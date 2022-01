Israëlisch leger voert raketaanval uit op militaire doelwitten Gazastrook

Het Israëlische leger heeft in de nacht van zaterdag op zondag raketten afgevuurd op militaire doelwitten in de Gazastrook. De aanval was een reactie op twee raketten die zaterdag vanuit Gaza in de Middellandse Zee landden, schrijft het leger op Twitter.

De militaire doelwitten die geraakt zijn, een fabriek waar raketten worden geproduceerd en „militaire posten die worden gebruikt voor terroristische activiteiten”, behoren volgens het Israelische leger tot Hamas. Er zijn bij de raketaanval geen slachtoffers gevallen, schrijven internationale persbureaus.

Of het de bedoeling was dat de raketten die zaterdag voor de kust van Israël in de zee terecht kwamen doelwitten in het land zouden raken, is onbekend. Door wie de raketten zijn afgevuurd is ook niet bekend. Groeperingen die gevestigd zijn in de Gazastrook hebben eerder raketten getest door ze in de richting van de zee af te vuren.

Na elf dagen aanhoudend geweld, voornamelijk bombardementen en raketbeschietingen, bereikten Israël en Hamas in mei een staakt-het-vuren. In september voerde Israël ook een raketaanval op Gaza uit, nadat zes Palestijnen ontsnapten uit een Israëlische gevangenis. De raketaanvallen van de afgelopen dagen zijn de tweede onderbreking van de vredesovereenkomst.