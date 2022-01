Twitteraccount Republikeins Congreslid geblokkeerd om desinformatie over vaccins

Twitter heeft zondag het persoonlijke account van het rechtse Amerikaanse Congreslid Marjorie Taylor Greene permanent geblokkeerd wegens desinformatie die de Republikeinse politica verspreidde over het coronavirus. Volgens Twitter heeft Greene herhaaldelijk het beleid van het bedrijf ten aanzien van desinformatie over Covid-19 geschonden. Dat meldt AP.

Het account van Greene, lid van het Huis van Afgevaardigden namens een district in de staat Georgia, is geblokkeerd volgens een systeem van herhaaldelijke ‘strikes’ of overtredingen dat Twitter in maart heeft ingesteld. Volgens dat systeem leiden twee of drie overtredingen tot schorsingen van twaalf uur, vier overtredingen tot een schorsing van een week, en vijf of meer tot een permanente schorsing.

Greene, een felle aanhanger van oud-president Donald Trump die bekendstaat om opruiende uitspraken en verspreiding van complottheorieën, publiceerde zaterdag een tweet die refereerde aan „extreem hoge aantallen doden door coronavaccins”. In juli werd Greene voor een week geschorst, nadat president Joe Biden techbedrijven opriep harder op te treden tegen desinformatie over vaccins, die volgens hem „mensen doodde”.

Greene heeft het besluit van Twitter fel bekritiseerd op de berichtendienst Telegram. Volgens haar is ze geschorst naar aanleiding van een tweet over cijfers die afkomstig zijn van het Vaccine Adverse Event Reporting System, een database van de Amerikaanse overheid. „Twitter is een vijand van Amerika en kan niet tegen de waarheid”, aldus Greene. „Ik zal Amerika laten zien dat we hen niet nodig hebben en dat het tijd is om onze vijanden te verslaan.”

De schorsing heeft betrekking op het persoonlijke account van Greene, @mtgreenee. Ze heeft nog wel toegang tot haar officiële account als Congreslid, @RepMTG.