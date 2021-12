Naar een ‘proactiever’ parlement

Het kreeg maar weinig aandacht, maar op dezelfde dag dat Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp het coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV in ontvangst mocht nemen, kreeg ze nóg een rapport overhandigd. Het was de donderdag voor het Kerstreces, en SGP-Kamerlid Kees van der Staaij gaf haar een rapport namens een commissie met Kamerleden die onderzocht hoe fracties in de Tweede Kamer beter hun taken kunnen uitoefenen. Hoe ze beter het kabinet kunnen controleren.

Deze „vrucht van bezinning” was volgens Van der Staaij hard nodig. Zijn commissie constateerde wat eerder ook de parlementaire Ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag en de tijdelijke Kamercommissie uitvoeringsorganisaties al hadden geconstateerd: de controlerende taak van de Kamer moet dringend versterkt worden. Hij doet in het rapport voorzichtige wenken hoe het beter kan. Meer samenwerking, meer reflectie, meer tijd voor verdieping. Volgens Van der Staaij moet de Kamer zich „proactiever” opstellen en op „meer systematische manier de controle vormgeven”. Dat kan bijvoorbeeld door vaker voorafgaand aan een debat experts uit te nodigen, zoals dat de afgelopen maanden gebeurde in de coronacrisis. Maar uiteindelijk moeten Kamerleden het ook wíllen, zegt hij, Antoine de Saint-Exupéry parafraserend: „Als je een schip wil bouwen, ga je je mannen en vrouwen geen bevelen geven, maar leer je ze verlangen naar de eindeloze zee.”

Veel Kamerleden onervaren

Op 10 januari treedt naar alle waarschijnlijkheid het vierde kabinet-Rutte aan, van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Het zal een kabinet worden dat na een jaar stilstand – Rutte III viel in januari 2021 – met veel plannen zal komen. De arbeidsmarkt wordt hervormd, er worden tientallen miljarden uitgegeven voor stikstof- en klimaatbeleid, het toeslagenstelsel moet worden afgeschaft. De Tweede Kamer gaat een periode tegemoet waarin een stortvloed aan wetsvoorstellen zal worden ingediend.

Maar hoe goed is de Kamer op haar controlerende taak voorbereid? De 150 zetels in het parlement zijn verdeeld over een recordaantal van negentien fracties. De Kamer is onervaren – meer dan eenderde van de Kamerleden zit er korter dan een jaar. Debatten in de Kamer waaieren uit tot nachtelijke sessies, door het grote aantal sprekers. De Kamerleden, nu al zwaar belast, moeten straks maar liefst 20 ministers en negen staatssecretarissen controleren.

Nu al loopt het proces van wetgeving slordig, schrijft het onafhankelijke Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt donderdag op zijn blog. Deels door tegenwerking door de regering, deels door gebrek aan reflectie in de Kamer. Hij gebruikt het voorbeeld van drie wetsvoorstellen om 2G en 3G op de werkvloer mogelijk te maken. Die moesten „met grof geweld door de Staten-Generaal geramd worden”, waardoor voor serieuze behandeling geen tijd was.

Ook werden negatieve adviezen door het kabinet genegeerd, en liep het 2G-voorstel uiteindelijk alleen spaak omdat coalitiepartij CU tegen was. Van enig dualisme was geen sprake, al helemaal niet omdat meerdere leden van het kabinet nu ook nog Kamerlid zijn. Omtzigt schrijft dat de lessen van de Toeslagenaffaire, waarbij slechte wetten de basis vormden van een hardvochtig systeem, niet geleerd zijn: „Thuis ziet u strijd en verwijten op televisie. Maar wat u echt gaat missen is de saaie en grondige behandeling van een wet.”

Nilüfer Gündogan (Volt), Kamerlid sinds maart, valt het op dat coalitiedwang goede controle moeilijk maakt. „Ze laten weinig ruimte aan de oppositie. Een helder moment dat dat bewijst, was een verzoek van de PVV onlangs. Bij een regeling van werkzaamheden wilden ze een debat aanvragen over armoede, een groeiend en groot probleem. De hele oppositie, van links tot rechts, steunde dat, behalve de SGP en de coalitie. Dat vind ik tekenend: de coalitie houdt elkaar vast.” Kamerleden, zegt ze, „zijn leken die proberen vakkennis zich zo goed mogelijk eigen te maken. Gündogan probeert daarom haar ‘huiswerk’ zo goed mogelijk te doen. „En redelijk te blijven.” Of dat lukt? „Dat is de vinger op de zere plek. Sinds juli vraag ik al om een plan om uitgestelde zorg in te halen. Iedere motie die daarom vroeg, is afgewezen. Al die dingen die redelijk en zinnig zijn komen er niet doorheen.”

Meer samenwerking fracties

Om sterker te staan, en efficiënter te debatteren, werken fracties tijdens debatten intensiever samen. Kamerleden voeren vaker mede namens andere fracties het woord. Kees van der Staaij zegt: „We moeten minder haastig met zijn negentienen hetzelfde doen. We hadden geen tijd voor een debat over kansspelen, toch een zeer belangrijk onderwerp, en lieten de ChristenUnie het woord voeren. Maar het had ook de SP kunnen zijn.” Van der Staaij werkte eerder ook al samen met de BoerBurgerBeweging en JA21. „Mijn achterban vindt dat alleen maar positief. Die zeggen: wat goed dat ze niet elkaar daar in Den Haag alleen vliegen afvangen.”

De plenaire debatten trekken de meeste aandacht. Maar het meeste controlerende werk wordt gedaan in de Kamercommissies, zegt Van der Staaij. Net als Pieter Omtzigt gelooft hij vooral in meer aandacht voor het taaie, procedurele werk van de vaste commissies. „De procedurevergaderingen bijvoorbeeld. Die bungelen onderaan het lijstje van Kamerleden, maar dat is de ruggengraat van ons werk. Dat is de plek waar we onze prioriteiten stellen en onze strategie bepalen. Ik neem me voor daar meer tijd in te steken, en dan een debat maar eens door een ander te laten doen.”

Lees ook deze reportage over de polarisatie in de Tweede Kamer: Angst, woede en ontluistering

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg de formatie op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven