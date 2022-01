Een nieuwe hoofdstad tot meerdere glorie van Egypte en president Sisi

Graafmachines, pick-uptrucks, vrachtwagens en busjes met arbeiders rijden af en aan over de al half verharde wegen van wat Egyptes nieuwe hoofdstad moet worden. Hijskranen steken boven het zand omhoog zover het oog reikt. Verspreid staan appartementencomplexen, kantoorgebouwen, moskeeën, villawijken, warenhuizen en zelfs een operagebouw al klaar of in aanbouw. Te midden van het bouwgeweld verrijst het ‘centrale zakendistrict’: een groep immense torens die de wolkeloze woestijnlucht krabben. Daarnaast is er geen ontkomen aan de afbeeldingen van president Sisi en borden met de slogan ‘Lang leve Egypte’.

In 2015 kondigde Sisi de bouw van een nieuwe hoofdstad aan in de rotsachtige woestijn aan de oostkant van Caïro. Een nieuw administratief en zakelijk centrum zou Egypte de uitstraling van een moderne, trotse en welvarende natie moeten geven. Een toekomstbeeld dat Sisi sinds hij in 2014 president werd de bevolking voorspiegelt. Inmiddels is een gebied van tientallen vierkante kilometers één grote bouwplaats. Het moet de ‘nieuwe republiek’ die Sisi eerder dit jaar uitriep, gestalte geven, en de „rijke en grootse geschiedenis van Egypte” weerspiegelen.

Caïro is vol, druk en verouderd, dat ontkent niemand. „Egypte heeft absoluut een nieuwe hoofdstad nodig,” zegt Khaled Al-Husseini, woordvoerder van de overheidsinstantie die leiding geeft aan de bouw, ter plekke. De nieuwe stad wordt er een van de ‘vierde generatie’, benadrukt hij herhaaldelijk. Een ‘slimme stad’, met overal camera’s om zaken als luchtvervuiling en verkeersdrukte in de gaten te houden. „Elke vierkante meter wordt vanuit de centrale operatiekamer gevolgd.”

Opgehaalde schouders

Een rondgang langs buurtsupers en koffiehuizen in het oude, vertrouwde Caïro levert echter vooral opgehaalde schouders op. „Hoe is het daar, beter dan hier?” vraagt een werknemer van een café. „Niet voor ons”, reageert een verkoper op de vraag wat hij van de nieuwe hoofdstad vindt.

In het overheidsdistrict alleen al wordt 3,5 miljard dollar geïnvesteerd. Op de vraag of met dat geld de oorspronkelijke hoofdstad niet ook verbeterd had kunnen worden, is Al-Husseini stellig. „Het is beter van meet af aan iets nieuws op te bouwen. Dan kun je het beter controleren en managen. Dat is goedkoper dan renovatie.”

Pompeuze vierkante blokken gaan de ministeries huisvesten. Perken met gras, heggetjes en palmbomen voor de ingangen liggen keurig onderhouden te wachten op de komst van de eerste ambtenaren, die naar verwachting in deze eerste maanden van 2022 beginnen met hun verhuizing. Ook is er een district gereserveerd voor buitenlandse ambassades, waarvan Egypte hoopt dat die zullen verhuizen. Op opvallend veel projectborden staat ‘ministerie van defensie’. De Administratieve Hoofdstad voor Stadsontwikkeling (ACUD), de instantie die de bouw van de nieuwe stad overziet, valt onder het Ministerie van Defensie. Dat bestiert in Egypte vrijwel alle grote infrastructuur- en bouwprojecten en is daarnaast in veel andere sectoren van de economie actief.

De grootste in alles

De nieuwe stad moet in alles ‘de grootste’ worden. De grootste kerk van het Midden-Oosten, een van de grootste moskeeën ter wereld, de hoogste toren van Afrika. Tussen het kabinetsgebouw en het parlement wordt een enorme vlaggenmast gebouwd. „De hoogste ter wereld”, vertelt een trotse Al-Husseini. Twee complexen spannen de kroon. In de buurt van het nieuwe vliegveld is een gigantisch nieuw presidentieel paleis voor Sisi gebouwd. En het nieuwe Ministerie van Defensie, in de vorm van een achthoek, is vier keer zo groot als het Pentagon. Deze twee plekken krijgen de journalisten op een rondleiding van de ACUD niet te zien.

Naast de kantoorgebouwen bestaat de nieuwe stad voornamelijk uit ommuurde villawijken en luxe appartementen. Al-Husseini geeft toe dat de prijs per vierkante meter in de nieuwe stad „een beetje hoog” zal worden. Voor de gemiddelde Egyptenaar zal verhuizen geen optie zijn. Het project zal de drukte in Caïro dan ook niet oplossen.

Dat maakt de ontwikkelaars van nieuwe steden niet uit. Bouwprojecten in de woestijn zijn een manier voor de staat – in dit geval het leger – om snel geld te verdienen. Woestijnland is waardeloos, maar zodra er een nieuw project wordt aangekondigd, schiet de waarde omhoog. De ACUD verkoopt het land aan ontwikkelaars en casht. Maar gezien de hoeveelheid bouwprojecten rijst de vraag hoe lang dit goed kan blijven gaan. Is dit een vastgoedbubbel die gaat klappen?

Rijke families

Voor analisten is het moeilijk deze vraag te beantwoorden. De vastgoedmarkt is niet transparant dus het is lastig vast te stellen of vraag en aanbod op elkaar aansluiten. Feit is dat welgestelde Egyptenaren er eerder voor kiezen hun geld in vastgoed te stoppen dan in andere investeringen. Rijke families hebben niet zelden vier of vijf eenheden in hun bezit. Langs de viaducten en snelwegen van Caïro staat het vol met billboards voor nieuwe luxe villa’s, vergezeld met slogans zoals ‘Het leven dat je verdient’.

De vele bouwprojecten betekenen een impuls voor de economie. Vóór de wereldwijde uitbraak van het coronavirus groeide het bruto nationaal product van Egypte met bijna 6 procent, en ook tijdens de pandemie is de economie (bescheiden) blijven groeien. Vastgoed en infrastructuur zijn belangrijke groeisectoren en leveren banen op voor laaggeschoolde Egyptenaren. Volgens Al-Husseini werken er dagelijks meer dan 200.000 mensen in de nieuwe hoofdstad.

Analist Timothy Kaldas wijst er echter op dat de bbp-groei niet alles zegt. „De armoede in Egypte stijgt, de niet aan olie-relateerde private sector slinkt al jaren, en buitenlandse investeringen daalden,” zegt hij. Een van de oorzaken is het aandeel van het leger in de economie. „Investeerders zijn beducht om te concurreren met bedrijven die banden hebben met het veiligheidsapparaat”, aldus Kaldas.

100 miljoenste Egyptenaar leidt tot stress

Een volgende vraag is waar de financiering van de nieuwe stad vandaan komt. Al-Husseini beweert dat de verkoop van percelen aan ontwikkelaars genoeg opbrengt. Dit is maar een deel van het verhaal. Het centrale zakendistrict wordt gebouwd én gefinancierd door Chinese (staats)bedrijven. Ook een lightrail die de nieuwe stad met de oude moet gaan verbinden, wordt gefinancierd met Chinese leningen. Een andere verbinding, de monorail, wordt gefinancierd door de ontwikkelaars zelf. In combinatie met andere miljardenleningen van onder andere het IMF is de buitenlandse schuld van Egypte de afgelopen jaren dan ook omhoog geschoten, van 40 miljard dollar in 2012 naar bijna 138 miljard dollar nu. Lokale ngo's wijzen erop dat investeringen in onderwijs, gezondheidszorg en armoedebestrijding jaar na jaar de grondwettelijk vastgelegde percentages van het staatsbudget niet halen.

Het succes van de nieuwe hoofdstad, die zes miljoen mensen zou moeten gaan huisvesten, is onzeker. Nieuwbouwprojecten in de woestijn halen vrijwel nooit de doelstelling, aldus stedenbouwkundige David Sims, schrijver van het boek Egypte’s woestijndromen. In zijn werkkamer in een oud pand in Zamalek, een wijk in het midden van Caïro, houdt hij via Google Maps de vorderingen van de nieuwbouwprojecten nauwgezet bij. Hij wijst erop dat al in de jaren zeventig de woestijn werd gezien als ultieme mogelijkheid om Caïro te ontlasten. Maar de acht nieuwe voorsteden die sindsdien zijn gebouwd, hebben dat geen van alle bewerkstelligd. In 2017 hadden de nieuwe steden een gezamenlijke bevolking van 1,63 miljoen, op een totale bevolking van de agglomeratie Caïro van 21,2 miljoen. Het merendeel van de bevolkingsgroei kwam terecht in de oorspronkelijke stad en in de informele wijken die daar in een cirkel omheen liggen. Sims schat dat 60 tot 80 procent van de woningen in de nieuwe steden niet bewoond is, en dat de vraag wordt gedreven door speculatieve investeringen. Van de nieuwe hoofdstad verwacht Sims niet veel anders.

De weg terug van de toekomstige hoofdstad naar het oude Caïro leidt over nieuwe snelwegen die de dicht op elkaar staande, half afgebouwde roodbakstenen flats van de informele wijken doorkruisen. Het contrast met de glimmende wolkenkrabbers is enorm.

