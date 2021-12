Klik toch op mijn link

Het zijn de onbestemde dagen tussen Kerst en Oud en Nieuw, ik lig op de bank, en ik scrol door sociale media alsof de dood me op de hielen zit. Er zoeven lijstjes voorbij van de liedjes die mensen het afgelopen jaar hebben geluisterd, de films die ze hebben gezien, en vooral van boeken, heel veel boeken.

Wat heb ík dit jaar voor waardevols gelezen? Het voelt alsof het heel wat was, maar wat dan ook alweer? Ik graaf in mijn geheugen, als iemand die probeert zich te herinneren waar ze haar sleutels heeft gelaten. „Ze moeten hier érgens zijn… ik had ze laatst nog in mijn handen!”

Dit leidt weer tot wrevel jegens de delers, die het allemaal wél op een rijtje hebben en het nog tentoonspreiden ook. Wat bezielt hen toch? IJdelheid? Een zucht naar erkenning?

Maar dat is een rare, onaardige gedachte, want de avond ervoor kwam ik nog tot andere conclusies. Met mijn zus en een vriend van ons praatte ik over het delen van mooie dingen. Alle drie sturen we via sociale media vaak linkjes naar liedjes of artikelen, soms vergezeld van een aanbeveling (superlatieven, imperatieven, et cetera). Waarom voelt delen toch zo noodzakelijk, vroegen we ons deze avond af. Voor wie doe je het eigenlijk?

Je doet het voor jezelf, vond de vriend. Je bent ergens vol van en dat gevoel kun je niet verdragen – je móét er anderen mee lastigvallen, anders stroom je over.

Je doet het voor de ander, zei mijn zus, die laatst zo’n bijzonder liedje had ontdekt dat ze het al haar lievelingsmensen gunde er deelgenoot van te worden.

Je doet het voor het gedeelde zélf, vond ik. Soms is iets – een grap, een akkoord, een metafoor – zo treffend dat het zijn verspreiding haast afdwingt. Omdat perfectie zeldzaam is en dus, indien gedetecteerd, vermeerderd dient te worden.

De conclusie van het gesprek: we hebben alle drie gelijk. De filosoof Marjan Slob noemde het maken van iets moois in een (nog te verschijnen) interview dat ik met haar had een manier om contact te leggen. „Je wil iemand betrekken in hoe jij dingen ervaart en ziet”, zei ze. Dat geldt denk ik niet alleen voor het maken, maar ook voor het delen van iets moois. Het gaat je om het gedeelde, om jezelf en om de ander, maar ook om de daad van het delen zelf, waarmee je verbinding legt.

Er is alleen één probleem: hoe urgent het gedeelde ook voelt, de ontvangende partij reageert er zelden adequaat op. Justin E.H. Smith, een essayist die ik dit jaar ‘ontdekte’, vraagt zijn lezers enigszins getergd in zijn eindejaarsessay: „Waarom klikt maar 0,8 procent van jullie op de linkjes die ik verstrek?” En dan, over de laatste link: „Geloof me, deze is het klikken waard.” Zelf heb ik eens verbijsterd moeten vaststellen dat een geweldig YouTube-filmpje van gitarist Peter Green op mijn Facebookpagina maar twee likes kreeg. Ik wilde mijn mede-Facebookers stuk voor stuk door elkaar rammelen en zeggen: „Heb je wel in de gaten hóé góéd dit is?”

Het lastige is: iets mag voor de zender urgent voelen, voor de ontvanger is het slechts één van de vele aanbevelingen. Op sociale media wordt simpelweg te veel gedeeld. Er zijn zoveel signalen, dat ze interfereren en opgaan in ruis.

Wie een ander wil bereiken, zal dus moeite moeten doen. Niet alleen lijsten op Twitter gooien, maar ook gerichter delen, liefst met specifieke personen. En idealiter fysiek, want digitaal dreigt enthousiasme te verwaaien. Je mist de stem, de blik, de armgebaren. Ik moet denken aan de vriendin die mij ooit liet kennismaken met Sriracha-saus. Ze fixeerde mij met haar ogen en zei, terwijl ze de saus langzaam op mijn omelet druppelde: „Jij gaat nu iets ongelofelijks meemaken. Je denkt: het is gewoon een pittige saus, maar dit is een wondersausje dat al het eten transformeert naar iets totaal nieuws. Iets magisch.” Was dit ook overgekomen in een appje?

Ikzelf vertelde, na het gesprek over delen, aan mijn zus en onze vriend over Justin E.H. Smith. Ik zei dat ik zijn teksten scherp, grappig én empathisch vind, een combinatie die je niet vaak ziet. En zo ging ik nog even door: het werd een soort extatisch juryrapport. Mijn ode kwam zo voortvarend van de grond dat ik er bijna zelf door geraakt werd. „Kijk”, zei mijn zus. „Nú ga ik ze lezen.”

Floor Rusman (f.rusman@nrc.nl) is redacteur van NRC

