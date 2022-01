De stilte in de Amerikaanse media na Trump

Alsof de wind was gaan liggen na een orkaan. Stilte, licht, ademruimte – Twitter had president Trump van zijn platform verbannen. Daarmee was op 8 januari 2021 niet alleen een abrupt einde gekomen aan de tientallen salvo’s die dagelijks vanaf @realDonaldTrump werden afgevuurd, maar ook aan de oneindige staart van nieuwsberichten die aan deze tweets vastzaten.

Wie in de Verenigde Staten de krant opsloeg tussen 2015 en 2021 zag op de voorpagina niet zelden drie, vier nieuwsberichten met ‘Trump’ in de kop. Veel van die berichten waren te herleiden tot een presidentiële tweet.

Trump was, in zijn eigen woorden, jarenlang „de Hemingway” van Twitter. Op 4 mei 2009 verstuurde hij zijn eerste tweet. Twitter had toen zo’n 18 miljoen gebruikers. De eerste berichten waren neutraal en in de derde persoon gesteld, alsof ze waren getikt door medewerkers om aan te kondigen dat hun baas ergens op tv of radio zou komen. Dat schrijven Peter Singer en Emerson Brooking, die voor hun boek LikeWar (2018) alle tweets van Trump tot dan toe analyseerden.

Ze zagen hoe het veranderde in 2011 – niet toevallig het jaar waarin Trump actief de leugen begon te verspreiden dat Barack Obama niet op Hawaii was geboren en dus geen Amerikaans president mocht zijn. Dat jaar vervijfvoudigde het aantal tweets, het jaar erop weer. Volgens Singer en Brooking veranderde de toon ook. Hij werd persoonlijker, dat wil vooral zeggen: beledigender.

Zijn twitteraanhang groeide en zijn zichtbaarheid buiten Twitter ook – en dat was de les voor Trump en politici zoals hij. Hij twitterde over het nieuws en zijn tweets werden nieuw nieuws. Hij kreeg veel aandacht en de mensen die ermee probeerden aan te tonen dat hij gestoord is – en vanaf het moment dat hij zijn kandidatuur voor het presidentschap aankondigde waren dat er veel – zagen over het hoofd dat aandacht vooral brandstof voor een politieke loopbaan is.

Als president zou Trump zijn Twitteraanhang zien groeien naar zo’n 88 miljoen volgers en die bediende hij met bruuske beleidsaankondigingen, beledigingen van tegenstanders en heel veel onwaarheden. Singer noemde hem in een artikel uit januari 2021 „een superspreader”: „Trump was spectaculair effectief in het verleiden van anderen om zijn samenzweringstheorieën te verspreiden.” Het werd hem eenvoudig gemaakt door de algoritmes van de sociale media, die voorrang gaven aan boodschappen die veel emoties losmaken. .

Het was ook niet eenvoudig voor de sociale-mediabedrijven om in te grijpen, zegt politicoloog Thomas Rid door de telefoon. Rid publiceerde in 2020 Active Measures, een geschiedenis van desinformatiecampagnes door inlichtingendiensten van Rusland en de Verenigde Staten. De vraag of er een wezenlijk verschil is tussen desinformatie van buitenlandse mogendheden en die van binnenlandse actoren, omzeilt hij door te wijzen op het probleem voor de grote platforms: „Hoe kun je rechtmatig ingrijpen in de verkiezingscampagne van een van de twee politieke partijen, zonder de vrijheid van meningsuiting geweld aan te doen?” In die zin was Trumps verbanning door Twitter, Facebook en Instagram, ná de verkiezingen van 2020, een noodstop.

Sindsdien: een Trump-vormige leegte, op sociale en in de traditionele media. Wat zijn daarvan de gevolgen? Lijken die op wat Trump en anderen destijds voorspelden? En hoe wordt de leegte opgevuld?

De allerfanatieksten

Vorige week dinsdag deed Trumps account ‘POTUS 45 Statements’ een verklaring uitgaan op het platform Gettr. Het vier kantjes lange jaaroverzicht van Donald Trump werd gedeeld door de allerfanatieksten van zijn ruim 55.000 volgers op dit medium aan de verre rechterkant van het internet: 119 reposts, 266 likes in één dag. Een gemiddelde score voor dit account: doorgaans zo’n 100 reposts en300 duimpjes omhoog. Zo’n factor 1.500 minder dan vroeger op Twitter, toen zijn tweets makkelijk 400.000 likes kregen en 150.000 retweets.

Lees ook: Republikeinse ex-senator: ‘Trump is echt geen koning Midas die alles in goud verandert’

De dreigementen van Trump aan het adres van Twitter en toenmalig topman Jack Dorsey na zijn verbanning zijn niet uitgekomen. Twitter is niet leeggelopen, maar in 2021 doorgegroeid naar bijna 400 miljoen gebruikers, ruim 40 miljoen meer dan in 2020.

Gettr, Gab, Rumble en Parler waren allemaal platforms die wilden voorzien in het gat op rechts. Maar Parler moest in januari een maand sluiten toen Amazon Web Services de site niet langer wilde hosten. Gab kreeg last van hackers. Gettr en Rumble zijn minuscuul vergeleken bij Twitter en Facebook. Het lievelingsplatform van de Trumpaanhang is de digitale berichtenservice Telegram,bijna een miljard keer gedownload van de app-store.

Waar blijft intussen het eigen sociale platform dat de oud-president en zijn medewerkers al het hele jaar aankondigen? In oktober stond het webadres van Truth Social eventjes open, lang genoeg om trollen de gelegenheid te geven zich aan te melden als @donaldtrump of een foto van een schijtend varken te laten plaatsen door het account van Trump zelf. Sindsdien is Trump in een juridisch gevecht verwikkeld met de toezichthouder voor de effectenbeurzen, die wil weten hoe de financiering van de onderneming in elkaar steekt.

Na de Trump-bump

Bij al zijn gescheld op traditionele media als „vijand van het volk” had Trump ook een voorspelling voor CNN, Washington Post, New York Times etc.: jullie zullen me missen, want als ik weg ben loopt jullie publiek ook weg. Al die nieuwsorganisaties hadden geprofiteerd van wat de ‘Trump-bump’ werd genoemd, een piek in kijkers- en lezersaantallen vanaf het moment dat Trump presidentskandidaat werd in 2015. In hun campagnes zetten ze zich af tegen Trump. „The truth is essential”, werd de slogan van The New York Times.

Sinds de verkiezingsoverwinning van Joe Biden is de spanning van die tweestrijd tussen Trump en de pers verdampt, en dat heeft inderdaad gevolgen voor de kijk- en leescijfers. De kijkcijfers van de cable news zenders CNN, Fox News en MSNBC – die zich scherp politiek profileren – zijn gedecimeerd met respectievelijk 38, 34 en 25 procent in de doordeweekse vooravond. Bij de oude networks ABC, CBS en NBC is het verloop kleiner, maar toch duidelijk: tussen 12 en 14 procent bij hun nieuwsuitzendingen.

The Washington Post en The New York Times hebben een groot deel van hun onlinepubliek verloren: 28 en 15 procent respectievelijk tussen oktober 2020 en oktober 2021.

Voor de volger van politiek nieuws is elk jaar na de presidentsverkiezingen aanmerkelijk minder spannend, laat staan als het verkiezingen zijn die als een apocalyptisch gevecht tussen goed en kwaad worden neergezet door de kandidaten én door de media. NewsWhip, een bedrijf dat nieuwsconsumptie analyseert, vergeleek de belangstelling voor politieke artikelen online. In 2020 zagen ze dat 14 miljoen artikelen elk gemiddeld 924 keer werd bekeken. De 13,5 miljoen politieke artikelen van 2021 werden elk gemiddeld 321 keer bekeken.

Als Trump in 2024 meedoet

Het roept de vraag op wat er op (sociale) media gebeurt als Donald Trump zou besluiten mee te doen aan de verkiezingen van 2024. En hoe de media zich in dat geval zullen gedragen. Hier houdt mediahoogleraar Jay Rosen zijn hart voor vast. Volgens hem hebben grote nieuwsorganisaties een zucht geslaakt toen Trump uit het Witte Huis verdween en zijn ze doorgegaan met hun werk als altijd: verslag doen van nieuws op een zo gebalanceerd mogelijke manier. „Maar dat kan niet langer”, zegt Rosen. „Er is geen reëel evenwicht nu een van beide partijen een leugen heeft omarmd die de democratie in gevaar brengt.”

Lees ook: VS dragen democratie uit, maar zitten er wankel bij

Vanaf het moment dat duidelijk werd dat hij het presidentschap zou verliezen, heeft Trump alles gedaan om wantrouwen te zaaien ten aanzien van de verkiezingen. En heel effectief. Een heel recente peiling van de Universiteit van Massachusetts Amherst liet zien dat 71 procent van de Republikeinen denkt dat Joe Biden (waarschijnlijk of absoluut zeker) niet de rechtmatige president van de Verenigde Staten is. En nog verontrustender: bijna een derde van de onafhankelijke kiezers die werden ondervraagd denkt er ook zo over.

Hier haalt Rosen altijd Trumps ex-adviseur, nu weer talk radiopresentator, Steve Bannon aan: „Flood the zone with shit.” De pers is de echte tegenstander, meende Bannon, de politicus moet het medialandschap volstorten met stront.

Tegenover die strategie is de traditionele houding van media machteloos. Ongeveer evenveel aandacht geven aan de tegengestelde uitlatingen van de rivaliserende partijen – zinloos, zolang een van die partijen liegt om chaos te veroorzaken. „Journalisten van linkse media zeggen: dan moeten we ons dus kritischer opstellen ten aanzien van wat de Republikeinse politici zeggen. Zinloos. Het helpt niet om te zeggen dat zij liegen. Hun strategie is niet mensen overtuigen dat een leugen de waarheid is. Hun strategie is het onmogelijk te maken om leugens van de waarheid te onderscheiden.”

Welke houding zouden serieuze media dan moeten aannemen tijdens de presidentscampagne van 2024, los van de vraag of Trump zelf kandidaat wordt, of een Trump-kloon? „Het is contra-intuïtief voor journalisten, maar het negeren van verhalen die deze politici willen verspreiden kan al helpen. Of ten minste het ophogen van de drempel voor een stukje in de krant.”

Hoe kritisch je er ook over schrijft, elke vorm van aandacht is zuurstof voor een leugen. „En als je er kritisch over schrijft”, zegt Rosen, „dan geef je de grote leider weer aanleiding om te zeggen: ‘Zien jullie nou hoezeer ze me haten? En dat is omdat ze jullie haten.’”

Kijk- en leescijfers Sterke daling na Trump -38% Bij CNN daalde in 2021, het eerste jaar na Trumps presidentschap, het aantal kijkers in prime time met 38 procent. -34% Bij Fox News keken er 34 procent minder mensen. -25% Bij MSNBC een kwart minder. -48% Kranten en websites zagen forse afname van bezoek online. Vooral de belangstelling voor politiek slonk. Bij Politico daalde van oktober 2020 tot oktober 2021 het bezoek met liefst 48 procent. -28% Bij The Washington Post daalde in die periode het bezoek online met 28 procent.