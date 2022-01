Die diepe warme klank

Noem het nou geen gitaar. De snaren zweven hoog boven de hals, in de klankkast glimt een verchroomd soort wieldop. Dit is de Dobro. Een intiem instrument, zegt Jeroen Schmohl. Als hij speelt zit hij er overheen gebogen, ziet hij zijn eigen reflectie in de glimmende plaat. Zijn rechterhand rust op de brug. Zijn linker glijdt met een stuk roestvrijstaal over de snaren. Klagend en smekend als in plattelandsblues, soms snel en snerpend in de kroeg. Altijd weids als in een roadmovie.

Jeroen Schmohl, dobrospeler

Schmohl speelde al van jongs af aan gitaar. Best goed ook, hij overwoog het conservatorium maar deed de Zeevaartschool. Toen hij zesendertig was, wilde hij stoppen met roken en zocht een hobby – iets moeilijks. Hij was gefascineerd door het geluid van de slide guitar van Ry Cooder op de soundtrack van Paris, Texas van Wim Wenders. Hij kocht een instapmodel Dobro. Steeds als hij zin had in een sigaret boog hij zich over die snaren. Nu werkt hij in de haven, maar speelt in de weekeinden met singer/songwriters, hij maakte soundtracks en bracht een solo-album uit. Zodra het weer mag, speelt hij in Paradiso de album release-show van zijn bluesgrass- en americanaband Tennessee Studs.

„De Dobro komt vooral tot zijn recht in de leegte. Voor mij is het een vocaal instrument dat kleurt, zoals een viool.” Dat geluid heeft een geschiedenis. De Dobro is vernoemd naar de Tsjechische Dopyera Brothers. Zij bedachten honderd jaar geleden een resonatorgitaar die op kon tegen knetterende trompetten en pompende saxofoons. Een aluminium schaaltje in de klankkast, de cone, zorgt voor mechanische versterking door te resoneren met de snaren die je bespeelt met een stuk ijzer. Zoals bluesmuzikanten al jaren slide guitar speelden met een flessenhals of mes, maar dan op schoot. Door de technische oplossing ontstond een nieuw geluid, dat later terugkwam in bijvoorbeeld de Hawaïaanse lap steel en de pedal steel.

De Dobro hielp Schmohl van het roken af, want man, wat moet je lang oefenen. „Alleen al hoe je de bar neerzet. Je leert trouwens ook dat je altijd schoenen moet dragen. In het begin laat je geheid dat stuk staal een paar keer uit je handen vallen.” Hij kon nergens les krijgen in Nederland, er is ook geen winkel waar hij er een paar kon uitproberen. „Je moet het doen met plaatjes luisteren.”

In 2008 kwam hij in contact met Todd Clinesmith, een gespecialiseerde maker in Oregon. Alle details gingen via e-mail, hij heeft de man nooit gesproken of gezien, maar is hem dankbaar voor wat hij heeft gemaakt. „Deze Dobro heeft zo’n diepe klank, zoveel warmte, dat ga ik nooit meer ergens anders vinden.” Inmiddels heeft hij ook een andere, technisch betere. Die is er alleen voor de ruige kroegen en de internationale reizen waar hij de Clinesmith niet aan wil blootstellen.

De deukjes in het hout, de afgesleten hals; daar kan hij mee leven, dat hoort erbij. Maar van binnen is het mechaniek kwetsbaar. „Dobro’s worden niet beter door de jaren. De aluminium cone slijt. Als ik kritisch ben kan ik dat al een beetje horen, het belletje verdwijnt uit de sound. Maar ik durf hem niet te vervangen. Het is de ziel van het instrument.”