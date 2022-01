Biden belooft Zelensky ‘resolute’ reactie op mogelijke inval Oekraïne

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky verzekerd dat de Verenigde Staten en hun bondgenoten „resoluut” zullen reageren als Rusland Oekraïne binnenvalt. Dat heeft Biden zondag volgens het Witte Huis gezegd tijdens een telefoongesprek met Zelensky, melden internationale persbureaus.

Biden sprak telefonisch met Zelensky nadat hij donderdag voor de tweede keer in een maand belde met de Russische president Vladimir Poetin over de Russische militaire opbouw aan de grens met Oekraïne. Rusland heeft ongeveer 100.000 militairen verzameld in het grensgebied.

„President Biden maakte duidelijk dat de Verenigde Staten en hun bondgenoten resoluut zullen reageren als Rusland Oekraïne verder binnenvalt”, liet woordvoerder van het Witte Huis Jen Psaki weten in een verklaring na het telefoongesprek. Biden benadrukte volgens Psaki het principe dat de VS niet zullen onderhandelen over beleid dat Europa aangaat zonder hun bondgenoten daarbij te betrekken.

Zelensky zei na afloop van het telefoongesprek in een tweet de „niet aflatende steun” van de VS te waarderen. Volgens hem toonde het onderhoud, waarbij de twee staatshoofden onder meer spraken over „voorkoming van verdere escalatie”, de „bijzondere aard” van de relatie tussen de twee landen aan.

Diplomatieke ontmoetingen

Biden en Zelensky bespraken voorbereidingen voor een reeks diplomatieke ontmoetingen om het hoofd te bieden aan de crisis. Vertegenwoordigers van de VS en Rusland houden op 9 en 10 januari besprekingen in Genève, gevolgd door besprekingen tussen Rusland en de NAVO en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

De VS hebben tot nog toe weinig vooruitgang geboekt bij pogingen om Poetin ervan te overtuigen spanningen te de-escaleren. Biden heeft gedreigd met zware economische sancties als Rusland Oekraïne binnenvalt. Amerikaanse militaire actie is volgens hem niet aan de orde.