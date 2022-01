Sven Kramer op drie onderdelen naar Winterspelen

Schaatser Sven Kramer is opgenomen in de definitieve selectie voor de Winterspelen volgende maand in Beijing. Hij zal daar uitkomen op de 5.000 meter, de ploegenachtervolging en enigszins verrassend ook samen met Jorrit Bergsma op de massastart. Van de schaatsers die zich tijdens het Olympisch kwalificatietoernooi (OKT) eind december in de zogeheten ‘prestatiematrix’ reden, zijn sprinter Dai Dai N’tab en 1500 meter-rijder Tijmen Snel afgevallen.

„Ik ben een blij mens”, reageerde de 35-jarige Kramer via zijn ploeg Jumbo-Visma. Omdat hij tijdens het Olympisch kwalificatietoernooi (OKT) derde was geworden op de 5.000 meter, was de viervoudig olympisch kampioen nog niet helemaal zeker van zijn vijfde Olympische Spelen.

Ook Marcel Bosker krijgt een plaatsje in de definitieve selectie voor Beijing. Hij plaatste zich niet op eigen kracht op een individueel nummer, maar zal samen met Kramer en Patrick Roest uitkomen op de ploegachtervolging. Ook rijdt Bosker ten koste van Tijmen Snel de 1.500 meter.

Het samenstellen van de selectie is een lastige puzzel, omdat er van het IOC in totaal maar negen mannen naar Beijing mogen. Daarom had schaatsbond KNSB een prestatiematrix opgesteld, waarmee de startplekken worden verdeeld op basis van de grootste kans op medailles.

Bij de vrouwen had de selectiecommissie het een stuk makkelijker en gaan alle negen vrouwen die zich bij het OKT in de ‘matrix’ hadden geschaatst mee naar de Spelen. Zo gaat Ireen Wüst net als Kramer op voor haar vijfde Winterspelen.

De definitieve selectie

Dit zijn alle achttien schaatsers die namens Nederland in actie zullen komen op de Olympische Winterspelen van Beijing:

Mannen: Thomas Krol (500m, 1.000m en 1.500m), Patrick Roest (5.000m, 10.000m en ploegachtervolging), Kjeld Nuis (1.500m), Jorrit Bergsma (5.000m, 10.000m en massastart), Kai Verbij (500m en 1.000m), Merijn Scheperkamp (500m), Hein Otterspeer (1.000m), Sven Kramer (5.000m, massastart en ploegachtervolging) en Marcel Bosker (1.500m en ploegachtervolging).

Vrouwen: Irene Schouten (3.000m, 5.000m, massastart en ploegachtervolging), Antoinette de Jong (1.000m, 1.500m, 3.000m en ploegachtervolging), Femke Kok (500m), Jutta Leerdam (500m en 1.000m), Ireen Wüst (1.000m, 1.500m en ploegachtervolging), Sanne in ‘t Hof (5.000m), Carlijn Achtereekte (3.000m), Marijke Groenewoud (1500m en massastart) en Michelle de Jong (500m).