Oliebollenland

We wandelden met een tas met lege flessen en een kinderwagen het nieuwe jaar en het dorp in. We koesterden geen grote verwachtingen, dat hadden we in 2021 afgeleerd. De omgangsvormen op Nieuwjaarsdag in een dorp zijn: je stopt voor iedereen met een bekend gezicht, je wenst elkaar het beste, wisselt uit wat je de avond ervoor hebt uitgespookt en ploegt dan weer voort.

Anders dan in alle andere plaatsen waar ik gewoond heb gaan de mensen in Wormer er prat op dat ze er op Oudejaarsavond weer niets van hebben gebakken. ‘Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg’ is hier meer dan een loze kreet, het is een staat van zijn.

„Ik heb een oliebol gegeten, maar ben daar halverwege mee gestopt”, zei een buurman. „Ik vond ’m veel te vet.”

„Nee hoor, wij hebben niets speciaals gedaan”, zei een echtpaar dat gearmd over de stoep schuifelde. „Wij houden niet zo van gekkigheid. En jullie?”

„Ook niets bijzonders”, zeiden we dan.

Instemmend geknik.

En dan kwam er vaak nog een schepje bovenop: „Ik hoorde wel wat knallen, maar ben toch gewoon in slaap gevallen.”

Een ander had aan het begin van de avond voor de zekerheid de toezichthouder gebeld, maar die nam niet op.

„Ik heb ingesproken dat er vuurwerk werd afgestoken.”

Ik werd er recalcitrant van. Ik waarschuwde het verbaasde gezin dat ik me bij de volgende dorpeling niet meer zou inhouden en de waarheid zou zeggen. De wilde jaren waren overduidelijk voorbij, maar we leefden nog wel. Het was een moeder van het schoolplein, een van de betere. Ze had me op Oudejaarsdag nog zien sjouwen met een tas boodschappen. Ze had gezwaaid, maar ik het had het niet gezien. Ze zei dat ze met haar man tijdens Peter Pannekoek op de bank in slaap was gevallen.

„Gewoon in m’n joggingbroek.”

Ik klapte er meteen overheen.

Dat ik na middernacht met Lucie van Roosmalen (6) in mijn armen nog naar de herhaling van Matthijs gaat door met Rob Kemps had gekeken. Dat het natuurlijk over Franse chansons was gegaan en dat ik me vooral had vermaakt over dat verbaasd verwaande gezicht van Jeroen Krabbé van wie ik betwijfel of hij überhaupt Frans spreekt.

„Maar dat is natuurlijk geen enkel beletsel om van chansons te houden. Integendeel zelfs. Wat vind jij?”

Ik hapte naar adem, dat was eruit.

„Ik vind niks eigenlijk”, antwoordde ze.

Dezelfde vrouw trof ik zondagochtend bij het station in Wormerveer. Ik ging naar de veel te dure kantoorruimte die ik huur, zij ging ‘koffiedrinken’ op het Museumplein. Demonstreren tegen de dictatuur waarin ze leeft.

