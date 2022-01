Bij de Spelen van Beijing gelden strengere regels dan afgelopen zomer in Tokio

Hoe kunnen we voorkomen dat de Olympische Winterspelen een besmettingshaard worden voor onze 1,4 miljard inwoners? Dat is de belangrijkste vraag die de Chinese organisatoren van de Spelen zich stellen. Die vraag is belangrijker dan hoe de veiligheid van de deelnemers gegarandeerd kan worden.

Maar die vraag is steeds moeilijker te beantwoorden nu de Omikron-variant zich over de hele wereld verspreidt. Zijn de spatschermen en de aparte bubbels voor de verschillende groepen aanwezigen dan nog genoeg? Of glipt Omikron daar straks gewoon doorheen? En als de strenge maatregelen van nu niet genoeg zijn, wat werkt dan wel?

Het zal er tijdens de Winterspelen van Beijing, die beginnen op 4 februari, voor sporters, trainers, officials, journalisten en publiek sowieso strenger aan toe gaan dan tijdens de Zomerspelen in Tokio. Toch zijn de maatregelen minder streng dan die voor ‘gewone’ bezoekers uit het buitenland. Zo hoeft iedereen die gevaccineerd is en die voor de Spelen China binnenkomt, niet in quarantaine.

Wel moet je dan in de olympische bubbel blijven; je mag de rest van het land niet in, en je mag als journalist bijvoorbeeld ook niet in de bubbel van de sporters. Als je ze wilt interviewen, moet dat vanachter een scherm.

Niet roepen of zingen

Uit je olympische bubbel stappen en bijvoorbeeld een dagje de stad ingaan, is in Beijing al helemaal verboden. „We moeten nooit buiten het gesloten circuit komen, laat staan de stad bereiken, dat is onze bottomline”, zei Huang Chun, onderdirecteur van het Bureau voor het Voorkomen en Beheersen van Epidemieën van het Organiserende Comité van de Spelen daar eind vorig jaar over op een persconferentie.

Wie toch ook iets van het land wil zien, moet alsnog een week in quarantaine en twee weken in isolatie. Veel deelnemers zullen daar niet voor kiezen. Ook Chinezen die als personeel in de verschillende olympische bubbels werken, mogen de bubbel niet uit. Publiek zal er wel zijn, maar dat mag alleen klappen, niet roepen of zingen.

Elke dag zal iedereen in de bubbel getest worden op corona. Test je positief en heb je symptomen, dan word je overgebracht naar een speciaal ziekenhuis waar je moet blijven tot je weer beter bent. Om dat te bewijzen moet je niet alleen vrij zijn van symptomen, je moet ook twee negatieve coronatests kunnen overleggen.

En juist daar zit het probleem. Als je besmet bent, kan het weken of maanden duren voordat je weer negatief test. Betekent dat dan ook dat je maanden in een Chinees ziekenhuis moet blijven? Of mag je terug naar je eigen land? En zo ja, met wat voor een vlucht dan?

Op die vragen zijn de antwoorden nog niet helemaal duidelijk. Mensen die eerder corona hebben gehad, hebben het in China lastig. Ook zij kunnen nog een tijd lang positief testen. Zij moeten volgens de regels dan in isolatie, net als anderen die wel positief testen maar geen symptomen hebben.

Ook nauwe contacten van mensen die positief testen moeten in isolatie. Ze mogen zich pas weer bij de anderen voegen als ze binnen 24 uur twee keer negatief testen. Om deel te kunnen nemen aan wedstrijden, moeten ze zes uur voor deelname negatief testen. En dan nog is deelname alleen mogelijk „onder bepaalde voorwaarden”, zo stelde Huang Chun.

Wie precies gerekend gaat worden tot een nauw contact en welke voorwaarden er dan precies gelden, is nog niet helemaal duidelijk. Wel is duidelijk dat mensen die in isolatie moeten in afzondering eten en slapen. Ze worden ook met aparte vervoermiddelen tussen hun verblijfplaats en het stadion vervoerd.

Zuchtje wind

De Duitse rodelaarster Nathalie Geisenberger, die eerder voor drie weken training naar China kwam, werd aangewezen als een nauw contact van iemand die positief was getest op corona. Ze was niet blij met de behandeling die haar toen ten deel viel. Ze vond het eten niet voldoen aan de eisen die er gelden voor de voeding van een topsporter in training. Ze zei tegen een Duitse journalist dat ze nog niet wist of ze onder deze voorwaarden wel terug wilde komen.

De maatregelen in China zijn zeer streng, maar zijn ze met Omikron ook echt effectief? In Hongkong raakte iemand besmet met Omikron terwijl hij in quarantaine zat. Hij kreeg de ziekte van zijn overbuurman in zijn quarantainehotel. Die buurman heeft hij nooit gezien, want hij heeft nooit tegelijkertijd met zijn buurman de deur van zijn kamer opengedaan om een maaltijd mee naar binnen te nemen. Omikron moet dus wel met een zuchtje wind van de gang binnen zijn gekomen toen zijn buurman de deur alweer dicht had, zo concludeerden wetenschappers.

Als de ziekte zo besmettelijk is, hoe reëel is het dan om te denken dat het overspringen van besmettingen van de ene bubbel naar de andere, of naar buiten de bubbel, in Beijing kan worden voorkomen? De Chinese autoriteiten denken dat de kans op kleine uitbraken tijdens de Spelen inderdaad groot is, maar ze hopen dat een strenge naleving van de tot nu toe getroffen maatregelen genoeg zullen zijn om een uitbraak onder de brede bevolking te voorkomen. China voert aan dat het inmiddels zeer ervaren is in het indammen van uitbraken, en dat het met de Spelen dus vast ook wel zal lukken. De autoriteiten blijven die tekst als een soort mantra herhalen.

Er is ook niet veel anders wat de gezagsdragers kunnen zeggen of doen. Nog strengere maatregelen zijn bijna niet mogelijk, maar de Spelen afblazen kan ook niet meer.