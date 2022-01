Eigenwijze luxaflexmaker ligt wéér in de clinch met beleggers

2021 had nog maar een paar uur te gaan toen misschien wel de meest opmerkelijke overname van een Nederlands bedrijf van het jaar bekend werd.

Jarenlang runde Ralph Sonnenberg (87) de door zijn vader opgerichte Luxaflex-fabrikant Hunter Douglas (23.000 werknemers in tientallen fabrieken wereldwijd) op geheel eigen wijze. Hoewel formeel beursgenoteerd aan het Damrak, maakte Sonnenberg er zelf de dienst uit, de laatste jaren met zijn twee zoons Marko en David. Het familiefonds had een meerderheidsbelang dat hij vaak uitbreidde, en Sonnenberg organiseerde bij voorkeur aandeelhoudersvergaderingen op Curaçao, waar het bedrijf statutair zetelde. Niet echt handig, voor de ‘gewone’ aandeelhouder – die dan ook zelden kwam opdagen.

Op Oudjaarsdag gaf Sonnenberg die decenniaoude strategie van controle op. Het Braziliaanse investeringsfonds 3G Capital neemt een belang van 75 procent in het succesvolle Hunter Douglas (omzet in 2020: 4,7 miljard euro). Dat doet het voor 175 euro per aandeel – een enorm verschil met de 82 euro die Sonnenberg in mei 2021 zelf nog bood, in een recente poging het bedrijf van de beurs te halen.

Voor Sonnenberg, die een geschat vermogen heeft van meerdere miljarden, is dat een klapper. De koers schommelde de afgelopen maanden iets onder de 100 euro. Tegen een opvallend hoge premie koopt 3G een meerderheidsbelang, dat het bedrijf waardeert op 6,3 miljard euro. Normaal gesproken wordt bij overnames een premie betaald van ongeveer 20 à 25 procent.

Dat Sonnenberg zelf nauwelijks een half jaar geleden nog ongeveer 100 euro minder bood per aandeel en zo zijn belang met 4 procent uitbreidde naar 87 procent, is opvallend (alle aandelen verwerven lukte niet). Het leidde de afgelopen dagen tot irritatie in de beleggerswereld. Wie de aandelen in eerste instantie weigerde te verkopen aan de familie, heeft een forse winst geboekt. Wie verkocht tegen 82 euro, komt volgens beleggingsclub VEB nu bedrogen uit.

Beleggers kregen alleen maar te horen: dit is fair

„Zakenbank NIBC heeft vorig jaar gezegd dat dit een fair bod was. Ook de commissarissen van Hunter Douglas adviseerden: verkopen. Beleggers kregen alleen maar te horen: dit is fair”, zegt Joost Schmets, woordvoerder namens de VEB.

Dat Hunter Douglas op papier niet in Nederland is gevestigd, maakt het volgens de VEB lastig juridisch iets te beginnen tegen de overname.

Complexe geschiedenis

Met de opmerkelijke deal ligt Ralph Sonnenberg niet voor het eerst in de clinch met beleggers. Hij nam het bedrijf in 1971 over van zijn vader Henry. Het had toen al een lange, complexe geschiedenis achter de rug: Sonnenbergs Duits-Joodse vader verplaatste de onderneming, oorspronkelijk in 1919 opgericht als gereedschapszaak en later machinefabriek, in de jaren voor de oorlog meerdere keren naar een ander land en kwam zo via Rotterdam in de Verenigde Staten terecht. Daar begon de Luxaflex-productie van het inmiddels Douglas geheten bedrijf in een joint venture met zakenman Joe Hunter.

Met zoon Sonnenberg kwam het hoofdkantoor in 1971 terug naar Rotterdam – twee jaar na de beursgang. Sonnenberg, die in zijn jeugd een paar jaar in de stad had gewoond alvorens naar de Verenigde Staten te emigreren, moest opnieuw Nederlands leren. Over de jaren breidde hij niet alleen het bedrijf uit tot wereldmarktleider in raambekleding; ook het familieaandelenbelang groeide gestaag. Van pottenkijkers moest hij met name vanaf de jaren negentig steeds minder hebben.

Sonnenberg incasseert zo’n 4 miljard euro, en behoudt met zijn zoons een belang van 25 procent

Karakteristiek voor het eigenwijze gedrag was dat Hunter Douglas, dat tevens bouwonderdelen als plafonds produceert, er jarenlang een complexe eigen beleggingstak op nahield. Daar hadden analisten en beleggers een afkeer van: het maakte het praktisch onmogelijk goed te voorspellen waar het met Hunter Douglas heen ging, gezien dat van zoveel markten afhing en omdat er nauwelijks overzicht was.

En dan was er die aandeelhoudersvergadering op Curaçao. Vaak was Sonnenberg, zelf woonachtig in een Habsburgs kasteel aan het Zwitserse Vierwoudstedenmeer, de enige die kwam opdagen. De aandeelhouder die toch zijn of haar opwachting maakte, trof vaak een agenda aan die praktisch leeg was. „Binnen een uur lig je weer aan het strand”, zei een woordvoerder van Hunter Douglas in 2006 tegen NRC. De verslaggever had tevergeefs gevraagd aanwezig te mogen zijn.

Dat was een jaar nadat Sonnenberg zijn aandelenpakket flink had uitgebreid. Volgens velen tegen een veel te lage prijs. Sonnenberg betaalde 44 euro. Niet veel later stond de koers alweer op 50 euro.

Sonnenberg vindt het nu tijd voor een nieuwe stap. Hij incasseert daarmee ongeveer 4 miljard euro, en behoudt met zijn zoons een belang van 25 procent in Hunter Douglas. De dagelijkse leiding van het bedrijf komt in handen van João Castro-Neves, senior partner bij 3G. Hij zit ook in het bestuur van Kraft Heinz, dat tevens in handen is van 3G. David Sonnenberg blijft als enige uit de familie aan in het bestuur.

Voor de investeringsmaatschappij is de deal overigens ook een mijlpaal – om een reden die misschien tegelijkertijd wel verklaart waarom de overnameprijs wat hoog is. Het is bekend dat het Braziliaanse fonds, dat onder meer geld beheert van de tennisser Roger Federer en een aantal rijke Zuid-Amerikanen, al jaren naarstig op zoek was naar een deal.

3G, dat al sinds 2008 een groot belang heeft in megabrouwer AB InBev, kende rond 2015 een megasucces met het combineren van voedselgiganten Kraft en Heinz. Alleen: sindsdien werd het stil omtrent de club. In 2017 mislukte een poging om Unilever over te nemen voor 143 miljard dollar. In 2020 vroeg 3G volgens de Britse zakenkrant Financial Times investeerders om alsjeblieft het geld niet terug te trekken uit het fonds – er zou écht een volgende deal aan komen.

Lees ook dit artikel uit 2015 over Hunter Douglas: Zes opvallende dingen aan de Nederlandse Luxaflex-uitvinder