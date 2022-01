Wie komen er in kabinet-Rutte IV?

Deze zondagmiddag worden alle namen van de nieuwe bewindslieden in het volgende kabinet bekendgemaakt. Mark Rutte (VVD) zal in zijn rol van formateur vanaf maandag individuele gesprekken voeren met de beoogde nieuwe ministers en staatssecretarissen. Het is de bedoeling dat de nieuwe ploeg op maandag 10 januari door de koning beëdigd wordt.

Nog voor de jaarwisseling werd bekend wie de VVD en de ChristenUnie voor welke post naar voren schuiven. De VVD komt met veel nieuwkomers, onder wie Europarlementariër Liesje Schreinemacher; zij wordt minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het zware ministerie van Justitie en Veiligheid komt in handen van Dilan Yeşilgöz, nu staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.

D66 en CDA zijn minder openhartig geweest over hun voordracht, maar enkele namen zijn al wel bekend. Het belangrijke ministerie van Financiën, nu in handen van CDA’er Wopke Hoekstra, gaat naar D66. De partij wist een aantal zware ministersposten te krijgen, terwijl het CDA aan macht en invloed in het nieuwe kabinet inlevert. Sigrid Kaag (D66) wordt de eerste vrouwelijke minister van Financiën. Een andere opvallende voordracht is die van hoogleraar theoretische natuurkunde Robbert Dijkgraaf. Hij wordt namens D66 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Hieronder volgt een overzicht van de al bevestigde namen van de nieuwe ministersploeg, inclusief de huidige en eventueel eerdere functies van de kandidaat-bewindspersonen.

VVD

Ministers Mark Rutte (54), minister-president en Algemene Zaken

Dennis Wiersma (35), Basis- en Voortgezet Onderwijs
Staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid

(35), Basis- en Voortgezet Onderwijs Staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid Christianne van der Wal (48), Natuur en Stikstof

(48), Natuur en Stikstof Partijvoorzitter en gedeputeerde in Gelderland Micky Adriaansens (47), Economische zaken

(47), Economische zaken Senator en directeur adviesbureau TwynstraGudde Dilan Yeşilgöz (44), Justitie en Veiligheid

(44), Justitie en Veiligheid Staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat Mark Harbers (52), Infrastructuur en Waterstaat

(52), Infrastructuur en Waterstaat Tweede Kamerlid, was eerder staatssecretaris Asiel, maar stapte op na verkeerd informeren van de Kamer Liesje Schreinemacher (38), Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

(38), Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Europarlementariër sinds 2019 Conny Helder (63), Langdurige zorg en Sport

(63), Langdurige zorg en Sport Bestuurder bij ActiZ, de brancheorganisatie van Nederlandse zorgorganisaties



Staatssecretarissen Aukje de Vries (57), Toeslagen

(57), Toeslagen Tweede Kamerlid sinds 2012 Christophe van der Maat (41), Defensie

(41), Defensie Gedeputeerde in Noord-Brabant, jurist en bestuurskundige Eric van der Burg (56), Asiel en Migratie Senator, oud-wethouder Amsterdam

D66

Ministers Sigrid Kaag (60), Financiën en vicepremier

(60), Financiën en vicepremier Minister van Buitenlandse Zaken in (demissionair) kabinet-Rutte III, maar trad af wegens de rol van Nederland rond de evacuaties van Afghanen na de val van Kabul Robert Dijkgraaf (61), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

CDA

