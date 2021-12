Onzichtbare minister kreeg veel geld los voor cultuursector

Bij haar aantreden als cultuurminister in 2017 had Ingrid van Engelshoven (D66) duidelijke ambities. De verbetering van de positie op de arbeidsmarkt van kunstenaars was een prioriteit, zei ze in het eerste begrotingsdebat in haar nieuwe functie. En het rijk zou beter samenwerken met lokale subsidiegevers. Ze maakte deze week bekend dat ze niet terugkeert in het nieuwe kabinet.

Ze ging vier jaar geleden voortvarend aan de slag, herinnert Marianne Versteegh zich, algemeen secretaris van koepelorganisatie Kunsten ’92 en lid van de Taskforce Culturele en Creatieve Sector. „Het eerste wat ze deed als minister was de ‘arbeidsmarktagenda’ die wij met de sector hadden gemaakt in ontvangst nemen. Ze wilde zich graag committeren aan Fair Practice en heeft dat ook als subsidievoorwaarde opgenomen voor alle instellingen waarvoor ze verantwoordelijk is. Ze heeft echt de fundamenten willen leggen voor het verbeteren van de arbeidsmarkt in de cultuursector. Maar door de coronacrisis en de gebrekkige ondersteuning van zzp’ers zijn we daarmee juist achterop geraakt.”

Bij het aantreden van Van Engelshoven waren de reacties positief, zegt Versteegh. „Ze kent de sector goed en is overtuigd van de grote waarde van de kunsten, niet alleen voor haar persoonlijk maar ook voor de samenleving, en dat draagt ze uit.”

Maar de politieke erfenis van deze minister zal toch vooral worden bepaald door wat ze in coronatijd heeft gedaan. En daarover was het oordeel vanuit de sector hard. Ze zou onzichtbaar zijn, niet goed genoeg voor de kunsten zijn opgekomen. Toen deze week bekend werd dat Van Engelshoven niet zou terugkeren in de landelijke politiek, werd op Twitter niet gerouwd. „Droevig nieuws. Van Engelshoven stopt 4 jaar geleden als minister van Cultuur”, twitterde theatermaker Maarten Hopman. De Speld: „D66 betreurt vertrek Van Engelshoven: Jammer, we zoeken juist nieuwe gezichten.”

Het beste

Maar degenen die nauw met haar hebben samengewerkt, zijn milder. „Er wordt veel over haar geklaagd in onze achterban”, zegt directeur Berend Schans van pop- en festivalkoepel VNPF. „Ik neem het dan vaak voor haar op.” Schans is lid van de Taskforce die sinds de coronacrisis met de minister overlegt over maatregelen. „Ze heeft het beste gedaan wat ze kon doen, zeker gegeven de samenstelling van het kabinet.”

Terugkijkend moet inderdaad worden geconstateerd dat de minister veel geld heeft losgekregen. Geen andere sector kreeg zoveel specifieke steun. En dat komt op haar conto, zegt Jeroen Bartelse, directeur van TivoliVredenburg en eveneens lid van de Taskforce. „Het departement op OCW heeft toen onder haar leiding echt huiswerk zitten doen met de sector”, herinnert hij zich. „Berekeningen, ramen van de verliezen, hoe de steun eruit zou moeten zien.”

Marianne Versteegh is ervan overtuigd dat Van Engelshoven de andere ministers heeft overgehaald de sector te helpen. „Het kabinet vond het aanvankelijk niet zo nodig om de culturele sector te compenseren, maar onder meer door die schadeberekeningen is het besef doorgedrongen hoe omvangrijk en breed die sector is, en hoe groot het economisch belang is. Ze heeft in een hele moeilijke periode het belang van de sector permanent onderstreept en ondersteund.”

Redder

Maar bij de buitenwacht was het beeld ontstaan van een afwezige minister toen het lang duurde voordat duidelijk werd dat er steun kwam, zegt Jeroen Bartelse. „De paniek sloeg toe. De reserves zijn klein en als er geen publiek komt, dan zijn we binnen een paar maanden failliet.” Bovendien viel het eerste steunpakket tegen. „Dat was 300 miljoen euro, terwijl KLM voor miljarden steun kreeg en ook de sierteelt en tuinbouw kregen circa 600 miljoen. Dat rijtje leidde tot hoon in de sector.”

In augustus kwam Van Engelshoven „glorieus” terug met een pakket van 485 miljoen, zegt Bartelse. „Ze redde daarmee de culturele sector, en tot de dag van vandaag lopen de pakketten door terwijl andere sectoren geen specifieke steun kregen.” Ze was misschien niet uitgesproken genoeg in haar verdediging van de kunsten in het openbaar, denkt Bartelse, „maar binnenkamers liet ze het geluid wel degelijk horen, en was ze ook heel vasthoudend.”

Wel werden sommige delen van de sector beter bediend dan anderen. Zo zijn poppodia en festivalorganisatoren het hardst getroffen. Berend Schans van pop- en festivalkoepel VNPF: „Aan het begin van de crisis was er een bijeenkomst met de Taskforce in wording. De minister was toen heel motiverend; we gaan jullie hier doorheen trekken, de hele sector, gesubsidieerd of niet. Dat is niet helemaal waar gebleken.”

Er is vanwege de uitvoerbaarheid niet gekozen voor maatwerk, zegt Schans. „Er kwam steun voor de organisaties waar Van Engelshoven primair verantwoordelijk is, op basis van haar subsidierelatie. Dus is er geld gegeven waar er toch al geld gegeven werd, in plaats van waar het het hardst nodig was.”

Aanhoudend is ook de kritiek dat de ruime coronasteun aan de instellingen niet terechtkomt bij de zzp’ers. Via generieke regelingen worden zzp’ers evenmin boven het bijstandsniveau gesteund. Ook hier was volgens Marianne Versteegh het probleem dat Van Engelshoven de rest van het kabinet niet meekreeg. „Als je in haar hart kijkt, had ze dat wel willen doen.”

Demissionair minister Ingrid van Engelshoven op het Binnenhof. Foto Bart Maat/ ANP