Stream met illusionist Hans Klok komt pas laat op gang

‘De overdaad aan kitsch maakt mede dat The Harbour Club wordt geassocieerd met bekende Nederlanders, volkszangers, voetballers en rich kids uit ’t Gooi”, schreef Het Financieele Dagblad vorig jaar.

The Harbour Club combineert champagne al langer met entertainment, maar in september opende een nieuwe evenementenlocatie in Amsterdam: The Harbour Club Theater. Daar moesten dinershows gaan plaatsvinden, zoals Vegas met illusionist Hans Klok, maar de lockdown gooide roet in het eten. Nu is de Winter Show als gratis stream te bekijken.

Als hij de stream aftrapt, is Hans Klok precies de Hans Klok die je verwacht. Behalve een beeldscherm-truc, waarbij de kijker zelf mee kan doen, zijn de trucs weinig subtiel. Klok is koning in illusies met grote gebaren, rook en woest wapperende lokken. Razendsnel wisselt hij van plaats met een dame, opgesloten in een kist, of laat iemand zweven.

Uiteindelijk is de anderhalf uur durende stream meer muziek dan magie. Volgens een promotietekstje maakt „de crème de la crème van de Nederlandse showbizz” z’n opwachting in The Harbour Club Theater. Tussen de illusies door covert een legertje zangers allerhande ‘evergreens’. Hyper-klassiekers van artiesten als Frank Sinatra of Ray Charles passeren de revue. Vocaal is het niet allemaal even sprankelend.

Live muzikanten begeleiden de eerste sets, maar Quincy en Mike Peterson zingen liever met een band vol computerbeats en synthesizers. Hun intermezzo verrast niet. Dat is sowieso het manco van de stream: de muziekkeuze is weinig creatief, met een hele trits nummers als ‘When a man loves a woman’ of ‘Say you, say me’.

De eerste helft van de show oogt daardoor nogal belegen, maar als Klok zijn laatste kunsten heeft vertoond, wordt het plots moderner. De performers voeren het tempo op, acts zijn minder braaf. Zo is er acrobatiek met een hypnotiserende soundtrack en vertolken artiesten recente(re) hits als ‘Fireball’ van Pitbull of ‘Shallow’ van Lady Gaga en Bradley Cooper. Opeens kun je je voorstellen, hoe een avondje in The Harbour Club Theater er idealiter uitziet – al blaast deze stream je niet uit je stoel.

https://youtu.be/93ppRyn43_Y

Variété online Winter Show @Home van The Harbour Club Theater. Met o.a. ilussionist Hans Klok. Gratis stream t/m 7/1. Inl: theharbourclub.com ●●●●●