Arjen Littooij komt met de auto van een brand in de Stephanusschool, een katholieke basisschool in de Rotterdamse wijk Hillegersberg-Schiebroek. De brand is aangestoken, vertelt Littooij, algemeen directeur veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond: „Het is een ramp voor de wijk. Waar ga je straks naartoe met alle kinderen?”

De verslaggever rijdt deze nieuwjaarsnacht met Littooij mee door Rotterdam. Vanaf de achterbank lijkt de de stad rustig. Een harde knal hier en daar, maar verder had het een doordeweekse avond kunnen zijn geweest. Littooij noemt het zelf liever „druk, maar goed beheersbaar”. Er gebeurt namelijk veel; containers, scooters en auto’s worden in brand gestoken. Wel zijn de gebeurtenissen over het algemeen minder gevaarlijk dan in de jaren zonder vuurwerkverbod.

Gepantserde brandweerauto

Rotterdam was voorbereid op het ergste, zo is afgelopen weken veelvuldig in het nieuws gekomen. In de zomer is de veiligheidsregio al begonnen met de voorbereidingen op wat voor hulpverleners de drukste nacht van het jaar is. Zo is een brandweerwagen bepantserd. Allemaal met het idee „hope for the best, prepare for the worst”, zoals Littooij dat formuleert.

Bij de Stefanusschool heeft de brandweer gewerkt met een niet-gepantserde wagen. Bij het blussen zijn de brandweerlieden door een groep jongeren bekogeld met vuurwerk. Totdat de Mobiele Eenheid ingreep. „Wat mij verbaast is dat zo’n incident met oud en nieuw kennelijk normaal wordt gevonden, terwijl het de rest van het jaar niet wordt getolereerd”, zegt Littooij: „Alle normen verdwijnen dan als sneeuw voor de zon.”

Het valt Littooij op dat het vuurwerk steeds zwaarder wordt. „Vuurwerk klinkt onschuldig, maar wat nu wordt gebruikt zijn echte wapens. Eigenlijk granaten.” Die waren ook vóór het tijdelijke vuurwerkverbod al verboden. Door het vuurwerkverbod is het aantal kleinere vuurwerkincidenten afgenomen en kan de politie zich nu meer concentreren op het tegengaan van het „zwaardere geschut”.

Vuurwerkverbod

De volgende stap is volgens Littooij een definitief verbod op het afsteken van vuurwerk door individuele burgers. Want ook legaal vuurwerk wordt in zijn ogen steeds gevaarlijker. Bij de jaarwisseling zouden professionele vuurwerkshows gegeven kunnen worden. Om nodeloze onrust te voorkomen moet de maatschappelijke discussie daarover wel tijdig worden gevoerd: „Niet pas halverwege december.”

Nu al lopen de spanningen rond hulpverleners en ordehandhavers geregeld hoog op. „Slechts een keer per jaar hebben we het over geweld tegen hulpverleners, dat is met de jaarwisseling”. signaleert Littooij. Terwijl de „verharding in de samenleving” het hele jaar speelt.

Dat was te zien bij de avondklokrellen begin 2021 en bij de antilockdownrellen eind november. De brandweer in Rotterdam moest vluchten en een brandweerwagen achterlaten. Agenten zagen zich genoodzaakt te schieten op relschoppers. „Tijdens deze rellen is een rode lijn overschreden”, zegt Littooij.

Sociale media, zoals Twitter, blazen het vuur aan. Berichten over incidenten zorgen ervoor dat er meer mensen op rellen afgaan. En vergroten de angst aan het thuisfront van hulpverleners.

Kinderchampagne

Een uur na de jaarwisseling staan twee politiebusjes naast de Erasmusbrug. De politieagenten pauzeren, heffen opgewekt een glas kinderchampagne en wensen elkaar een gelukkig nieuwjaar toe. Vooralsnog lijkt het rustig, vertelt een politieagente. Met naam en toenaam wil ze niet in de krant. „In deze tijd worden we ook privé lastiggevallen als we in het nieuws komen. Zowel wij als de ME.”

Het is niet alleen het vuurwerkverbod dat heeft gezorgd voor de kaalslag op de straten van Rotterdam. Er is niks te doen, de horeca is gesloten, er wordt minder gedronken op straat. Littooij: „Dat er minder incidenten zijn komt ook door een optelsom van de coronamaatregelen en het vuurwerkverbod. Natuurlijk moeten we weer kunnen bruisen en feesten, dan gaan er ook mensen over de scheef. Dat hoort bij het normale leven. Maar alcohol en vuurwerk is geen goede combinatie.”