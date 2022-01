Waarom 34.000 abonnees van NRC Handelsblad hun krant voortaan ’s morgens krijgen

Verandering aanbrengen in de gewoontes van je abonnees, dat doe je niet lichtvaardig”, zegt René Moerland, hoofdredacteur van NRC. „Lezers zijn eraan gehecht hoe ze hun krant ontvangen.”

En toch krijgen vanaf nu zo’n 34.000 abonnees van NRC Handelsblad hun krant niet meer aan het eind van de middag of het begin van de avond in de bus. In Amsterdam en een aantal gebieden buiten de Randstad verschijnt NRC voortaan alleen nog als ochtendkrant.

„De kosten van distributie van de middageditie lopen elk jaar verder op. Het aantal abonnees dat zes dagen in de week de papieren krant in de middag krijgt wordt steeds kleiner - terwijl het totaal aantal abonnees groeit. Dan komt er een moment waarop je moet zeggen: we gaan uw krant eerder op de dag bezorgen.

„In onze ochtendeditie en de middagkrant staat toch al een paar jaar grotendeels hetzelfde. De steeds hogere kosten voor de middagdistributie besteden we liever aan het verbeteren van onze journalistiek.”

In september kondigde NRC de verandering aan. Kort daarvoor had de Amsterdamse middagkrant Het Parool bekend gemaakt vanaf 3 januari een ochtendkrant te worden. Dat besluit raakte ook NRC, omdat Het Parool en NRC Handelsblad door dezelfde bezorgers werden verspreid. Zonder Parool zou NRC in Amsterdam een heel nieuw distributienetwerk moeten opzetten – en dat werd te duur.

Daar kwam nog iets bij, legt Moerland uit. „Omdat steeds meer lezers hun krant digitaal lezen, moeten de bezorgers van de papieren krant steeds grotere rondes maken om hetzelfde aantal kranten te bezorgen.” Vooral in gebieden buiten de Randstad speelde dat probleem, reden om ook daar te stoppen met de middagdistributie.

„Enkele honderden abonnees zegden hun abonnement op. Maar over het algemeen reageerde men begripvol.”

De grote aanwas

Sinds 2021 heeft NRC meer dan 300.000 abonnees, van wie er nu nog zo’n 51.000 mensen de papieren middagkrant ontvangen, met een zes-daags abonnement dan wel een abonnement voor donderdag, vrijdag en zaterdag. „De grote aanwas zit in de digitale abonnementen, of digitaal door-de-weeks en op zaterdag de weekendkrant op papier.

„Online is ons bereik het grootst. Meer dan 90 procent van onze lezers volgt NRC digitaal, ook ‘papieren lezers’ hebben hem vaak op iPad of computer.”

Is het staken van de bezorging in de middag in onder meer Amsterdam de eerste stap naar het volledig stoppen met de middageditie in het hele land? „De ontwikkeling dat de bezorging naar één moment op de dag gaat is onvermijdelijk. Maar wanneer dat gebeurt, kan ik nog niet zeggen. Als het zover is zullen we de abonnees die het betreft als eerste informeren.”

Dat als volgende stap de papieren krant helemáál verdwijnt gelooft Moerland niet. „De papieren weekendkrant staat er nog heel sterk voor, en dat zal zo blijven. Voor de door-de-weekse krant zie ik in de ochtend veel meer kansen dan in de middag. Maar als de lezers alles liever digitaal willen, dan wordt het te duur. De lezers zijn leidend.”