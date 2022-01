De gewiekste dakdekker die voorschotten blijft vragen maar zelden komt

Een knoeiende ondernemer of een strafbare oplichter? De officier van justitie produceert elf aangiftes tegen dakdekker Gert-Jan (51), die nogal gelijkluidend zijn. Hij belde aan bij veelal oudere echtparen, vertelde hun over de slechte staat van hun dak, vroeg om voorschotten, liet wat dakpannen of isolatieplaten bezorgen, zette soms een daklift of wat steigermateriaal neer, repareerde een kleinigheid, maar liet meestal niets meer van zich horen.

Halve straten wist hij tussen 2017 en 2019 zo aan zich te binden – er zijn een stuk of zes gedupeerden in de rechtszaal. Af en toe wordt spottend gelachen als de verdachte zichzelf gunstig afschildert. Gert-Jan is aanwezig via Skype, vanaf een groot scherm. De zitting dreigde aanvankelijk voor de vierde keer te worden afgelast – de verdachte bleef nu weg „wegens griep”. Maar de meervoudige strafkamer regelt prompt een andere rechtszaal met videoscherm. En of de advocaat zijn cliënt maar tot deelname vanuit diens ziekbed kan bewegen.

Zo zien we via een incidenteel haperende verbinding de verdachte thuis, met het hoofd op een kussen, zich gepassioneerd verdedigen. Ook de sanitaire stop na twee uur vraag en antwoord krijgt de rechtszaal live mee.

Was dit juridisch een ‘gewone’ wanprestatie, die de burger met een schadeclaim, bij de (civiele) kantonrechter moet oplossen? Of was dit strafrechtelijk bedrog, waarbij de dakdekker opzettelijk, in een ‘valse hoedanigheid’ door ‘listige kunstgrepen’ of een ‘samenweefsel van verdichtsels’ zijn klanten geld afhandig maakte?

De advocaat van Gert-Jan weet zeker dat het Openbaar Ministerie hier als incasso wordt gebruikt door ontevreden klanten. Zijn cliënt heeft zich nooit anders voorgedaan dan als dakdekker, nooit geld gevraagd voor iets anders dan dakdekken. Zijn kosten waren niet buitensporig. Misschien was hij slordig en vaak te laat. Maar „zo werkt de bouw nu eenmaal”. Voor het overige zat het weer vaak tegen. En er waren communicatieproblemen en materiaalkwesties. De planning ging vaak mis. Maar strafrechtelijk ‘bedrog’?

Gert-Jan legt de oorzaak van de problemen voluit bij zijn klanten die hem „saboteerden”, zodra ze op zijn verleden waren gestuit met dank aan Google. Hij blijkt vaak te figureren in regionale rechtbankverslagen. Hij werd al tweemaal veroordeeld: hoge voorschotten, kwetsbare klanten aan het lijntje houden. Bij één oudere klant wist hij het werk over tien jaar uit te smeren en tegelijk ongeveer twee ton aan privéleningen op te nemen.

Behalve de 24 maanden cel eist de officier 10 maanden ‘voorwaardelijk’ van een vorige straf, waarvan de proeftijd nog liep. Plus een beroepsverbod van vijf jaar en een verbod om een bv te mogen besturen. Hij meent dat Gert-Jan zich alleen maar voordeed als bonafide ondernemer, nooit van plan was meer te doen dan wat materiaal leveren, en opzettelijk misbruik maakte van zijn klanten. Wat het OM helpt om bedrog te bewijzen is dat Gert-Jan bij sommige klanten de achternaam van zijn vrouw gebruikte. Ook liet hij niet-bestaande mobiele nummers achter.

Gert-Jan ontkent glashard. Ook als de rechter een kwitantie voor een voorschot toont dat hij met de naam van zijn vrouw ondertekende.

Planmatig, dwingend, gewiekst en brutaal – zo was zijn gedrag, zegt de officier. Zoiets „straalt negatief af op de hele bouw”. Die hem „zo lang als mogelijk” in de cel wil.

Gert-Jan legt de oorzaak bij „ruziënde klanten” die hem probeerden te chanteren met de maanden die hij eerder moest uitzitten.

De rechtbank vindt een maand later dat van de elf zaken zeven zijn bewezen en veroordeelt hem tot 23 maanden cel. Een maand ‘korting’ omdat de zaak te lang heeft geduurd. Daarnaast moet hij de tien maanden van de eerdere veroordeling uitzitten. En hij wordt vijf jaar uit het beroep van dakdekker gezet. In de zeven zaken wijst de rechtbank schadevergoedingen van ruim 45.000 euro toe. Gert-Jan heeft op bedrieglijke wijze misbruik gemaakt van de maatschappelijke verwachting dat een dakdekker over bepaalde expertise beschikt waar in goed vertrouwen op kan worden afgegaan. De rechtbank vindt Gert-Jan iemand die van meet af aan niet van plan is geweest aan de slag te gaan en daarover bewust loog.

Procesdeelnemers: Rechtbank: mr. C.A.M. van Straalen, mrs. G. Perrick en L.M.M. Heppe Advocaat: C.J.B. Rijser Officier van Justitie: J.R.F. Esbir Wildeman