Bus van composiet moet marktaandeel vergroten

Het zal je maar gebeuren: een vermelding in een koninklijke toespraak. Dat overkwam Ebusco, uit Deurne, vorig weekend. Koning Willem-Alexander noemde het bedrijf in zijn kersttoespraak als voorbeeld van trots en ambitie in Nederland. „Het bedrijf maakt elektrische bussen met lichtgewicht materialen en technieken uit de luchtvaart.”

Ebusco is opgericht in 2012 en sinds oktober 2021 genoteerd aan de Amsterdamse beurs. Het aandeel steeg na de beursgang tot 30 euro, begin november, om op 20 december zelfs even te sluiten op 21,85 euro, onder de introductiekoers van 23 euro. Recent veerde de koers weer op.

Dat was overigens niet zozeer de verdienste van de koning. Na een periode van geruchten bevestigde Ebusco net voor Kerst dat de stad Berlijn negentig bussen gaat afnemen. Het is een van de grootste orders tot nu toe voor het bedrijf – ter vergelijking: in 2020 leverde het bedrijf 103 bussen af.

De order is een opsteker na een teleurstellend jaar. Ebusco verwacht over 2021 een omzetverlies van 80 procent tegenover 2020. De budgetten van de vervoersbedrijven stonden het voorbije jaar onder druk, doordat het aantal passagiers tijdens de coronapandemie enorm afnam.

De pandemie leverde Ebusco ook op langer termijn een voordeel op, ziet David Kerstens, analist van zakenbank Jefferies: „Het heeft ervoor gezorgd dat nog meer nadruk is komen te liggen op duurzaamheid.” Hij wijst op de merkbaar verminderde luchtvervuiling door de afname van het verkeer in zijn woonplaats Londen. „De drijfveer om te investeren in elektrische in plaats van dieselbussen is groot.” Inmiddels weren diverse Europese landen, ook Nederlandse, vervuilende diesels uit hun steden.

Ebusco heeft ook een voordeel ten opzichte van concurrenten als VDL – wat overigens de bussenhofleverancier is. „Op de markt van elektrische voertuigen is het bereik op één lading een heel belangrijke factor”, zegt Robbert Manders van broker IG. De nieuwste bus van Ebusco, de ‘3.0’, is gemaakt van lichtgewicht composiet in plaats van staal. Daardoor kan de bus zo’n 575 kilometer rijden, een unicum. Ter vergelijking: het vorige model van Ebusco, de ‘2.2’, haalt 350 kilometer.

Ebusco laat de 2.2 maken door een partner in China, maar produceert de 3.0 in een eigen fabriek in Deurne, die afgelopen jaar door de koning is geopend. De reden dat Ebusco de bus nu zelf produceert, denkt Kerstens, is dat het bedrijf de exacte samenstelling van het composiet geheim wil houden. Het materiaal is weliswaar gepatenteerd, maar Ebusco zou de precieze samenstelling toch liever afschermen voor imitatie door Chinese fabrikanten. In Europa wordt ook om andere redenen kritisch gekeken naar Chinese bedrijven. Producten die lokaal zijn gemaakt, hebben een beter imago. Volgens Kerstens wil Ebusco af van de perceptie dat het bedrijf ‘Chinese bussen’ levert.

Ebusco wil zijn kwaliteitsimago bovendien opvijzelen met de levensduur van de 3.0-bus. Kerstens: „De belofte van Ebusco is dat dit model wel 25 jaar meegaat. Normaal gesproken gaat een bus tien tot vijftien jaar mee.” Op basis daarvan heeft de fabrikant berekend dat de totale kosten van de inzet 35 procent lager uitvallen dan bij andere bussen. Langere rijtijd op een batterijlading en langere levensduur compenseren de relatief hoge aanschafprijs dan ruimschoots. „Maar dat laatste moet zich nog wel bewijzen”, zegt Kerstens. „De eerste 3.0-modellen rijden net.”

Aan de door de koning benoemde ambitie is in elk geval geen gebrek. „Ebusco wil de productiecapaciteit in Deurne verdubbelen naar 500 bussen per jaar”, zegt Manders. Het bedrijf wil zelfs nóg een fabriek bouwen. „Dat hangt af van het commerciële succes van de 3.0-bus.”

