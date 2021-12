Nederlands zonweringsmerk Luxaflex verkoopt driekwart van aandelen

Het Nederlandse bedrijf Hunter Douglas, bekend van het zonweringsmerk Luxaflex, is verkocht aan de Braziliaans-Amerikaanse investeringsmaatschappij 3G. Dat heeft Hunter Douglas vrijdag bekendgemaakt. De waarde van het bedrijf wordt geschat op ruim 6 miljard euro, nu 3G 175 euro per aandeel heeft betaald.

Miljardairsfamilie Sonnenberg, die voor de verkoop aan 3G iets meer dan 93 procent van het bedrijf in handen had, behoudt een kwart van de aandelen. Patriarch Ralph Sonnenberg (87) treedt terug als bestuursvoorzitter van Hunter Douglas en maakt plaats voor zijn zoon David. Het Eindhovens Dagblad schrijft dat Sonnenberg eerder dit jaar heeft geprobeerd om het bedrijf van de beurs te halen. Die poging mislukte, omdat minderheidsaandeelhouders fel gekant waren tegen het bod à 82 euro per aandeel.

3G is ook van plan om de minderheidsaandeelhouders uit te kopen. De beurs koerste donderdag op 101,40 euro per aandeel. Dat 3G 175 euro over heeft voor een aandeel van Hunter Douglas kan betekenen dat deze uitkooppoging nog weleens kan slagen. De maatschappij investeert in grote restaurantketens zoals Burger King, maar ook voedingsmiddelenproducent Kraft Heinz, die bekende merken draagt als Honig, De Ruijter en Karvan Cévitam.

