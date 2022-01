Een cyberaanval is nu niet te stoppen, waarschuwt defensieminister Kamp

Nederland kan zich niet goed verdedigen tegen cyberaanvallen uit landen als Rusland en China. Dat zegt scheidend demissionair minister Henk Kamp (Defensie, VVD) in een interview met NRC. „We moeten een adequate verdediging hebben tegen cyberaanvallen, maar dat lukt niet als je alle procedures en regels moet doorlopen”, aldus Kamp.

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Defensie werken daarom aan een tijdelijke aanpassing van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Met zo’n tijdelijke regeling moeten de inlichtingendiensten MIVD en AIVD beter in staat zijn om cyberaanvallen af te slaan. Wat er precies moet veranderen aan de inlichtingenwet, wil Kamp niet zeggen: „Ik ga geen voorbeelden geven.”

Afgelopen november al meldde de NOS op basis van anonieme bronnen dat het kabinet het makkelijk wil maken computerservers te hacken, als blijkt dat deze worden gebruikt voor cyberaanvallen. Nu moeten de AIVD en MIVD daarvoor iedere keer toestemming vragen bij de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB). Op 26 november heeft de ministerraad gesproken over het onderwerp, maar er zijn nog geen knopen doorgehakt.

Hackers springen steeds sneller over tussen servers en providers om hun activiteiten te verhullen. De reactie van de Nederlandse diensten hierop is te „statisch”, zei AIVD-directeur Erik Akerboom afgelopen maand tegen radiozender BNR. Bij een grote cyberaanval van bijvoorbeeld Rusland „hebben we maar een uur om terug te hacken”, aldus Akerboom: „Maar de wet zegt: ‘Maak eerst een plan’. Maar dan ben je vaak al te laat en verlies je zicht op wat er gebeurt”.

Vorig jaar concludeerde een evaluatiecommissie dat de Wiv uit 2017 „knelpunten” kent en daarom aan herziening toe is. Het kabinet vindt dat de wet moet worden aangepast, maar dit kan jaren in beslag nemen.

Volgens Kamp duurt dit te lang. Nederland wordt volgens de vertrekkende minister in toenemende mate bedreigd door staten met een „agressieve cyberpolitiek”. Omdat volgens hem de tijd dringt, heeft hij de afgelopen maanden met zijn collega Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) gewerkt aan een noodverband. „Daar zal het volgende kabinet over moeten besluiten.” In dat kabinet wordt Ollongren de opvolger van Kamp op Defensie. Een concreet voorstel wordt volgens bronnen binnen enkele maanden verwacht.

Een tijdelijke aanpassing van de Wiv ligt echter gevoelig, als dit zou betekenen dat het toezicht op de diensten wordt ingeperkt. Eerdere voorstellen van de Evaluatiecommissie om de bevoegdheden van de TIB terug te schroeven, stuitten op grote bezwaren van de twee toezichthouders, de TIB en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD).

TIB-voorzitter Mariëtte Moussault dreigde zelfs met aftreden als de voorstellen wet zouden worden. Kamp ziet de gevoeligheden. „Toezicht moet betekenisvol blijven”, zegt de vertrekkend minister. „Maar wel zodanig dat we ons kunnen verdedigen.”

De Wiv 2017 werd ingevoerd om AIVD en MIVD de mogelijkheid te geven om dataverkeer op de kabel af te tappen. „Dat is sindsdien nog niet gebeurd, omdat de toezichthouder een aanvraag van de MIVD of AIVD steeds afwijst”, zegt Kamp.

Kamp zegt verder dat defensie in Nederland locaties, zoals kazernes, gaat sluiten en nieuwe locaties zal bouwen. Het vastgoed van defensie is volgens hem niet alleen slecht onderhouden maar „ook onpraktisch en voor een groot deel verspreid over heel Nederland”. Daarom gaat defensie „het vastgoed concentreren op een aantal locaties”. Om welke locaties het gaat, wil hij niet zeggen.

