Biden is vreemde eend bij TikTok

TikTok is dit jaar de meest bezochte website en stoot hiermee Google na zeven jaar van de troon. Wat ooit een niche socialemediaplatform was voor voornamelijk tieners en hun sullige dansjes, is ondertussen een grote speler in de mediawereld. Met ruim een miljard maandelijkse gebruikers mag TikTok aan tafel zitten met de grote broers Facebook (2,9 miljard), YouTube (2,3 miljard) en Instagram (1,4 miljard).

Zoals honingbijen zich aangetrokken voelen tot de zoetste fruitbomen, vinden politici het lastig dit succesvolle communicatieplatform te weerstaan. Zo verscheen de Amerikaanse president Joe Biden op het platform in een pro-vaccinatie-filmpje met de poprockband Jonas Brothers. Het Witte Huis deed zijn best het belang van vaccinaties duidelijk te maken, maar hiermee werd vooral bevestigd dat je soms simpelweg te oud bent voor bepaalde trends.

Op 17 december bezochten de broers Kevin, Nick en Joe Jonas het Witte Huis en maakten ze de TikTok waarin audio van de virale meme ‘Bing Bong’ te horen is. In het korte filmpje hangen de rocksterren rond in verschillende kamers in het Witte Huis en roepen ze om de beurt de meme-audio: „Bing Bong! Are you vaccinated? Yes sir. Ey yo!” Het TikTok-filmpje wordt afgesloten met een gastoptreden van niemand anders dan de Amerikaanse president zelf. „Did we get it”, vragen de broers. „Got it”, antwoordt Biden met een telefoon in zijn hand. De audio is afkomstig van een YouTube-video van het kanaal SideTalk die in september viraal ging om de chaotische uitspraken van verschillende excentrieke figuren uit Coney Island, New York.

De verschijning van president Biden zou als schattig opgevat kunnen worden. Het is immers een oude man die probeert de jongeren bij te benen. Deze beelden waren echter voor veel Amerikanen pijnlijk om te zien. Het land ziet een explosie in coronagevallen en er wordt door velen geroepen om gratis zelftests die vooralsnog duur en schaars zijn. „We hebben net gehad dat het hele Witte Huis liet lijken alsof we dom waren, omdat we gratis thuistests wilden, die nu tot 40 of 50 dollar kosten, in een tijd dat er een enorme COVID-golf in het hele land plaatsvindt”, klaagde Brittany Spanos, co-host van de podcast Don’t Let This Flop.

Dat politici een puntje van de TikTok-taart willen is niets nieuws. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zal influencers op TikTok en andere sociale media trainen om volgens de staat gepast te reageren op antizionistische en antisemitische reacties online. En in Australië gebruikt de minister-president Scott Morrison het platform om zijn Kerstwensen te delen met het land.

Ook in ons eigen land plukken politici de vruchten van TikTok. Zo proberen onder andere GroenLinks, BoerBurgerBeweging en VVD jonge (potentiële) kiezers te bereiken via accounts met honderdduizenden likes. BBB-leider Caroline van der Plas wist menig jong TikTok-hartje te winnen met een liefelijk dansje dat ze deed met twee 15-jarige scholieren tijdens een rondleiding in de Tweede Kamer. „Ik ga op BBB stemmen als ik 18 ben”, aldus een reactie onder haar filmpje.

Hoe gemoedelijk de verschijning van politici ook is op TikTokhet heeft iets van de babyboomer-oom die tijdens het kerstdiner een geforceerde vriendschap wil aangaan met de jongeren door ‘supertof, man’ te roepen.