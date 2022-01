De bezette Hoogvlakte van Golan is officieel Syrisch gebied, maar wordt steeds meer Israël

Toeristen die de berg Bental op willen, kin in de kraag tegen de neerkletterende regen, komen niet zomaar langs Ahmed Farhat. De kleine zeventiger met witte muts staat met zijn olijfolie, honing en ingemaakte aubergines strategisch aan het begin van het smalle pad omhoog. „Verboden hierlangs te gaan zonder eerst appel met honing te proeven!”, roept hij vrolijk, afwisselend in het Arabisch, Hebreeuws en Engels.

De groene bergen en de uitgestrekte valleien van de Hoogvlakte van Golan trekken veel Israëlische toeristen. De regering zou graag zien dat meer mensen er niet alleen op bezoek gaan, maar ook blijven. Daarom komt premier Naftali Bennett met een groot ontwikkelingsplan: 285 miljoen euro voor onder andere woningbouw en duurzame-energieprojecten. Doel: het aantal Joodse Israëliërs in het gebied verdubbelen en uiteindelijk verviervoudigen. Nu is bijna de helft van de vijftigduizend bewoners Joods-Israëlisch. De rest zijn Arabisch sprekende, religieus-etnische minderheden als druzen en alawieten.

„Dit is het ideale moment om de Golan te versterken”, zegt Dimi Apartzev, burgemeester van Katzrin, de grootste Israëlische nederzetting in het gebied. „Hierover heerst consensus in de regering. Het moet een centrum van innovatieve ontwikkeling worden.” Nu is de werkgelegenheid nog een probleem. Israëliërs die naar de hoogvlakte verhuizen, gaan er vaak binnen een paar jaar weer weg. Banen op de Golan zijn er nauwelijks, een baan elders is lastig: het is minimaal twee uur autorijden naar het centrum van Israël. Bennett sprak bij zijn aankondiging de hoop uit dat mensen sinds de coronacrisis makkelijker thuis kunnen werken.

Niet van Israël

Er is één probleempje: de Hoogvlakte van Golan is niet van Israël, maar van Syrië. Israël veroverde het gebied tijdens de Zesdaagse Oorlog, in 1967. Veertien jaar later annexeerde Israël de hoogvlakte, maar die annexatie is internationaal nooit erkend. De oorspronkelijke bewoners, de druzen, beschouwen zichzelf als Syriërs. Honingverkoper Farhat bijvoorbeeld studeerde in Syrië en was 31 jaar leraar wiskunde en Arabisch in de druzendorpjes op de Golan.

Alles op de Golan herinnert aan vijandelijke grenzen. Borden en hekken waarschuwen voor grasveldjes vol landmijnen. Een niet-toegankelijk nepdorpje van witte huisjes is oefenterrein voor het leger. Borden langs de weg attenderen automobilisten op overstekend wild én overstekende tanks.

Toch voelt de Hoogvlakte van Golan anders aan dan de bezette Westelijke Jordaanoever. Hij is veel minder dichtbevolkt en er zijn geen checkpoints met gewapende militairen op de hoofdwegen, zoals wanneer je door bezet Palestijns gebied rijdt. Ook op de Golan zie je soldaten, maar die zijn niet bezig voorbijgangers in de gaten te houden. Hier komen Israëliërs en buitenlanders voor een weekendje weg.

Ramat Trump

In het buitenland is nauwelijks gereageerd op het Israëlische plan. De Hoogvlakte van Golan mag volgens internationaal recht nog steeds Syrisch gebied zijn, de laatste jaren is het idee dat Syrië de Golan ooit nog terugkrijgt, uit beeld geraakt. In 2019 zei toenmalig president Trump dat de VS de hoogvlakte als Israëlisch erkennen. Hoewel dat tegen de internationale consensus inging, draaide zijn opvolger Biden dit niet terug.

Als dank aan Trump vernoemde de toenmalige premier Netanyahu een dorpje op de Golanhoogte naar de Amerikaanse president: Ramat Trump. Er stonden toen een paar huisjes. Krap drie jaar later zijn er zo’n twintig gezinnen bijgekomen.

Dalia Ben Chabat (33) en haar man Eran wonen er nu een half jaar. Ze komen uit de Israëlische kuststad Ashdod. „Mensen verklaarden ons voor gek, maar wij zeggen nog elke dag tegen elkaar: wat een goede keuze”, zegt Dalia Ben Chabat. „Midden in de prachtige natuur, en de kinderen kunnen overal vrij spelen.” Ver van alles? „ Ja, je moet de supermarktboodschappen plannen. En hier worden de kinderen met de schoolbus opgehaald. Maar in Ashdod moest ik ze zelf brengen.” Bang dat haar knusse huisje straks in Syrië blijkt te staan, is ze al helemaal niet. „Welnee, dit is en blijft Israël.”

Dalia Ben Chabat en haar gezin verhuisden van een Israëlische kuststad naar het dorpje Ramat Trump. Foto Kobi Wolf

Door de burgeroorlog die al een decennium gaande is, konden druzen van de Golan niet meer in Syrië studeren, zoals vroeger vaak gebeurde. Bovendien zien ze hoe de oorlog Syrië verwoest. „Mensen in onze gemeenschap denken: we zitten hier beter dan onze familieleden daar”, zegt activist We’am Amasha (40) in het druzendorp Buq’ata. In zijn visie maakt Israël handig gebruik van de positie waarin de Syrische druzen zitten. „Dat het in Syrië ellendig is, maakt de Israëlische bezetting hier nog niet oké.” Hoewel Amasha jaren in Israëlische gevangenissen zat omdat hij met geweld tegen de bezetting streed, wil hij geen Syrisch bestuur. „Alleen als Syrië een democratische staat zou worden.” Daar ziet het voorlopig niet naar uit.

Op de berg gebaart Farhat naar de dichtstbijzijnde Israëlische nederzetting, kibboets Merom Golan. Vier van zijn vijf dochters werken daar. Farhat hoopt dat de beloofde investeringen ook zijn kinderen ten goede komen. „Misschien kan mijn zoon dan dichterbij een baan als ingenieur vinden dan in [de Israëlische stad] Safed.” Dorpsgenoot We’am Amasha ziet dat anders. „De ontwikkeling die Israël hier zegt te willen, is alleen bedoeld voor hun eigen mensen”, zegt hij. „Het is pure kolonisering. Als hier straks honderdduizend kolonisten wonen, blijft er dan nog ruimte voor mij en mijn cultuur? Ik ben bang dat Buq’ata dan net als Nabloes wordt, met dagelijkse invallen van kolonisten en militairen.”

Het nepdorp op de Golan waar het Israëlische leger oefent. Foto Kobi Wolf