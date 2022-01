Oud-springruiter Lansink past als bondscoach beter bij deze tijd

Nadat paardensportbond KNHS half november bekend had gemaakt dat het contract van Rob Ehrens, bondscoach van de springruiters, niet wordt verlengd, brak er een rel uit. ‘Ik ben gewoon afgeserveerd, het doet mij echt pijn’, vertelde hij in De Telegraaf. Tegen de Volkskrant zei hij dat hij na zestien jaar trouwe dienst ‘respectloos aan de kant’ was gezet. Niet eerder hadden hem signalen bereikt, zei hij, dat ruiters of de bond ontevreden waren over zijn werk.

Anderhalve maand later zijn de gemoederen gesust, al heeft de gang van zaken Ehrens dieper geraakt dan hij voor mogelijk had gehouden. Maar het leven gaat verder, zegt hij. Hij heeft een eigen stal met zijn zoon en blijft trainingen en clinics geven. Zijn opvolger Jos Lansink, die eind jaren zeventig stage bij hem liep en die hij „correct, technisch sterk en recht door zee” noemt, wenst hij alle succes van de wereld toe.

Het is te simpel om het onverwachte vertrek van Ehrens en de komst van de nieuwe bondscoach Jos Lansink af te doen als een rel. De wisseling staat symbool voor diepgaande veranderingen in de paardensport. Succes voor de Nederlandse springruiters is minder vanzelfsprekend dan in het verleden. Lansink gaat, zeggen betrokkenen, beter met die veranderingen om dan Ehrens.

Voor Ehrens was zijn vertrek een persoonlijk drama, erkent ook de paardensportbond, maar het zou beter zijn voor de sport. Iris Boelhouwer, technisch directeur van de KNHS, weerspreekt dat de bondscoach nooit eerder met kritische geluiden geconfronteerd is. Haar voorganger Maarten van der Heijden zou meerdere keren met hem hebben besproken dat er zaken moesten veranderen. Een bewering die Ehrens nog altijd boos maakt.

Ruiters bevestigen de lezing van de bondscoach. Die werd in het ongewisse gelaten, zeggen zij. Maikel van der Vleuten heeft vaker meegemaakt dat collega’s zich tegenover hém beklaagden over Ehrens, maar die kritiek bereikte nooit de persoon die het betrof. „Ik wilde me er niet mee bemoeien”, zegt hij. „Ik vond dat ze oud genoeg waren om zich rechtstreeks tot hem te wenden.”

Waar de KNHS vooral, maar niet alleen, de magere prestaties van de afgelopen jaren aanvoert voor de coachwissel – de Nederlandse springploeg won bij de afgelopen twee Zomerspelen en de Wereldruiterspelen geen medailles – blijkt uit een rondgang onder ruiters dat er meer aan de hand is. „We vonden dat Rob wel wat meer aanwezig mocht zijn bij wedstrijden”, zegt Frank Schuttert. „Er is de afgelopen jaren veel veranderd in de springsport. Voorheen draaide het voornamelijk om landenwedstrijden en het NK, tegenwoordig worden wekelijks wedstrijden gereden in de Global Champions Tour en het Rolex-concours. Dáár houdt een bondscoach de vinger aan de pols. Hoe beweegt een paard zich een dag na zware inspanning? Hoe bereidt een combinatie zich voor op de warming-up? Welke combinaties zijn in opkomst?”

Het is geen geheim dat Ehrens geen groot fan is van de Global Champions Tour. Hij volgde wedstrijden vooral via de livestream – een omissie volgens sommige ruiters, want daar zie je bijvoorbeeld niet wat er op het losterrein gebeurt. Van der Vleuten: „Via de livestream zie je hoeveel punten een combinatie krijgt, maar mis je alle dingen eromheen. Het gevolg is dat je op kampioenschappen niet altijd over de juiste informatie beschikt. Ik snap dat sommige mensen dat niet meer van deze tijd vinden.”

Hulp indien nodig

Als je over een groot en kwalitatief goed paardenbestand beschikt, met ervaren ruiters, is er weinig aan de hand. Dan kun je als bondscoach voortbouwen op eerder succes, geloof je ruiters op hun woord („mijn paard is dik in orde”) en doe je minder snel een beroep op nieuw talent. Een luxe situatie.

Springruiters bereiden zich individueel voor op landentoernooien, op de manier waarop ze dat al jaren doen, vaak met een eigen coach. De bondscoach moet op het moment suprême voor een goede teamspirit en een doordachte tactiek zorgen. Ehrens kon het zich permitteren om tegen zijn beste ruiters te zeggen: ‘Bel me als je hulp nodig hebt. Je doet het al het hele jaar goed, ik wil me er niet te veel mee bemoeien.’

Maar de laatste jaren droogde het paardenbestand steeds verder op. Beloftevolle paarden worden aan het buitenland verkocht. Om voor een goede doorstroom te zorgen – ‘doorselecteren’ zoals ze dat in het voetbal noemen – moest de bondscoach jonge paarden en jong ruitertalent beter dan ooit in de gaten houden. Hij moest ze als het ware volwassen zien worden bij al die concoursen. En dat was nou juist een plek waar Ehrens (in tegenstelling tot Lansink) weinig zijn gezicht laat zien. „De sport is fundamenteel veranderd”, zegt Boelhouwer. „De Global Champions Tour heeft de markt flink opgeschud.”

Diverse ruiters vertellen dat zij er bij de KNHS op hebben aangedrongen een assistent naast Ehrens te benoemen, die een deel van zijn takenpakket kon overnemen. „Want Rob heeft prachtige successen behaald, is een fijne persoonlijkheid en gaat goed met media en paardeneigenaren om”, zegt Schuttert. „Hij is een boegbeeld voor de sport. Maar het was fijn geweest als iemand die graag op concoursen komt, hem nu en dan een seintje had gegeven: hou dit of dat eens in de gaten. Liefst iemand in een coachende rol.”

Die assistent is er nooit gekomen, al had Ehrens er naar eigen zeggen voor opengestaan als het idee door de KNHS was geopperd. Volgens de bond is dat wel degelijk gebeurd – ook daar zitten de partijen niet op één lijn. Zeker is dat de nieuwe bondscoach wél ontlast gaat worden. De KNHS wil het takenpakket van teammanager Ad Wagemakers uitbreiden. De bedoeling is dat hij vaker wedstrijden gaat bezoeken, maar over de precieze invulling wordt nog gesproken.

Oud-bondcoach Rob Ehrens (links) overlegt met Maikel van der Vleuten bij de FEI Jumping Nations Cup Final in 2019. Foto Pierre Costabadie/Icon Sport

Het is geen overbodige luxe, want met de groei van het aantal lucratieve en kwalitatief hoogstaande toernooien – ruim honderd in 2022, waar vaak enkele tonnen aan prijzengeld te verdienen zijn – zijn de sportieve en commerciële belangen steeds meer door elkaar gaan lopen bij de springruiters. Het is verleidelijk, geven zij toe, om als zelfstandig ondernemer zoveel mogelijk van dat soort concoursen te rijden. Veel geld verdienen en in topvorm strijden voor ’s lands eer staan elkaar soms in de weg. Een bondscoach moet ook dat soort ontwikkelingen scherp in de gaten houden, zegt technisch directeur Boelhouwer. „De functie vergt andere competenties dan vroeger.”

Man van weinig woorden

Ehrens’ tekortkomingen zijn waarschijnlijk niet onopgemerkt gebleven bij Boelhouwer toen zij in coronatijd in diens kielzog de wedstrijden volgde in Valkenswaard, Den Bosch, La Baule, Aken, Rotterdam, Barcelona, Riesenbeck en Tokio. Aanwezigen viel op hoe nauwlettend zij diens gedrag observeerde, om naderhand haar conclusies te trekken. „Het was háár analyse”, zegt Willem Greve. „Ik heb tussen neus en lippen door wel eens met haar gesproken, maar ze heeft me nooit op de man af gevraagd: moet-ie eruit of niet?”

In jaarlijkse evaluaties met de KNHS benoemden ruiters wel Ehrens’ sterke en minder sterke punten, maar die laatste werden naar diens zeggen dus niet met hem besproken. Dat ruiters nooit op hem zijn afgestapt noemt hij „een gemiste kans”. De verhoudingen waren er volgens hem wel naar. „Ik heb hun vaker gevraagd wat ik beter kon doen.”

Toen het KNHS-bestuur in december een informatiebijeenkomst voor ruiters belegde over het vertrek van Ehrens, was zijn opvolger nog niet gevonden. De ruiters werden voor een voldongen feit gesteld en niet iedereen was daar even blij mee. Maar de meesten spreken van „een open gesprek”. Ze konden hun wensen kenbaar maken en suggesties doen voor namen van opvolgers. Die van Lansink, zeggen verschillende aanwezigen, prijkte bovenaan de korte lijst.

Waar positivist Ehrens de sfeer goed bewaakte als bondscoach, en ruiters veel ruimte gaf, is de verwachting dat Lansink hen meer zal bijsturen op concoursen en waar nodig zal teleurstellen en confronteren. De zevenvoudig deelnemer aan de Olympische Spelen kent de fijne kneepjes van het vak. „Je weet wat je aan hem hebt”, zegt Frank Schuttert, die ruim acht jaar met hem samenwerkte en vele successen met diens paarden behaalde. „Het is een man van weinig woorden, maar áls hij wat zegt komt het aan.”