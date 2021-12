Mimetheatergroep Bambie brengt vervreemding op straat

Steden kunnen stilvallen, dat weten we na de zoveelste lockdown, maar mensen ook. In de zeer korte film (zkf) Reiken zit een man (Paul van der Laan), apathisch op een stoel, midden op de Dam in Amsterdam. Om hem heen de gebruikelijke toeristen, voorbijrijdende trams en hotdogkraampjes.

Dan reikt een tweede man (Jochem Stavenuiter) hem de hand. Alsof er een onweerstaanbare verleidingskracht uitgaat van dit kleine gebaar van menselijkheid, steekt ook de man op de stoel zijn hand uit. Maar vlak voor de handen elkaar raken, zet Stavenuiter een stap achteruit. Zo brengt hij de ander in beweging: tastend naar elkaar, maar blind voor de grootstedelijke hectiek om hen heen, begeven ze zich dwars door de stad, de drukte uit, de natuur in.

Vintage Bambie is aan de oppervlakte kolder, maar over wezenlijke thema’s

Mimetheatergroep Bambie maakte deze scène al in 2001, als onderdeel van de voorstelling Bambie 7. Toch past deze bewegingssequentie naadloos in deze coronatijd, waarin levens deels stilvallen, apathie gretig om zich heen grijpt en contact voor velen zijn vanzelfsprekendheid heeft verloren.

In de zevendelige reeks Bambie speelt buiten verfilmde het gezelschap scènes uit eerdere Bambie-voorstellingen, maar verruilde daarbij de theaterzaal voor de publieke ruimte. De kortfilms, die gemaakt werden met filmmaker Patrick Minks, worden sinds eind december op onregelmatige basis online gezet. Reiken verscheen vlak voor de Kerst, de tweede aflevering Portret verschijnt aanstaande donderdag.

Daarin staat een scène centraal uit de recentere voorstelling Bambie Nul (2019), waarin de een probeert om de ander met verf vast te leggen op een canvas. Ditmaal speelt het zich af op het Rembrandtplein, waar het grote beeld van de Hollandse meester waardig op het tweetal neerkijkt. Het is een vintage Bambie-scène: aan de oppervlakte kolderiek, tegen het flauwe aan, maar ondertussen gaat het over wezenlijke thema’s: hoe zie je de ander, hoe ziet de ander jou? Wat is de werkelijkheid meer dan een wederzijdse, comfortabele afspraak om vooral geen vraagtekens te zetten bij wat we zien?

Scène uit Reiken van Bambie met Paul van der Laan (links) en Jochem Stavenuiter. Foto Patrick Minks

Moordscènes, dat later in januari online komt, draait om twee mannen die een gebouw verlaten, maar daarbij voortdurend moordaanslagen nabootsen. Het is een speelse, fysieke rijgdraad aan geweldsdelicten, die prompt wordt onderbroken als ze het gebouw verlaten hebben en ze elkaar een ingehouden-collegiaal ‘tot morgen’ wensen. Het is jammer dat de buitenwereld in deze scène in mindere mate een inbreuk doet op de scène. Bambie speelt buiten is op zijn sterkst wanneer je je afvraagt of het de theatermakers zijn die de buitenwereld ontregelen, of dat het juist de buitenwereld is die de zorgvuldig opgebouwde realiteit van de personages ontregelt.

Dat komt wel sterk tot uiting in Pelgrims (verschijnt begin feburari), waarin de personages een vrijwillig opgelegde fysieke beperking overbruggen: ze bewegen zich uitsluitend op hun knieën voort. De scène komt uit de festivalvoorstelling Oleg! Oleg! Oleg! (2001) en levert in de openbare ruimte een prettige vervreemding op. Mooi is het subtiele shot waarin op de achtergrond een jongen geroutineerd zijn mondkapje opzet en zijn weg vervolgt. Beperkt maar ongehinderd gaat ieder zijn weg. Dan vallen Bambie en de wereld even naadloos samen.

Theater/Film Bambie speelt buiten door Mimetheatergroep Bambie en Patrick Minks. Verschijnt onregelmatig vanaf 23/12. Afl 2 verschijnt 6/1. O.a. te zien via Facebook, YouTube en Vimeo. Inl: bambie.nu ●●●●●