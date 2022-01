Lichte stijging coronapatiënten in ziekenhuizen

Stoet coronademonstranten na FVD-bijeenkomst weer terug richting Museumplein

In het Westerpark in Amsterdam hebben coronademonstranten de aftrap van de campagne van Forum voor Democratie voor de gemeenteraadsverkiezingen bijgewoond. De stoet lijkt nu weer terug op weg naar het Museumplein waar eerder op de dag een noodbevel voor was afgegeven, omdat er een demonstratieverbod geldt.

Een politiewoordvoerder meldt aan Het Parool dat er sinds het begin van de demonstratie „enkele mensen zijn aangehouden”, maar later op de dag pas met met meer informatie over aanhoudingen te kunnen komen.

FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren was een van de sprekers tijdens de bijeenkomst in het Westerpark. „Degenen die ons dit hebben aangedaan gaan we vervolgen en opsluiten”, zei hij over de coronamaatregelen. „Onze vrijheid is afgepakt, we moeten met gezichtluiers lopen. We worden vee.” Ook andere politici van Forum voor Democratie en oprichter Willem Engel van de actiegroep Viruswaarheid riepen op de lockdown onmiddellijk te beëindigen.