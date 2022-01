Je moet altijd opletten, wanneer een actiegroep claimt ‘Samen voor Nederland’ te zijn. Of: ‘Nu voor vrijheid’. Vorige week nog niet? Hoe je ook denkt over de Nieuwjaarsdemonstratie in Amsterdam op het Museumplein die werd verboden door het college van B en W: het loont de moeite te kijken hoe dat actie-gelijk wordt binnen gehengeld. ‘Samen voor Nederland’ stemt mij meteen wantrouwend, want iedereen die zich niet kan vinden in die stelling, staat meteen buiten Nederland. Het is trouwens helemaal niet nodig voor een land om de hele tijd ‘samen’ te zijn: het is aardig voor de duur van een wedstrijd, en daarna moet het ook weer afgelopen wezen, want anders verval je in een dictatuur.

Andere, retorische truc: ‘Samen voor Nederland’ wil dus de stem zijn van dat gezamenlijke land, maar waarom komen er dan niet miljoenen mensen naar de hoofdstad? Zijn die mensen te bang of te lui, maar willen ze dolgraag dat een paar honderd of duizend anderen daar staan namens hen? Of gaat het hier om een minderheid met een minderheidsstandpunt? Daar is niets op tegen, maar dan blijft er van dat ‘samen’ weinig over. Hier maakt een minderheid zich zo breed, dat ze iedereen vertegenwoordigt, ook degenen die niet vertegenwoordigd willen worden.

Ik lees nu de oproep in de gelijknamige Facebook-groep. Ze maken zich daar in ieder geval niet sterk voor het Nederlands. „Halsema is door de war” wordt in de eerste zin geconstateerd. Daarna wordt op interpunctieloze wijze gesteld: „De door Amsterdammers niet gekozen niet bepaald favouriete [sic] burgemeester F. Halsema […]”.

Daar zou elke onderwijzer rode strepen zetten.

Maar echt fascinerend vind ik het spel dat de Groep speelt met het idee van minderheid en meerderheid. Eigenlijk spreekt de actiegroep namens heel Nederland, en vertolkt zij het meerderheidsstandpunt, maar ook is het duidelijk dat deze Groep verder denkt of beter geïnformeerd is dan al die luie donders, die niet op zijn komen dagen en zich blijvend laten misleiden door MSM (de ‘mainstream’ media).

In die zin is de Groep een zelfbewuste minderheid, een elite van weldenkers en profeten, die niet kan wachten op die slome, zwijgende massa. Voorlopers zijn het, met een imaginaire stoet volgers. En deze zelfbewuste minderheid wordt ook nog eens ‘bedreigd’ door de Covid-maatregelen.

Ik stel een andere definitie voor van een ‘bedreigde minderheid’. NRC-correspondent Bram Vermeulen nam dit weekend afscheid van Kaapstad. Terloops vermeldt hij: „Tot 1936 kon je van de regering in Pretoria zelfs een jachtvergunning krijgen om op San-herders te schieten in de Kaap, als wild in hun eigen land.”

Mijn mond viel open. Over bedreigd gesproken.

