Rocco & Zwabber

Dus de ochtend-dj van Radio 538, een zekere Frank Dane, is er samen met zijn team van de ene op de andere minuut uit geflikkerd. Of dat terecht is? Geen idee. Ik ken hem niet en heb nog nooit een lettergreep van de goede man geluisterd. Ik begrijp dat hij nogal overvallen was door zijn ontslag. Bruut overvallen zelfs. Vervelend. Het had inderdaad netter gekund. Vraag maar aan demissionair minister Sander Dekker.

Die heeft eerst keurig aan Mark gevraagd of hij hem de komende vier jaar nog nodig heeft. Toen de premier na zeven appjes nog niet reageerde wist Sander genoeg. Dus maakte hij deze week grootmoedig bekend dat hij met rechte rug uit de politiek stapt. Net als zijn collega Ingrid van Engelshoven. Zij moet ook wegwezen. Die gaat met opgeheven hoofd. Hoe zij haar congé noemt? Ruimte voor nieuw bloed. Ontroerende woorden. Opbouwend ook. En zo’n aftocht hadden ze die Frank Dane ook moeten gunnen.

De loslippige roddeltante Oscar Hammerstein had het ook graag zo gewild. De advocaat had al een tijdje een paar klachten aan zijn toga. Waaronder eentje van de onverschrokken Peter R. de Vries. En nu mag Oscar nooit meer voor advocaatje spelen. Geschrapt van het tableau. Zo heet dat in die kringen. Net als Bram Moszkowicz. Die had het een aantal jaren geleden nog veel bonter gemaakt. Maar Bram is uiteindelijk toch nog goed terechtgekomen. Hij zit nu dagelijks bij SBS Shownieuws gezellig te keuvelen over een eventuele match tussen het nieuwe hondje van Gordon en de wat oudere viervoeter van Patricia Paay. Rocco en Zwabber. Volgens mij is dat baantje de droom van iedere jurist. Dus Oscar hoeft niet te wanhopen.

Maar wat doen we eigenlijk met Hugo? Want ik begrijp dat hij niet weg wil. En dat moet-ie wel. Althans op zijn departement. Want iedereen is daar klaar met Hugo. Behalve Hugo zelf. Die blijft monter coronamaatregelen en vaccinatieprognoses uit zijn mouw schudden om daar telkens binnen 24 uur opgewekt op terug te komen. Is het een idee om Hugo vanaf volgende week in te zetten bij een van de vele gokreclames waar we op dit moment mee worden doodgegooid? Domweg omdat dat gokken hem ook heel goed bevallen is. Dat hij ons vertelt dat hij eigenlijk de ‘Andy van der Meijde van Rutte III’ was. En een van de weinige bewindslieden die de rit heeft uitgezeten. Want er zijn nogal wat brekebenen voortijdig gesneuveld.

Misschien kan hij iets leuks bij SBS gaan doen. Hij heeft op de cover van de Linda. gestaan, dus hij heeft warme contacten in Hillywood. Gezellig als we hem binnenkort bij Linda deMol zelf in een zaterdagavondquizje zien. Daar mag hij dan alle elf bewindslieden opnoemen die tijdens Rutte III moesten opzouten. Elf? Ja elf! Veel? Wat is veel?

Het schijnt trouwens dat Hugo blijft. Hij krijgt net als Wopke een functie elders, maar wel binnen het kabinet. Ik ben daar wel blij mee omdat ze dan komend voorjaar nog eens goed kunnen uitleggen waarom Sywert en zijn criminele vrienden Camille van Gestel en Bernd Damme die miljoenendeal er in Den Haag doorheen gedrukt kregen. Of hebben ze daar dan geen actieve herinnering meer aan? Het is dan alweer zo lang geleden...

Het is trouwens voorlopig de laatste keer dat ik dit criminele trio in mijn column noem. Domweg omdat mijn werk erop zit. De aangifte door Randstad is gedaan en het is nu aan de rechter. En ik hoop wat bijna iedereen hoopt. Pluk ze! En geef het geld dan aan de mensen in de zorg. Die moet je het wel rechtstreeks overhandigen en niet via hun directies. Want ik begrijp dat er in die hoek ook alweer grootschalig genaaid is. Er zijn veel meer Sywerts dan we denken.

Misschien wil Ferd mij dat eens een keer uitleggen. Vanaf volgende week heeft hij alle tijd. Grapperhaus moet het weten. Ooit topadvocaat, CDA en minister geweest. Dan weet je als geen ander hoe rot ons landje is.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg de formatie op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven