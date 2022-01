Kapotte flessen, smeulend karton en heel veel vieze mondkapjes

Ernst Molenaars laat de mouw van zijn jas zien, er zitten gaten in van vuurwerk dat een paar jaar geleden nog lag te smeulen op Nieuwjaarsdag. „Ik zette de blazer erop zodat de bezemwagen er makkelijk overheen kon, maar daardoor wakkerde ik het vuurtje in die berg van afgestoken vuurwerkafval juist aan. Gelukkig trok Jimmie, mijn collega, me net opzij, anders was het erger geweest dan alleen een paar gaten in mijn jas.” Hoewel hij inmiddels een nieuwe jas heeft, doet hij elk jaar op Nieuwjaarsdag deze weer aan: je weet immers nooit wat er nog smeult.

Molenaars en zijn collega’s verzamelen zich op Nieuwjaarsdag ’s ochtends vroeg op de Grote Markt van Haarlem met bezemwagens en wagens voor los afval. Ze beginnen vandaag een kwartiertje later dan op een gewone Nieuwjaarsdag, want door het vuurwerkverbod zal er minder afval zijn, verwachten ze. Wel hebben ze voor de zekerheid allemaal een extra brandblusser in de wagen. Anders dan vorig jaar, toen het vuurwerkverbod veel beter werd nageleefd, denken ze die dit jaar wel nodig te hebben. „Maar het is geen vergelijk met andere jaren,” verzekert voorman Ben El Majjouti me.

Al twintig jaar maakt El Majjouti de stad schoon, en wanneer hij enkele rondjes heeft gemaakt met de bezemwagen wordt hij tegengehouden door twee jonge meisjes: „Mogen we even mee in de bezemwagen alsjeblieft? Gewoon even een paar rondjes?” El Majjouti lacht, nee, dat gaat vandaag niet. De mensen kennen hem inmiddels in de binnenstad en er wordt vaak naar hem gezwaaid, vertelt hij.

Behendig manoeuvreert El Majjouti zijn wagen, en veegt vooral veel gebroken glaswerk en halfvolle bierflesjes op. Het kost tijd om dat te kunnen, naast je gewone rijbewijs heb je extra lessen nodig. „Mijn collega dacht laatst ergens onderdoor te kunnen rijden: was dus niet zo. We zijn er gelukkig voor verzekerd, maar als je vaak autospiegels eraf rijdt, komt toch de vraag: waar ben jij nou mee bezig?”

Ooggetuigen

El Majjouti is doordat hij al twintig jaar bijna dagelijks de binnenstad schoonmaakt een ooggetuige van de veranderingen in het centrum geworden. „Er is wat meer groen, dat is gezellig natuurlijk, en er zijn minder auto’s en dat zorgt ervoor dat de straten wel makkelijker zijn schoon te houden. Het opvallendst is hoeveel meer horeca er is gekomen. Winkels verdwijnen en horeca komt ervoor in de plaats”, stelt El Majjouti vast.

Zijn collega André Hoed valt hem bij: „De leegstand van winkels is enorm toegenomen. Door de coronacrisis en de lockdowns valt dat nog meer op, maar het verdwijnen van winkels is al langer aan de gang. En al dat karton, dat is echt hét beeld van corona en dan vooral van de lockdowns.” El Majjouti vertelt dat zijn vier kinderen alleen nog maar online shoppen. Beiden missen de gezelligheid in de stad, en „ook op zijn werk: de kantine is dicht, personeelsuitjes kunnen niet. Het is je spullen halen en aan de slag.”

Foto Jennifer Knuchel De binnenstad van Haarlem is op nieuwjaarsdag minder vuil dan in voorgaande jaren.

Foto Jennifer Knuchel

De stad mist sfeer en door corona is de hoeveelheid afval toegenomen. Het zijn de sporen van de coronacrisis in de vorm van straatafval. De mensen zijn smeriger geworden, omdat er meer buiten op straat wordt gegeten nu de restaurants zijn gesloten en de hoeveelheid mondkapjes op de grond is enorm. „Dat is toch wel extreem smerig”, zegt El Majjouti met een grijns. Zijn collega Thamar de Jong beaamt het. „Er is niet alleen meer afval. Mensen zijn ook ongeduldiger. Ze reageren nu kwaaier als je bezig bent, terwijl ik dan denk: ik ben hier jouw rotzooi aan het opruimen.” Het zijn vooral jongeren, vermoedt haar teamleider Spencer Bierman: „Veel afval ligt langs fietspaden waar het vol ligt met mondkapjes en blikjes Red Bull.”

Winkelwagentje

Omdat de binnenstad inderdaad meevalt, gaan ze helpen in een wijk iets buiten het centrum. Het is extra werk dat er vandaag bijkomt, omdat het er juist daar vannacht nogal heftig aan toe ging. „Eigenlijk worden de bewoners beloond voor hun aso-gedrag. Ze hebben zoveel kapotgemaakt dat er de volgende ochtend meteen wordt opgeruimd, terwijl dat in andere wijken later is. Laat ze maar twee dagen naar hun eigen rotzooi kijken, kunnen ze zien wat ze hebben gedaan”, vindt Bierman, maar desondanks gaan ze toch aan de slag.

Er was politiebegeleiding aangeboden om de restanten vuurwerk weg te scheppen en de uitgebrande winkelwagentjes weg te halen, maar dat hoeft niet. „Dan maak je de zaken alleen maar groter”, vindt De Jong. Terwijl er nog van alles smeult komen de brandblussers in de bezemwagens goed van pas: terwijl ze worden leeggespoten op het vuurwerkafval, worden halfverkoolde winkelwagens afgevoerd. Oudejaarsavond in een notendop: het straatafval is de barometer van het humeur in de stad.