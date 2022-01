Wel of geen solidariteit, dat wordt het thema voor coronajaar 2022

Coronajaar 2022

Het valt mee

Met de derde lockdown in drie jaar en een Omikrongolf op komst lijkt het moeilijk optimistisch te zijn over coronajaar 2022. Het begin van het nieuwe jaar zal moeilijk zijn, zeggen de deskundigen die NRC sprak over hun verwachtingen voor het nieuwe jaar. De winter zal zeer waarschijnlijk gekenmerkt zijn door serieuze maatregelen, hoewel nog onduidelijk is hoelang de huidige lockdownmaatregelen precies nodig zijn. De Omikrongolf kan hoog en ernstig worden, maar het is ook denkbaar dat de uitgangspositie van Nederland na de wintermaanden zo slecht nog niet is.

De belangrijkste reden die experts daarvoor noemen, is een verwachte verhoogde immuniteit in de samenleving. Volledige groepsimmuniteit is niet haalbaar, weten virologen al maanden. „Het virus zal blijven circuleren, Covid-19 is er voor altijd”, zegt bijvoorbeeld hoogleraar klinische virologie Louis Kroes van de Universiteit Leiden. Dat wil niet zeggen dat de samenleving niet steeds beter beschermd kan zijn. In Nederland is bijna 90 procent van de volwassen bevolking dubbel gevaccineerd, er lijkt behoorlijk grote animo voor de boosterprik en ook meer niet-gevaccineerden zullen deze winter de infectie doormaken.

Al deze factoren zouden in de loop van 2022 tot een behoorlijke muur van immuniteit kunnen leiden, denkt ook Jacco Wallinga, de hoofdmodelleur van het RIVM. „Op een gegeven moment heb je de situatie waarin iedereen een bepaalde bescherming heeft opgebouwd door blootstelling of vaccinatie. De kans op ziekenhuisopname neemt dan, neem ik aan, af. De golven in de ziekenhuizen worden zo steeds wat lager.” Misschien, zegt hij, ‘past’ een nieuwe golf dan wél in de ziekenhuizen.

Lichtpuntjes

En er zijn meer lichtpuntjes. Hoewel onzeker is hoelang de opgebouwde immuniteit standhoudt, is Kroes erg positief over het effect van de booster. „Die pusht de bescherming tegen infectie enorm omhoog, het effect is beter dan verwacht.”

Het herhaaldelijk boosteren van ouderen en risicogroepen, met bijvoorbeeld een vierde prik vóór volgend najaar, kan volgens Kroes „een goede manier zijn om grip op het virus te houden”.

Kroes heeft zijn hoop ook gevestigd op antivirale middelen die beschikbaar komen. Fabrikanten als Pfizer en Merck hopen vroeg in 2022 hun ‘coronapillen’ op de markt te brengen. Die zijn bedoeld voor mensen uit de risicogroep die de infectie oplopen. Nemen zij zo’n pil, dan belanden ze aanzienlijk minder vaak in het ziekenhuis, lieten studies zien. Kroes: „Als je deze pillen vroeg genoeg toedient, kan het virus zich niet vermeerderen en worden mensen niet ernstig ziek. Dat kan pure winst zijn voor de zorgbelasting.”

In het scenario dat het virus door dit soort meevallers beheersbaar blijft, kan Nederland in 2022 eindelijk beter leven met Covid-19. Bepaalde maatregelen zullen komend jaar zeker nog nodig blijven of in het najaar heringevoerd moeten worden, zoals afstand houden en mondkapjes. Een ingrijpende maatregel als een vaccinatieplicht ligt minder voor de hand, maar de discussie over 2G komt zeker terug. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) zei vorige week nog dat 2G nodig is om de huidige lockdown minder lang te laten duren. De Tweede Kamer spreekt later deze maand over de 2G-wet. Oud-voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) André Knottnerus, een van de auteurs van het in september verschenen advies Navigeren en anticiperen in onzekere tijden, vindt het van belang dat over 2G op tijd een goede politieke én maatschappelijke discussie wordt gevoerd. „Dus niet zoals onlangs: we stellen het Kamerdebat uit, want er is op dit moment geen draagvlak. Dat is niet hoe je een fundamentele discussie voert. Je moet juist de tijd nemen, want zo’n maatregel heeft indringende complicaties op de lange termijn.”

Van algemene maatregelen komen we, ook als het meezit, nog niet af, denkt Alma Tostmann, epidemioloog bij het Radboudumc in Nijmegen. „Je moet erop blijven rekenen dat een groep mensen ernstig ziek zal worden.” Ze denkt aan bijvoorbeeld mondkapjes, niet meer hoestend en proestend naar het werk gaan en zelftesten. Veldepidemioloog en adviseur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Amrish Baidjoe hoopt dat maatregelen gerichter kunnen worden genomen: „Het stadium open of dicht moeten we echt voorbij.” Baidjoe vindt dat het nieuwe kabinet geld beschikbaar moet stellen voor onderzoek naar ventilatie in bijvoorbeeld onderwijsinstellingen en horecagelegenheden, of het gebruik van verschillende typen mondkapjes in verschillende omgevingen. „We moeten meer out of the box gaan denken en ondernemers betrekken. Dat maakt mensen minder moedeloos en leidt tot oplossingen die je zelf in de politiek niet had kunnen bedenken.”

Ook hoogleraar sociologie Tanja van der Lippe van de Universiteit Utrecht vindt dat dit gesprek met de samenleving „veel meer moet plaatsvinden”. Ze ziet wel iets in een speciale ‘taskforce’ waarin mensen uit allerlei disciplines en lagen van de bevolking over slimme oplossingen nadenken. „Zo’n taskforce staat meer op afstand van de hypes in de dagelijkse politiek.”

Covidklinieken

Die gerichtere, minder beperkende maatregelen moeten leiden tot minder ziekenhuisopnames, zodat ze behapbaar worden voor de zorg. Ook moet dan in de ziekenhuizen wat veranderen, zegt Peter van der Voort, hoofd van de IC in het UMC Groningen. Met een normale IC-capaciteit van zo’n 1.150 bedden – het aantal dat Nederland voor de coronacrisis had – is er ruimte voor ongeveer 150 Covid-19-patiënten. Als dat er toch meer worden, zou een ‘flexibele schil’ moeten klaarstaan van verplegers die ook zijn opgeleid tot IC-verpleger maar nu op een andere afdeling werken. Zij werken vaak in deeltijd, stelt Van der Voort. „Misschien kun je ze overhalen om voltijd te werken, en die extra dagen op de IC te werken, met de belofte dat het maar voor een paar weken is.” In het nieuwe coalitieakkoord staan hiervoor plannen die volgens Van der Voort snel concreter moeten worden.

Een andere oplossing zijn speciale Covidklinieken of de concentratie van Covidzorg in een aantal ziekenhuizen. Daarvan moet in het nieuwe jaar serieus werk worden gemaakt, ook met het oog op de inhaalzorg, zegt Amrish Baidjoe. „Als je gespecialiseerde locaties hebt met voor Covid opgeleid personeel hoef je niet steeds complete ziekenhuizen te herorganiseren. Dan ga je efficiënter werken en krijgen andere ziekenhuizen de capaciteit om zorg in te halen.”

Een andere suggestie, van viroloog Kroes: verplaats meer planbare zorg van de winter- naar de zomermaanden. „Het seizoenseffect op het virus is enorm. Daar kun je beter op anticiperen dan iedere keer afwachten hoe erg het in het najaar wordt.”

Als dit coronavirus zich gedraagt zoals eerdere virussen is er volgens Kroes serieuze hoop dat het volgend jaar langzaam beter wordt. „Ieder virus verliest op den duur de wilde haren. Het wordt vaak minder ziekmakend tot het een verkoudheidsvirus is, zodat het zich wel kan blijven verspreiden.” In doemscenario’s dat nieuwe varianten steeds ernstiger worden gelooft Kroes niet. „Het is vanuit de virusgeschiedenis volstrekt onaannemelijk dat het van kwaad tot erger gaat.”

Coronajaar 2022

Het valt tegen

Het is niet moeilijk om pessimistisch 2022 in te gaan. Het jaar is nog niet begonnen of Nederland zit in een nieuwe lockdown, de derde virusvariant in een jaar tijd leidt tot nieuwe problemen – alsof er al niet genoeg waren, de ziekenhuizen liggen overvol en het kabinet heeft nog geen enkel zicht op hoe de langere termijn eruitziet.

Tuurlijk, er zijn altijd optimisten die wijzen op de boostercampagne – een extra vaccinatie werkt ook goed tegen Omikron. Maar de onzekerheden blijven groot: dempen de boosters het aantal besmettingen of in elk geval het aantal ernstig zieken genoeg om (de meeste) maatregelen los te laten? Hoelang houdt dat effect aan? De opkomst valt bovendien vooralsnog tegen. Wordt die wel hoog genoeg om echt verschil te maken? Het afgelopen jaar kwam er elk halfjaar een nieuwe, ernstigere variant. Dit jaar ook?

We zijn beland in een wapenwedloop tussen het virus en de vaccins, stelt veldepidemioloog Amrish Baidjoe. Ja, op de lange termijn zal er een evenwicht ontstaan tussen de opgebouwde immuniteit onder de bevolking en het virus, waardoor het aantal ernstig zieken behapbare proporties aanneemt. Maar nog niet in 2022, schat Baidjoe. Ook Alma Tostmann, epidemioloog bij het Nijmeegse Radboudumc, voorziet een bumpy ride het komende jaar: als die balans dit jaar al wordt bereikt, zal dat tegen een hoge prijs zijn, verwacht Tostmann. „Vergeet niet dat de helft van de mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen niet gevaccineerd is. Die laten zich waarschijnlijk ook niet boosteren.” Zij zullen de infectie moeten doormaken om immuniteit op te bouwen. Nog duizenden mensen kunnen op de IC terechtkomen, schat het RIVM in – en doordat de immuniteit na een aantal maanden blijkt terug te lopen kan dat getal ook groeien.

Minder IC-bedden

Kortom: als het niet meezit, blijven strenge maatregelen nodig om te voorkomen dat de ziekenhuizen de zorg niet aankunnen. De afgelopen maanden werden daarom veel urgente operaties vanwege kanker, hartproblemen of orgaantransplantaties afgezegd. Afgelopen jaar lukte het bovendien niet om de ziekenhuiscapaciteit uit te breiden. Sterker nog, er zijn nu minder IC-bedden omdat verpleegkundigen iets anders gingen doen; de werkdruk was te hoog.

Het kabinet moet iets verzinnen om personeel vast te houden, stelt ook Peter van der Voort, hoofd van de IC in het UMC Groningen. Ook in zijn ziekenhuis kunnen minder patiënten op de IC worden opgenomen. Onder normale omstandigheden waren er 36 bedden, door een personeelstekort werden dat er 31, tijdens de heftige coronagolf in december konden met veel pijn en moeite toch weer 36 bedden worden vrijgemaakt. Er wordt nu meer personeel opgeleid dan voor corona en komend jaar zullen de eerste verplegers aan de slag kunnen, maar Van der Voort schat in dat pas in 2023 er weer evenveel personeel is als voor de coronacrisis.

Een golf zo hoog als in november en december, dat kunnen ziekenhuizen dus helemaal niet aan. En dus blijft de lockdown in de gereedschapskist, stelt Alma Tostmann, en moet die zo nu en dan ook ingezet worden. „We hebben geleerd dat, ondanks dat je kaarten soms goed geschud zijn, het toch tegen kan vallen.”

Grote maatschappelijke gevolgen

Lockdowns kunnen grote maatschappelijke gevolgen hebben, zegt hoogleraar sociologie Tanja van der Lippe van de Universiteit Utrecht. Samen met hoogleraar huisartsgeneeskunde André Knottnerus adviseerde zij het kabinet afgelopen jaar – namens de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) – zich op meerdere, ook ongunstigere, scenario’s voor te bereiden. De solidariteit in de samenleving komt dan verder onder druk te staan, stelt Van der Lippe. „Dat wordt het thema van 2022. Toen het allemaal begon, was het duidelijk: we doen het voor elkaar. Maar die solidariteit lijkt nu ver weg.”

Het is ook minder vanzelfsprekend mensen te vragen zich aan zulke verregaande maatregelen te houden naarmate de crisis langer duurt. „Je kunt niet meer zeggen: nog even doorzetten, de ouderen hebben het nodig”, stelt Knottnerus.

Als de lockdown lang aanhoudt, zal de roep om een omstreden maatregel toenemen: de vaccinatieplicht. Afgelopen jaar werden al maatregelen ingevoerd die eerder niet voor mogelijk werden gehouden. Van de avondklok in januari tot de coronapas en 2G (waarover het besluit is uitgesteld) in het najaar. Steeds werden geen grote maatschappelijke debatten over die besluiten gevoerd; het was een noodsituatie, er moest razendsnel worden ingegrepen.

Wat in elk geval niet moet gebeuren, stelt Van der Lippe, is dat ministers zélf moedeloos worden – dat leek in december zo, toen demissionair premier Mark Rutte zei dat hij de persconferentie „met somber gemoed” gaf en „heel Nederland” hoorde zuchten. Hij zou beter, vindt Van der Lippe, perspectief kunnen geven. Niet door te speculeren over hoe Nederland snel uit de crisis komt, maar door een realistisch verhaal te vertellen over dat Covid nog lang voor problemen gaat zorgen, en hoe hij dát gaat aanpakken.