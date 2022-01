Charl Landvreugd, Stedelijk Museum Amsterdam: ‘We gaan het verleden niet cancellen’

Het Stedelijk Museum in Amsterdam kreeg het afgelopen jaar behoorlijk wat kritiek te verduren. Het museum zou in haar presentatie van werken en ideeën een activistische toon aanslaan, te vaak handelen vanuit doorgeslagen ‘woke-denken’ en, zo schreef Het Parool, met de expositie over kolonialisme en de Duitse expressionisten Kirchner en Nolde „het begin van het einde van het kunstmuseum” hebben ingezet.

„Het Stedelijk Museum krijgt momenteel veel over zich heen”, bevestigt Charl Landvreugd, die ruim een jaar geleden werd aangesteld als hoofd Onderzoek & Curatorial Practice van het Stedelijk. „Dat hoort erbij als je vragen stelt. Vanuit mijn onderzoeksgroep kijken we naar welke vragen je bij de collectie kan stellen, hoe je kan reageren op wat er in de maatschappij gebeurt en welke presentatiemogelijkheden er zijn.”

Welke vragen kun je stellen?

„Toen ik begon had Rein Wolfs, de directeur, net gezegd dat minstens vijftig procent van het aankoopbudget besteed zou worden aan kunstenaars van kleur en kunstenaars met een niet-westerse achtergrond. Dat brengt meteen een issue met zich mee: welke kunst is dat dan? Kunstenaars identificeren zich misschien met een andere plek dan waar ze geboren zijn. Maar ook: hoe sta je in de discussie over gender-identificatie en wat doe je met een collectief? Allemaal lastige vragen om beleid op te maken.”

Hoe ver zijn jullie?

„Best ver, denk ik. Vanuit mijn onderzoek heb ik voorgesteld om de vaste collectie historisch te bekijken: van het begin van de collectie in 1895 tot de hernieuwde opening in 2012: een verlengde twintigste eeuw. Als je dat doet, kun je de collectie ook bijna etnografisch benaderen.”

Wat levert dat op?

„Je hoeft dan niet koortsachtig te proberen die historische collectie in overeenstemming te brengen met onze huidige manier van denken. Op het moment dat je zegt: dit is een productie van een bepaalde cultuur in een bepaalde tijd, accepteer je dat die heel wit en mannelijk is. Als je dat als afgeronde collectie ziet, kan je naar de 21ste-eeuwse collectie gaan kijken en bedenken hoe die eruit moet zien. Wat ik per se niet wil, is het ene poppetje vervangen door het andere. We gaan nu niet ineens witte mannen vervangen door zwarte vrouwen, want dan heb je eigenlijk niks veranderd. Dan is het systeem nog precies hetzelfde, terwijl het gaat om de vraag hoe we een systeem van gelijkheid en gelijkwaardigheid kunnen bouwen.”

Is het kunstwerk dan nog leidend?

„Dan ga je er vanuit dat culturele waardering van een werk voor zich spreekt zonder context. Dat is een mooie gedachte, maar beeldende kunst is geen muziek, hè. Muziek heeft een auditieve kwaliteit, die miljoenen mensen fysiek in vervoering kan brengen. Beeldende kunst gaat uit van een ander mechanisme, waarbij kennis van de context vaak bijdraagt aan de waardering.”

Je kan een keuze maken voor het plezier in het kijken. Het Van Abbemuseum legt daar nu het accent op met de vaste collectie-opstelling.

„Het is zaak om de balans te vinden tussen doorslaan en niet genoeg doen. Ik denk dat het belangrijk is dat we een positie innemen en ons er ook van bewust zijn dat een museum niet neutraal en onfeilbaar is.”

Is het Stedelijk Museum bij de tentoonstelling ‘Kirchner en Nolde’ doorgeslagen door de werken te plaatsen in een koloniale context?

„Nee, dat was een onderzoekstentoonstelling waarin het werk werd gepresenteerd op een manier die we eerder niet zagen. Het probleem is dat er vraagtekens geplaatst werden bij de vermeende culturele superioriteit van Kirchner en Nolde. Dat vinden mensen niet leuk. Zolang je het idee dat mensen van zichzelf hebben intact houdt, kan je alles doen, maar zodra je vraagtekens zet bij wat mensen denken dat ze zijn, wordt het lastig. Er werd zo heftig gereageerd omdat je gedwongen werd je af te vragen wat er overblijft als je de niet-Europese objecten uit het werk van Kirchner en Nolde haalt. Ik vind hun werk fantastisch mooi, en ik was ontroerd om het object waar ze hun werk op baseerden naast het schilderij te zien staan.”

Charl Landvreugd. Foto René Bosch

Is er in de beeldende kunst sprake van een cancelcultuur?

„Beeldende kunst loopt achter op populaire cultuur. In de muziek kunnen al meer dan tien jaar dingen gezegd worden of posities worden ingenomen [bijvoorbeeld waar het gaat om racisme of toe-eigening, red.] die we in de beeldende kunst nog niet durven te zeggen of in te nemen. Er is geen sprake van cancelcultuur, maar van een cultuur van consequenties: er worden vragen gesteld bij wat je doet. Ons uitgangspunt is: we contextualiseren en we kijken, maar de integriteit van het werk proberen we intact te houden, die integriteit is essentieel. Als museum gaan we het verleden niet cancellen.”

Als je Kirchner bij die tentoonstelling in de hoek van kindermisbruik plaatst, lijkt dat niet echt integer.

„De integriteit van de werken wordt daar beslist niet onderuitgehaald. Er werd een vraag gesteld over hoe men nu naar het gebruik van kindmodellen zou kijken. Wij hebben een gigantische collectie met heel veel werken die je nu als ongemakkelijk ervaart, maar het is dus niet de bedoeling dat je dat werk niet meer laat zien. Die werken zijn ons erfgoed, onderdeel van wie we zijn. We laten alles zien zonder dat we de kunstenaar gaan uitmaken voor racist of wat dan ook.

„Elk museum heeft een andere functie. Het Rijksmuseum vertelt wie we zijn. Je kan er ook voor kiezen om te zeggen: wij zijn een museum dat jullie laat zien wie we waren. Dan laat je die twintigste-eeuwse mannelijkheid intact. Dan heb je straks een mooi archaïsch instituut vanuit het idee: zo deden ze vroeger. Het Stedelijk Museum wil laten zien wie we kunnen worden, nu en over honderd jaar.”