onder meer de vier grote steden, Groningen, Nijmegen en Tilburg. Daar beloven ze nu om bestellingen binnen tien minuten te bezorgen, voor een tarief van 1,80 euro. Welk bedrag Jumbo voor een flitsbestelling gaat vragen, wil Van Veen nog niet zeggen.

Meedoen of niet?

Het razendsnel bezorgen van boodschappen groeit sinds afgelopen voorjaar explosief. Vooral in steden zijn fietspaden in coronatijd het toneel geworden van bezorgers die met hun vierkante rugzakken en elektrische fietsen naar de klant toe scheuren. Ze doen dat voor een diverse club van piepjonge, veelal internationale start-ups, zoals Getir, Flink, Zapp, Peddler en Didiyo.

De komst van zulke snelle groeiers plaatst ook andere winkeliers en bedrijven voor de keuze: moeten zij meedoen of niet? Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway.com, het Nederlandse moederbedrijf van Thuisbezorgd, kondigde eind vorig jaar aan ook boodschappen te willen bezorgen. Het concern zoekt daarvoor samenwerkingen met grote supermarktketens. Huishoudketen Blokker en sportgigant Decathlon laten hun producten sinds kort binnen enkele uren bezorgen, via de koeriers van het Nederlandse Packaly.

Onder supermarkten heerste tot dusver daarentegen vooral twijfel. De topvrouw van Albert Heijn, Marit van Egmond, liet in september aan vakblad Distrifood weten haar bedenkingen te hebben bij de „dopaminerace” om behoeftes zo snel mogelijk bevredigd te krijgen. „Ik denk aan een medewerker die boven één van onze winkels woont, maar toch een paar keer per dag bestelt bij Gorillas.”

Jumbo-topman Frits van Eerd toonde tegenover hetzelfde blad eveneens zijn zorgen over het gegeven dat de consument het „maar heel normaal vindt dat alles naar jou in je luie stoel toekomt, voor niks”. Natuurlijk zag hij interesse van consumenten, maar de meeste flitsbezorgers zijn voorlopig zwaar verlieslijdend. In hun poging klanten te winnen, verbranden ze soms miljoenen per dag. Van Eerd: „Moet ik tegen de medewerkers zeggen: we gaan de klant volgen en we gaan eraan kapot?”

Vraag naar gemak

Die bezorgdheid was volgens financieel topman Van Veen vooral gericht op het zélf aanbieden van flitsbezorging. „Het afgelopen halfjaar hebben we goed nagedacht: is dit een hype die overwaait, of is dit een blijvende opschudding in onze markt? Alle tekenen wijzen erop dat de behoefte aan gemak en snelheid bij met name de jongere generatie groot is. Dat kun je negeren, maar de geschiedenis leert dat dat niet de beste manier is om met nieuwe ontwikkelingen om te gaan.”

„De vraag is alleen: moeten we dit als Jumbo doen? Moeten wij de tientallen of honderden miljoenen die sommige flitsbezorgers erin stoppen er zelf ook in stoppen, in een poging om in de veelheid aan partijen als overwinnaar over te blijven?” Het antwoord op die vraag was snel duidelijk: een samenwerking met een gespecialiseerd bedrijf is volgens Van Veen veel laagdrempeliger. „Dat kan met heel beperkte investeringen.”

Dat gekozen is voor Gorillas en niet voor bijvoorbeeld het Nederlandse Thuisbezorgd heeft verschillende redenen, aldus de financieel topman. Zo is het Duitse bedrijf al marktleider in Nederland, werken ze „extreem klantgericht” en bieden ze een deels lokaal assortiment aan – allemaal eigenschappen die Jumbo volgens Van Veen belangrijk vindt. Bovendien heeft Gorillas al laten zien „tot goede samenwerkingen te kunnen komen”: in Groot-Brittannië werken ze met supermarktketen Tesco, in Frankrijk met Casino.

Groeiende kritiek

Met de snelle opmars van flitsbezorgers groeit echter ook de kritiek op zulke bedrijven. Onlangs nog demonstreerden werknemers van Gorillas in Amsterdam vanwege de hoge werkdruk en de vertraagde uitbetaling – groeipijnen, volgens het bedrijf zelf. In sommige steden klagen inwoners over de drukte en de herrie veroorzaakt door de koeriers. Ook vinden ze afgeplakte winkelpanden die gebruikt worden als magazijn een vervuiling van het straatbeeld. Amsterdam wil zulke dark stores sluiten, schreef het Financieele Dagblad vorige maand.

Jumbo „ziet die kritiek ook”, zegt financieel topman Van Veen. Daar is in gesprekken met Gorillas volgens hem uitvoerig over gesproken. „Dit is een compleet nieuw fenomeen. Dan kun je tegen dingen aanlopen die misschien gereguleerd moeten worden. Wellicht dat wij daar ook een rol bij kunnen spelen. We gaan ook kijken of we in bestaande winkels een gedeelte kunnen inrichten waar flitsbezorgers hun orders kunnen ophalen, zodat er misschien geen dark store nodig is.”