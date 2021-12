Surinaamse journalist krijgt beveiliging vanwege handgranaten onder auto

De Surinaamse journalist Jason Pinas werd donderdagochtend wakker gemaakt door zijn bezorgde broer. Die wilde vroeg op de dag met de auto naar zijn werk, maar zag onder zijn voertuig iets verdachts liggen. Een voorbijlopende militair kwam kijken, en zei dat Pinas de politie moest bellen. Het bleek om twee handgranaten te gaan: een bedreiging aan het adres van de journalist van dagblad De Ware Tijd, de grootste krant van Suriname.

Minister van Buitenlandse Zaken Albert Ramdin maakte in een persconferentie later op de dag bekend dat Pinas beveiliging krijgt van de Surinaamse overheid. Dat besluit volgde op een spoedoverleg dat hij voerde met de minister van Justitie en Politie en de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ). De politici zeiden dat ze er snel achter willen komen wie de handgranaten onder de auto hebben geplaatst.

Twee weken geleden werd Pinas nog mishandeld door beveiligers van vicepresident Ronnie Brunswijk. Pinas werd in een wurggreep gehouden en op de grond gegooid, nadat hij een foto van Brunswijk had gemaakt met zijn mobiele telefoon, die de beveiligers vervolgens afpakten. Brunswijk zei in eerste instantie „niet verantwoordelijk” te zijn voor de mishandeling, omdat Pinas volgens hem te dichtbij kwam. Later bood hij, net als president Chan Santokhi, zijn excuses aan. Het OM deed weliswaar onderzoek naar het incident, maar ging niet over tot vervolging.

Het incident volgt volgens de SVJ op eerdere intimidatie, scheldpartijen en geweld van - beveiligers van - Brunswijk richting journalisten. De organisatie sprak eerder al van een „zeer zorgwekkende situatie.”

Rebellenleider

Brunswijk was aan het eind van de jaren tachtig rebellenleider in de zogeheten Binnenlandse Oorlog tegen het toenmalige militaire bewind van Desi Bouterse. In die periode vonden ook de beruchte Decembermoorden plaats. Vijftien tegenstanders van Bouterse werden toen vermoord, onder wie vijf journalisten. Brunswijk werd later zakenman en politicus, maar bleef een omstreden figuur. In juli 2020 trad hij aan als vicepresident in de regering van Chan Santokhi.

Minister Ramdin maakt zich vanwege de incidenten met Pinas zorgen over het imago van Suriname. „Ik ben gebeld vanuit allerlei ambassades. Dit soort situaties helpen niet om ons imago internationaal te verbeteren. Persvrijheid is de norm van een beschaafde samenleving en een fundamenteel recht. Wij nemen actie omdat we ook geschokt zijn.”

Pinas vertelde na de persconferentie donderdag tegen nieuwswebsite Starnieuws blij te zijn dat hij beveiliging krijgt, en zegt te merken dat de Surinaamse overheid zijn bedreiging serieus neemt. Pinas is naar eigen zeggen niet bang, maar wel ongerust over de persvrijheid in het land. „Ik ben bezorgd om de veiligheid van mij en mijn familie, en ook van alle andere collega’s die onder vuur staan. Zoals dit mij kan overkomen, kan het elke andere collega overkomen”.