Mijn moeder – bijna 90, zelfstandig wonend – belt me verontwaardigd op. Zij had een offerte gevraagd voor enkele veiligheidsverbeteringen aan haar huis. De aannemer had zojuist gebeld en het aanzienlijke bedrag doorgegeven.

Zij was daar direct mee akkoord gegaan en toen was het stil geworden aan de andere kant van de lijn: „Moet u dat niet eerst aan uw kinderen vragen?”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl