Coronavirus of niet, bij het WK darts in Londen zit de zaal tot het einde bomvol

Als op maandagmiddag 27 december bekend wordt dat darter Vincent van der Voort positief is getest op het coronavirus, zijn veel Nederlandse dartfans meteen al bezig met een etmaal later. Dan staat het duel in de derde ronde van Michael van Gerwen op het WK darts in Londen op het programma. Iedereen die de sport volgt weet dat Van Gerwen en Van der Voort, die zich vanwege zijn besmetting die maandag moet terugtrekken uit het toernooi, veel met elkaar optrekken. Ook in Londen, waar de darters zich op hun hotelkamers hebben gevestigd, zijn de twee schier onafscheidelijk.

Een positieve test van Van Gerwen lijkt onvermijdelijk. Toch blijft een bericht over de 32-jarige darter uit het Noord-Brabantse Vlijmen, drievoudig wereldkampioen en de huidige nummer drie van de wereld, op dinsdag lang uit. Ook op de redactie van RTL 7, dat het WK dit jaar voor het laatst uitzendt, verwacht men eigenlijk geen slecht nieuws meer.

Ontgoocheling

Maar dan, rond etenstijd, wordt bekend dat ook Van Gerwen zich moet terugtrekken. Weg is de kans op zijn vierde wereldtitel, weg is het uitzicht op de 500.000 pond (omgerekend zo’n 588.000 euro) die klaar ligt voor de winnaar.

Kort nadat het nieuws bekend is geworden, meldt Van Gerwen zich telefonisch al in de uitzending van RTL. Ontgoocheling in de studio, de grootste domper uit zijn carrière, noemt Van Gerwen het. Twee keer had hij getest op dinsdag, twee zelftesten. Een ervan was negatief, de ander „licht” positief. En dus volgde een officiële PCR-test bij de internationale dartsbond PDC, de organisator van het WK. De uitslag daarvan werd dinsdag door onder meer De Telegraaf in een nieuwsbericht gepusht.

Ook de Nederlandse oud-kampioen Raymond van Barneveld, die na een jaar afwezigheid terugkeerde op het WK, test kort na zijn uitschakeling tegen Rob Cross in de tweede ronde positief op corona. Evenals zijn landgenoot Danny Noppert, die een ronde later het WK moet verlaten.

Een dag later blijkt ook de nummer veertien van de wereld, de Engelsman Dave Chisnall, positief. „Het toernooi moet worden uitgesteld”, deelde nummer een van de wereld Gerwyn Price op zijn Instagram-account (ruim 160.000 volgers). Titelverdediger Price uit Wales wil alleen de beste zijn als hij ook van de beste darters kan winnen. Hij noemde het toernooi „gedevalueerd”. In de kwartfinale wordt Price vervolgens uitgeschakeld door de Engelsman Michael Smith.

De PDC laat ondertussen weinig los over de problemen rond het coronavirus. Twee zinnen worden op de eigen website gewijd aan een positief geteste speler. Op vragen over een eventueel uitstel van het toernooi wordt niet ingegaan. Verkochte kaartjes, zendtijd en de beschikbaarheid van de speellocatie: verplaatsing lijkt onhaalbaar.

Drieduizend fans

De organisatie zegt in alles de richtlijnen van de Britse overheid te volgen. De drieduizend fans die bij het Alexandra Palace naar binnen willen, moeten in het bezit zijn van een NHS Covid Pass, de Britse versie van de coronapas. Mondkapjes zijn verplicht als iemand zich beweegt in de zaal. Wordt er gegeten of gedronken, dan mag het masker af. Het lijkt een te lichte voorzorgsmaatregel in een zaal waar het bier rijkelijk vloeit.

Gevolg: een volle hal sinds 15 december tijdens iedere middag- en avondsessie. Feestvierende dartsfans, volwassen mannen gehuld in ananaspakken of in nonkostuum – in niets wijkt dit WK af van de voorgaande jaren. Met uitzondering van de vorige editie, toen de organisatie wel besloot om na de openingsdag geen publiek meer toe te laten in Ally Pally. Op dat moment golden in het Verenigd Koninkrijk zwaardere maatregelen.

In Alexandra Palace in Londen is het elke dag feest tijdens het WK darts. Foto Steven Paston/PA Wire.

Terwijl in Nederland toeschouwers al weken niet meer welkom zijn in stadions en sporthallen, zijn de sportlocaties in Groot-Brittannië wel toegankelijk voor publiek. Een politieke keuze, Britten moeten leren leven met het virus, zei de Britse premier Boris Johnson eerder al. Tijdens Kerst werden de maatregelen versoepeld, de afgelopen dagen steeg het aantal nieuwe besmettingen naar meer dan 160.000 per etmaal.

Het systeem voor de 96 darters die op 15 december aan het WK begonnen, lijkt verre van waterdicht. Zij moeten op hun speeldag een negatieve zelftest kunnen overleggen aan de organisatie, dus geen officiële PCR-test. Pas als de uitslag positief is, wordt een tweede coronatest gedaan. „Het is heel makkelijk om vals te spelen”, zei Van der Voort tegen De Telegraaf over deze regels.

Maar valsspelen zou bij Van Gerwen nooit zijn opgekomen, liet hij al doorschemeren in interviews bij RTL na zijn uitschakeling. Hij had er in zijn ogen alles aan gedaan om gezond te blijven. Van der Voort en hij waren bijna nergens geweest. Was de ontbijtzaal te vol, dan werd op de kamer ontbeten. In de maanden en weken voor het WK had Van Gerwen feestjes gemist, verjaardagen overgeslagen. „Ik moest geen corona krijgen, en dan loop ik het hier op”, verzuchtte hij.

Kerstavond

Een aantal dagen eerder, op Kerstavond, was een foto uit Londen rondgegaan op sociale media. Daarop zat Van Gerwen aan een bar, met Van der Voort en Dirk van Duijvenbode, die op dat moment ook nog meedeed aan het WK. Een dag later volgde een etentje met Van Gerwen, Van der Voort en hun manager. Omroep Brabant deelde een foto van het gezelschap op de website. Van Gerwen zelf twitterde een foto van zijn gourmetplaat in de vensterbank van zijn hotelkamer, waar champignons en lapjes rundvlees klaar lagen. „We waren allemaal negatief getest”, zou Van Gerwen er later over zeggen.

Eenzame feestdagen, het is waar darters vaker over klagen. Het wereldkampioenschap, financieel verreweg het belangrijkste toernooi van het jaar, wordt steevast in de laatste weken van het jaar gehouden. De lange avonden alleen in Londen, weg van familie, ook pre-corona was dat al onderwerp van gesprek. Zelfs een volle zaal kan dat gemis niet wegnemen.