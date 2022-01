Dak Zuid-Afrikaans parlementsgebouw ingestort na brand

Het dak van het Zuid-Afrikaanse parlementsgebouw in Kaapstad is ingestort na een brand die zondagochtend in het gebouw uitbrak. Ook de bovenste verdieping, waar het Lagerhuis bijeen kwam, heeft schade opgelopen. Dat schrijven internationale persbureaus. De Zuid-Afrikaanse brandweer heeft de brand na urenlang blussen nog maar gedeeltelijk onder controle. Er zijn geen gewonden of doden gemeld.

De oorzaak van de brand, die vooral op de derde verdieping van een van de zijdelen van het parlementsgebouw woedt, is onduidelijk. De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa heeft volgens persbureau Reuters tegen verslaggevers gezegd dat er een aanhouding is geweest en dat de persoon in kwestie wordt ondervraagd. De president en een wethouder uit Kaapstad hebben ook gezegd dat de sprinklerinstallatie en het brandalarm waarschijnlijk niet naar behoren werkten.

Het is de tweede keer in een jaar dat in het Zuid-Afrikaanse parlementsgebouw brand is ontstaan. In maart vatte een deel van een verdieping van het oudste gedeelte van het gebouw vlam. De schade bleef beperkt door snelle reactie van de brandweer. De brand van zondagochtend woedt in een later gebouwd gedeelte.