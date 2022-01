Wie de cultuursector sluit, draait de kraan van de verbeeldingskracht dicht

Op de laatste ochtend voor de lockdown spurtte ik naar de bioscoop om mijn biosbooster te halen, en zag daar een prachtige film: The Lost Daughter. Tijdens een werkvakantie op een Grieks eiland vindt Leda (voortreffelijk gespeeld door Olivia Coleman) een weggelopen meisje terug. De Griekse familie is blij, maar het kind blijft huilen, want ze is haar pop kwijt. Leda heeft de pop stiekem meegenomen. Ze verbergt haar in een keukenkastje, koopt kleertjes voor haar, laat haar rondslingeren. Via flashbacks komen we meer over Leda’s achtergrond te weten; als jonge moeder verliet ze haar eigen kinderen – het gezinsleven botste met haar verlangen naar zelfontwikkeling en hartstocht.

Leda met de plastic pop in haar armen – ik kreeg het sterke filmbeeld maar niet uit mijn hoofd. Ik realiseerde me zo’n vijf jaar geleden een soortgelijk indringend tafereel met poppen te hebben gezien, op een Amerikaanse high school. Een groepje tienermeiden was tijdens de schoolpauze druk in de weer met plastic baby’s. De meisjes moesten de pop stil zien te krijgen door die te wiegen. Als ze stopten, ging de pop huilen.

De huilpop (‘infant stimulator’) werd in 2016 geïntroduceerd om het aantal tienerzwangerschappen in Amerika te reduceren. Het tafereel riep meteen allerlei conflicterende emoties, oordelen en vragen bij me op. Waarom kregen alleen meisjes zo’n huilpop, moesten niet ook jongens verantwoordelijkheid leren nemen? En werkte dit wel? Een van de meisjes leek haar taak fijn te vinden, misschien was het vooruitzicht van school minder aantrekkelijk. Ik sprak de meisjes niet, naar hun perspectief bleef ik gissen, maar het beeld liet me niet los.

In zijn kersttoespraak sprak de koning de wens uit om polarisatie tegen te gaan. Zelf betrapte ik me het afgelopen jaar op voortdurende verplaatsingen als het gaat om wie de meeste schuld aan mijn/ons opgesloten leven tijdens de pandemie heeft (eerst waren het de kwetsbaren, toen de feestende jongeren, later de ongevaccineerden, en doorlopende schuldige: de falende overheid). Recent kunnen de ‘skiërs’, de ‘vakantiegangers’ ofwel het ‘rijkeluisgespuis’ worden toegevoegd als amorele boeman (zie columns van onder meer Sheila Sitalsing, Özcan Akyol en Carolina Trujillo).

Ik zat grondig mee te knikken, maar wist: die wintersporter, dat ben ik. Het is dat ik nog niet in aanmerking kom voor een derde prik, anders perfectioneerde ook ik nu in de Alpen mijn slalom. Ook ik ben druk in de weer om de regels te omzeilen zonder ze te omzeilen: niet in Nederland naar de bios? Dan kan ik naar België! Daar werd namelijk geprotesteerd tegen de sluiting van de bioscopen, mét effect.

Gelijk hebben ze, met hun protest. We hebben verhalen nodig om de polarisatie tegen te gaan – de koning zei ’t al. Had ik niet de worsteling van de jonge Leda meegemaakt, dan zou ik op basis van de krantenkopversie ‘Vrouw van middelbare leeftijd steelt pop van kind’ meewarig mijn hoofd hebben geschud. Maar ik was deelgenoot van haar pijn en twijfel geweest. Dat is precies de kracht van goede verhalen met sterke beelden en gelaagde personages: het morele gelijk, het partijkiezen, het goed of fout, lost op.

Wie de cultuursector sluit, draait de kraan van de verbeeldingskracht dicht (ja, een dvd’tje opzetten kan ook, en nee, het is niet hetzelfde). Verhalen zijn bij uitstek hét medicijn tegen polarisatie. Omdat Leda uit The Lost Daughter professor vergelijkende literatuurwetenschappen is, wordt er trouwens rijkelijk gestrooid met schone citaten uit de wereldliteratuur. Eén zin uit de film bleef hangen. „Waar de twijfel verdwijnt, begint de tirannie.” Die regel schrijf ik op een tegel, als motto voor 2022, dacht ik, terwijl ik de bioscoop verliet.

