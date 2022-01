2021: opnieuw dramatische bezoekerscijfers musea

Waar 2020 al een rampzalig jaar was voor de bezoekersaantallen van musea, was dat in 2021 voor de meeste musea nog meer het geval. De reden: de lange lockdown waar 2021 al mee van start ging en waardoor musea de deuren tot 5 juni gesloten hielden, terwijl in 2020 de eerste maanden de musea nog gewoon toegankelijk waren. In totaal waren in 2021 de musea 24 weken gesloten, in 2020 was dat 19 weken.

Het aantal museumbezoeken in 2020 kwam neer op een totaal van 13,2 miljoen bezoekers, dat was een daling van 60 procent ten opzichte van 2019. De definitieve cijfers van 2021 zijn nog niet binnen, maar de Museumvereniging ging er in september van uit dat 2021 zou uitkomen op een totaal van 9,7 miljoen. Dat was berekend zonder rekening te houden met de lockdown die half december inging, waardoor de kans groot is dat de cijfers voor 2021 nog lager zullen uitvallen. De 5,6 miljoen euro die op 21 december werd toegezegd als coronasteun voor de musea tijdens deze lockdown komt voor de meeste musea dan ook als geroepen.

De grootste ‘verliezers’ zijn uiteraard de musea die het vooral moeten hebben van toeristen. Het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum in Amsterdam hadden in 2020 nog ongeveer een kwart van de bezoekers vergeleken met 2019, beide musea haalden dat kwart dit jaar niet meer.

Het Rijksmuseum ging van 2,7 miljoen bezoekers in 2019 naar 675.000 bezoekers in 2020 naar 625.000 bezoekers in 2021. Het Van Gogh Museum moest het dit jaar zelfs met bijna een zesde van de bezoekers doen vergeleken met 2019. Ze ging van 2,1 miljoen bezoekers in 2019 naar 366.000 bezoekers in 2021.

Blockbusters

Toen het Van Gogh Museum de eerste tweeënhalve maand van 2020 nog ‘gewoon’ open was, kwamen er alleen al ruim 309.000 bezoekers. Vanaf half maart, na de eerste lockdown, gingen niet alleen de deuren maanden dicht, maar vanaf dat moment was museumbezoek beperkt door tijdsloten.

Dat het Rijksmuseum het relatief minder slecht deed dan het Van Gogh, is waarschijnlijk te danken aan de ‘blockbuster’ die deze zomer te zien was: de tentoonstelling over Slavernij. Daar kwamen 80.000 fysieke bezoekers op af, en 3,4 miljoen bezoekers bekeken die online (in 2021 werden musea sowieso online vaker bezocht dan in 2020).

Minder internationale musea als het Centraal Museum (125.000 bezoekers), Het Groninger Museum (94.361) en het Fries Museum (67.000) ontvingen eveneens minder bezoekers. Voor die musea gold ook dat de eerste maanden van 2020 belangrijk waren, toen er nog geen restricties waren. Bij het Kunstmuseum Den Haag bijvoorbeeld – dat in 2020 nog 251.000 bezoekers had – kwamen er alleen al 125.000 bezoekers vóór de eerste lockdown (met name voor de tentoonstellingen Breitner vs Israels en de laatste maand van Monet). Dat waren er evenveel als het aantal bezoekers dat dit jaar in totaal kwam.

Ook het Kröller-Müller Museum in Otterlo kreeg een flinke klap te verwerken, dat ging van 405.428 bezoekers in 2019 naar 175.000 bezoekers in 2020 naar 127.126 bezoekers in 2021. Terwijl het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem een klein tikje kreeg: dat museum trok 300.000 bezoekers – geen enorm verschil met de cijfers van 2020, toen er 308.000 bezoekers kwamen. Dat Limburg dit jaar kon rekenen op veel binnenlandse toeristen leidde ertoe dat het Bonnefanten in Maastricht 67.000 bezoekers had tegen de 65.000 het jaar daarvoor.

Stijgers

Wie het in 2021 ook beter deden, waren musea die mikten op wat grotere publiekslievelingen, zoals het Drents Museum dat een grote tentoonstelling bracht over het leven en werk van Frida Kahlo (Viva la Frida). De pers was er minder enthousiast over, maar met een opening door Koningin Maxima in oktober kon het museum op flink wat bezoekers rekenen. Het Drents Museum sloot 2021 af met 108.204 bezoekers tegen 95.000 in 2020. Ook Museum Voorlinden, dat omdat het particulier is geen cijfers hoeft vrij te geven en dat dus ook niet doet, laat weten dat er in 2021 meer bezoekers kwamen dan in 2020 en dat dat vooral te danken was aan de tentoonstelling over de publiekslievelingen Picasso en Giacometti.

Voor het Amsterdam Museum gold hetzelfde. Op de hoofdlocatie bij de Amsterdamse Kalverstraat steeg het aantal bezoekers van 51.435 in 2020 naar 58.000 bezoekers in 2021. Daar was de Gouden Koets met de veel besproken slavernij-afbeeldingen te bezichtigen voordat Koning Willem Alexander zijn besluit neemt over de toekomst van het Prinsjesdag-rijtuig.