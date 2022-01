Soedanese premier Hamdok treedt af

Premier Abdalla Hamdok treedt af als premier van Soedan. Dat heeft hij zondag in een toespraak op televisie bekendgemaakt, melden internationale persbureaus. Zijn vertrek komt minder dan twee maanden nadat hij een akkoord met het leger had gesloten, dat hem eind oktober afzette.

Hamdok zegt dat een rondetafelgesprek nodig is om een nieuw akkoord te sluiten, dat van Soedan een democratie moet maken. Hij noemde de politieke krachten in het land te „gefragmenteerd” en de civiele en militaire kampen te onverenigbaar om een overeenkomst te sluiten. „Ik heb besloten de verantwoordelijkheid terug te geven”, zei hij volgens Reuters. „En een kans te geven aan een andere man of vrouw van dit nobele land om het te helpen doorgaan van de overgangsperiode, of wat daarvan over is, naar een civiel democratisch land.”

De civiele premier leidde twee jaar lang een overgangsregering die na de val van de Soedanese dictator Omar al-Bashir werd aangesteld. De regering bestond uit een ongemakkelijke samenwerking: aan de ene kant militairen en militieleiders die het land dertig jaar hadden geholpen te onderdrukken en daarnaast leiders van burgerbewegingen die het Soedanese volk vertegenwoordigden.

Lees ook: Vermoeide premier Hamdok geeft alsnog toe aan generaal Burhan

Hamdok werd in oktober plots afgezet door het leger dat onder leiding van generaal Abdel Fattah al-Burhan de macht greep. Vorige maand sloot hij onverwachts toch een akkoord met het leger en keerde hij terug op het politieke toneel. Dat deed hij om „nog meer bloedvergieten” te voorkomen, zei hij tegen Al Jazeera. Hij en Al-Burhan waren overeengekomen dat Hamdok een regering van „technocraten” zou leiden. Na de coup had hij juist geweigerd zo’n regering te vormen. „We bevonden ons in een politieke impasse en deze overeenkomst geeft ons de kans uit die donkere tunnel te komen.”

Sinds de staatsgreep zijn meermaals duizenden Soedanezen de straten opgegaan om te demonstreren. Ook zondag gingen duizenden de straat op in de hoofdstad Khartoem. Daarbij vielen twee doden, meldt Al Jazeera. Volgens Sudan Central Doctors Committee, een samenwerkingsverband van artsen, zijn sinds oktober zeker 56 mensen omgekomen bij de protesten.

Lees ook: Straatprotest in Khartoem na militaire staatsgreep